Milan, Furlani ai titoli di coda. Le opzioni di Cardinale: da Carnevali a Galliani

Giorgio Furlani sta meditando il possibile addio al Milan. L’ad rossonero, in carica dal dicembre 2022 - ma componente del Cda dall'estate 2018 -, è fra i personaggi più discussi del momento. Contestato aspramente dalla tifoseria, Furlani negli ultimi giorni è finito sul banco degli imputati pure di Gerry Cardinale per la controversa stagione del Milan. L’approdo in Champions, che tutti nell’ambiente rossonero sperano di festeggiare domenica sera, non basterebbe per cancellare l’ennesima annata contraddistinta da caos interno, “guerre” intestine, mercati non condivisi. Cardinale sta pensando a un riassestamento del club e tutti gli uomini che hanno avuto un ruolo in questa stagione sono in bilico: Furlani, il ds Tare e pure Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, ma in contrasto con Allegri. Cardinale sta valutando le eventuali novità insieme a Massimo Calvelli, da luglio 2025 Ceo International di RedBird Development Group e da novembre membro del Cda del Milan. Calvelli - che si occuperà anche della pratica per il nuovo stadio - è oggi l’uomo forte di RedBird sul lato sportivo e a lui Cardinale vuole mettere in mano il Milan.