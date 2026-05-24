Milan, la notte degli addii: Furlani sarà il primo

MILANO - La notte con la “L” maiuscola. Quella del possibile ritorno in Champions, chiaramente. Ma anche quella degli addii . Quella di stasera potrebbe essere infatti l’ultima apparizione in rossonero di alcuni dei protagonisti della storia recente del Milan . Dal campo alla scrivania. Non è un mistero come sia vicina ai titoli di coda l’avventura in rossonero dell’amministratore delegato Furlani . Entrato nel club nell’estate 2018 (l'ingresso di Elliott) come componente del cda, Furlani ha scalato la società, diventandone l’ad nel dicembre 2022 quando è uscito Gazidis. E, nonostante fosse entrato con Elliott, Furlani è rimasto alla guida della squadra anche con Cardinale e RedBird. Ha resistito ai cambiamenti, meno alla contestazione che da mesi lo sta investendo. Nelle ultime settimane l’ira dei tifosi è aumentata, anche in maniera eccessiva - stasera sono possibili nuove proteste -, e il dirigente milanese, comunque sul banco degli imputati sia per i risultati delle ultime stagioni, sia per le guerre di potere interne, potrebbe essere il primo a saltare nel rimescolamento dirigenziale che hanno in mente Cardinale, atteso questa sera a San Siro, e il suo braccio destro Calvelli. Champions o no, Furlani dovrebbe concludere la sua esperienza e non è da escludere che sia lui stesso ad anticipare tutti, facendo un passo indietro nelle prossime ore.

Milan: Tare, Galliani e i possibili cambiamenti

Restando a Casa Milan, bisognerà capire quale sarà il destino di Tare. Con la conferma di Furlani, l’uscita del dirigente albanese sarebbe stata scontata. Ora non è ancora certo cosa accadrà, però Allegri non sarebbe contrario a una sua conferma, così come la squadra. Tutto passerà dalla scelta del nuovo ad che chiaramente sceglierà a chi affidare l’area tecnica. Tare ha delle chance, ma non è detto che rimanga.

Per esempio Calvelli sta valutando diversi profili, in Italia e all’estero. Uno di questi è Carnevali del Sassuolo che potrebbe scegliere Rossi, storico ds dei neroverdi, oggi club manager del Marsiglia e in buoni rapporti con lo stesso Allegri. Fra i papabili al ruolo di ad, attenzione anche a Fenucci, mentre Galliani potrebbe rientrare con un ruolo da "super-consulente". Non sarà una notte di saluti per Ibrahimovic, destinato però a non avere ruoli operativi, mentre il direttore tecnico (e capo scout) Geoffrey potrebbe ascoltare le sirene di Nizza o Siviglia.

Allegri, Leao e mercato Milan

Per quanto concerne il campo, la Champions e il progetto che gli sarà presentato da Cardinale, sarà determinante per la permanenza di Allegri che a parole ieri ha ribadito la propria volontà: «Non chiedo niente, ho un contratto, sono contento qua e di rimanere qua». Lato squadra, potrebbe essere l'ultima notte rossonera di Leao, che, complici anche gli infortuni, ha vissuto una stagione - l'ennesima - altalenante. Se Allegri rimarrà e insisterà col 3-5-2, potrebbe non esserci spazio per lui. United e Fenerbahce ci pensano. Ai saluti anche Füllkrug e forse Gimenez. In dubbio Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek e Nkunku. Modric? Con la Champions e Allegri in panchina, non dirà addio.