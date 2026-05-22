Milan, la Champions ti porta il bomber: chi è l'ultimo obiettivo dalla Serie A

Gli occhi del Diavolo su Gianluca Scamacca . C’è anche il Milan tra le società che seguono con grande attenzione l’evolversi delle vicende professionali del goleador romano. Il numero 9 della Dea, infatti, potrebbe lasciare l’Atalanta durante la sessione estiva di mercato. Il motivo è semplice, al di là delle doti talentuose del centravanti classe 1999 che strappano le attenzioni di molti club: il suo contratto, infatti, è scadenza tra 13 mesi e al momento i dialoghi per il prolungamento non sono decollati. Motivo per cui diverse società sono già entrate in azione e si sono posizionate alla finestra nel caso in cui la punta dovesse andare via. Scenario possibile anche alla luce dell’ottimo impatto avuto da Nikola Krstovic alla sua prima stagione atalantina. Tanto che spesso e volentieri Raffaele Palladino ha panchinato nelle ultime settimane Scamacca per puntare sul montenegrino. Uno scenario da tenere in grande considerazione, anche se l’allenatore napoletano appare ai titoli di coda.

Milan-Roma: destini incrociati

Il cambio di guida tecnica a Bergamo (Maurizio Sarri è in pole per subentrare) potrebbe rimescolare anche le carte nell’attacco nerazzurro, tuttavia senza prolungamento lo scenario più probabile per il bomber ex PSV Eindhoven rimane la partenza durante la finestra di trattative estiva. E qui entrano in gioco gli estimatori italiani della punta. In primis Milan e Roma. Occhio anche ai giallorossi che cercano un’alternativa davanti per rendere il reparto offensivo più profondo in vista dell’ingresso in Champions League. Lo stesso traguardo che conta di centrare il Milan nel fine settimana. Ecco perché i due club, oltre all’ingresso nella competizione europea più importante, hanno in comune la necessità di potenziare i rispettivi attacchi e potrebbero finire per scontrarsi sui medesimi obiettivi. Se i capitolini a gennaio hanno pescato il jolly Donyell Malen, il Diavolo non può dire la stessa cosa con Niclas Füllkrug. Ecco perché a maggior ragione i rossoneri stanno già scandagliando il mercato alla ricerca di un innesto di alto livello nel reparto offensivo.

Milan, Scamacca obiettivo principale

Tante le idee sul tavolo della dirigenza di via Aldo Rossi. Tra queste c’è anche la pista che conduce a Gianluca Scamacca. Per strappare l’attaccante della nazionale italiana alla Dea servono circa 30 milioni. Questa la valutazione di partenza emersa da Zingonia. Una cifra importante ma al tempo stesso ancora abbordabile per le casse delle formazioni nostrane, anche alla luce dell’età di Scamacca (27 anni). Motivo per cui sia il Milan sia la Roma strizzano l’occhio alla punta della Dea. Anche dal punto di vista dei parametri contrattuali i 3 milioni d’ingaggio percepiti dal centravanti appaiono comunque sostenibili. Ecco perché il nome di Scamacca intriga dalle parti di via Aldo Rossi, così come in zona Trigoria. A maggior ragione per quanto riguarda il Milan considerato il fatto che l’attaccante capitolino andrebbe a occupare uno slot nelle liste degli elementi italiani in rosa, che in rossonero attualmente non abbondano affatto. Tradotto: come prendere due piccioni con una fava. Da un lato il Milan puntellerebbe l’attacco con un centravanti da doppia cifra e al tempo stesso rinforzerebbe la quota italiana presente in organico. E allora - in attesa di scoprire chi gestirà le trattative del club - il Milan tiene d’occhio Scamacca come possibile nuovo numero 9.