Leao, perché può essere addio al Milan: le big interessate e il futuro da scrivere dopo il Mondiale

MILANO - Forse un giorno cui Milan-Cagliari finirà in una canzone di Rafa Leao, che oltre le significative doti come calciatore ha anche doti artistiche sviluppate. La immaginiamo come un brano sull’ultimo atto di un amore che doveva essere felice e che invece, tra alti e bassi, è finito tra i fischi. La gara di domenica sera potrebbe essere l’ultimo giro di surf del portoghese con la maglia del Milan, dopo aver saltato la trasferta di Genova per squalifica. In estate: chissà. Perché ormai che si sia consumata una rottura tra il giocatore e l’ambiente è certo . Leao è stato accolto a Milano con la giusta fiducia da un pubblico di bocca buona, abituato a campioni e fuoriclasse che con quella maglia hanno giocato - e vinto. Le sue mosse, i suoi gol, il suo essere decisivo nell’annata dello scudetto avevano fatto scoppiare l’amore. Rafa e altri dieci alla sua altezza, il Milan poteva andar bene così. Peccato che poi sono stati più i difetti del giocatore che i pregi, a venir fuori. Una certa discontinuità, una tendenza a eclissarsi fin troppo durante alcune partite che poi contano come quelle importanti, l’aura mediatica che però non ha mai avuto una corrispondenza con un peso da leader nello spogliatoio.

I numeri

Ci sono anche i numeri a decretare un certo ristagno del rapporto. Quest’anno Leao ha segnato ’solo’ 10 gol in tutte le competizioni. Nel 2022, quando il Milan aveva vinto lo scudetto erano stati 14, l’anno successivo 16 (massimo raggiunto da quando è in rossonero). Dopodiché la discesa è diventata implacabile: nel 2023/24 15 reti, nel 2024/25 12 e in questa stagione, a una giornata dalla fine, 10. È vero che le possibilità di andare a centro sono state di meno, considerato che il Diavolo ha giocato solo campionato e Coppa Italia. Ma forse per questo ci si aspettava un Leao più decisivo. Invece l’ultimo gol del portoghese in Serie A risale a Cremonese-Milan del 1 marzo e nelle ultime settimane Nkunku, finora parecchio dietro l’ex Sporting nelle gerarchie, è stato decisivo coi suoi gol e con le prestazioni. Tanto che potrebbe insidiare Leao per una maglia da titolare domenica.

Quanto serve per Leao

Milan-Cagliari sarà l’ultima fatica della stagione con il Milan, poi Rafa andrà al Mondiale. Un rilancio nella rassegna più importante potrebbe giovare ai rossoneri per rialzare la valutazione del giocatore. Nel contratto rinnovato tre anni fa con scadenza 30 giugno 2028 è presente una clausola da 175 milioni, che però non rappresenta il valore attuale di Leao. Con il quale, fino a questo momento, non sono stati fatti nemmeno troppi sforzi per iniziare a parlare di un rinnovo che non appare un’urgenza. In estate se arrivassero delle offerte ‘giuste’ sarebbero ascoltate dalla dirigenza milanista, che valuterà le richieste di coloro che potranno mettere sul piatto dai 50-60 milioni di euro in su. Cifre da big europea. Per esempio un Barcellona, che in passato è già stato vicino al portoghese - ma che al momento è concentrato nelle trattative per rimpiazzare Lewandowski. Leao però, ai blaugrana potrebbe interessare, soprattutto se non si riuscisse a trovare un accordo con il Manchester United per trattenere Rashford. Anche in Inghilterra però, Leao piace. Al Chelsea, che in passato ha già provato l’assalto al giocatore, ma anche al Manchester United, che con l’imminente ritorno in Champions si regalerà delle nuove stelle per rinforzare la squadra. In questo momento rimane più sullo sfondo la pista che porta in Arabia Saudita, dove gli estimatori non mancano (su tutti l’Al-Hilal di Inzaghi e Theo Hernandez); Rafa, però, a 26 anni si sente nel pieno della carriera e vorrebbe continuare a esibirsi nel calcio europeo.