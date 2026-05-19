Allegri, il futuro è ancora incerto: il rinnovo automatico e l'ombra della Nazionale, cosa filtra

MILANO - Tutti gli uomini del presidente. Giovanni Malagò ha già detto che considererebbe il suo personale Watergate la scelta del commissario tecnico sbagliato, e che nel caso sarebbe pronto a dimettersi. Il suo sfidante Giancarlo Abete sa cosa significhi, dato che è l’ultimo numero uno della Federcalcio ad aver visto gli azzurri ai Mondiali: «Nel 2014 non avrei mai immaginato che avremmo dovuto sperare che quello successivo sarebbe stato il 2030». Il 22 giugno duelleranno per la presidenza Figc, sanno entrambi che la prima scelta da fare è quella di chi mettere sulla panchina della Nazionale : per ora c’è Silvio Baldini , che a giugno giocherà le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, poi tornerà in Under 21. L’orizzonte temporale del futuro ct sarebbero proprio i prossimi Mondiali. Fermo restando che la parola progetto, nel calcio, ha vita breve e nel mezzo ci sono gli Europei: l'esperienza di Luciano Spalletti insegna qualcosa.

Mancini e Allegri i candidati forti per la panchina dell’Italia

Nessuno dei due ha collegato la propria campagna elettorale a un nome forte. Non sarebbe stato uno scandalo, all’estero è relativamente frequente. Malagò è al momento favorito, forse vincitore annunciato, e in passato una scelta in qualche modo la fece: Roberto Mancini approdò in azzurro su chiamata di Fabbricini, nominato dal Coni commissario della Figc. Il Mancio non ha mai nascosto di essersi pentito della fuga dell’estate 2023 e ha mandato più volte segnali di fumo, proponendosi anche dopo la separazione dallo stesso Spalletti. Liberarsi dall’impegno in Qatar non è un problema, lo jesino - che rappresenta il prototipo del selezionatore - è l’ultimo ct ad aver vinto e i rapporti restano ottimi. Proprio la voglia di tornare aiuterebbe anche sul fronte economico, uno dei temi di una Nazionale che, dopo tre Mondiali senza l’Italia, non può certo aspettarsi grossi aiuti dagli sponsor. È più complicato sotto questo punto di vista Massimiliano Allegri: se lasciasse il Milan - della cui magmatica situazione parliamo a parte - non sarebbe affatto da escludere, la Nazionale è la tappa che gli manca.

Guardiola, Deschamps e Ranieri: le suggestioni per il nuovo ct azzurro

A proposito di soldi: ne costerebbe tanti Pep Guardiola, sogno o miraggio che a Malagò potrebbe anche non dispiacere, ma dovrebbe tuffarsi nell’avventura azzurra con spirito da crocerossina. Peraltro chiamerebbe in causa l’opportunità di un ct straniero: l’ultimo fu Helenio Herrera, 60 anni fa. Nel caso, si è proposto di recente anche Didier Deschamps. La tempistica delle elezioni, ed è un altro vantaggio per Mancini - forse pure per Claudio Ranieri, di recente autocandidatosi dopo aver detto no a Gravina per l’impegno con la Roma -, fa a cazzotti con quella dei club. A giugno inoltrato, i giochi sono già fatti.

Conte, De Laurentiis e il toto-ct: la corsa alla panchina della Nazionale

Basti pensare al caso di Antonio Conte, sul cui futuro ci si interroga a Napoli, per capire se parli con l’obiettivo di preparare l’addio o per tirare allo scoperto De Laurentiis e convincerlo a un altro mercato di grandi spese. Non può certo aspettare giugno per sapere dove allenerà. Lo stesso Adl aveva lanciato la volata a Malagò, forse convinto che Conte sarebbe stato il suo candidato: ironia della sorte, a oggi pare essere, semmai, il preferito di Abete. Ma il toto-ct, come la partita per la Figc, è appena iniziato.