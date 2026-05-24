Milan, la notte degli addii: Furlani sarà il primo

MILANO - La notte con la “L” maiuscola. Quella del possibile ritorno in Champions, chiaramente. Ma anche quella degli addii. Quella di stasera potrebbe essere infatti l’ultima apparizione in rossonero di alcuni dei protagonisti della storia recente del Milan. Dal campo alla scrivania. Non è un mistero come sia vicina ai titoli di coda l’avventura in rossonero dell’amministratore delegato Furlani. Entrato nel club nell’estate 2018 (l'ingresso di Elliott) come componente del cda, Furlani ha scalato la società, diventandone l’ad nel dicembre 2022 quando è uscito Gazidis. E, nonostante fosse entrato con Elliott, Furlani è rimasto alla guida della squadra anche con Cardinale e RedBird. Ha resistito ai cambiamenti, meno alla contestazione che da mesi lo sta investendo. Nelle ultime settimane l’ira dei tifosi è aumentata, anche in maniera eccessiva - stasera sono possibili nuove proteste -, e il dirigente milanese, comunque sul banco degli imputati sia per i risultati delle ultime stagioni, sia per le guerre di potere interne, potrebbe essere il primo a saltare nel rimescolamento dirigenziale che hanno in mente Cardinale, atteso questa sera a San Siro, e il suo braccio destro Calvelli. Champions o no, Furlani dovrebbe concludere la sua esperienza e non è da escludere che sia lui stesso ad anticipare tutti, facendo un passo indietro nelle prossime ore.
Milan: Tare, Galliani e i possibili cambiamenti
Restando a Casa Milan, bisognerà capire quale sarà il destino di Tare. Con la conferma di Furlani, l’uscita del dirigente albanese sarebbe stata scontata. Ora non è ancora certo cosa accadrà, però Allegri non sarebbe contrario a una sua conferma, così come la squadra. Tutto passerà dalla scelta del nuovo ad che chiaramente sceglierà a chi affidare l’area tecnica. Tare ha delle chance, ma non è detto che rimanga.
Per esempio Calvelli sta valutando diversi profili, in Italia e all’estero. Uno di questi è Carnevali del Sassuolo che potrebbe scegliere Rossi, storico ds dei neroverdi, oggi club manager del Marsiglia e in buoni rapporti con lo stesso Allegri. Fra i papabili al ruolo di ad, attenzione anche a Fenucci, mentre Galliani potrebbe rientrare con un ruolo da "super-consulente". Non sarà una notte di saluti per Ibrahimovic, destinato però a non avere ruoli operativi, mentre il direttore tecnico (e capo scout) Geoffrey potrebbe ascoltare le sirene di Nizza o Siviglia.
Allegri, Leao e mercato Milan
Per quanto concerne il campo, la Champions e il progetto che gli sarà presentato da Cardinale, sarà determinante per la permanenza di Allegri che a parole ieri ha ribadito la propria volontà: «Non chiedo niente, ho un contratto, sono contento qua e di rimanere qua». Lato squadra, potrebbe essere l'ultima notte rossonera di Leao, che, complici anche gli infortuni, ha vissuto una stagione - l'ennesima - altalenante. Se Allegri rimarrà e insisterà col 3-5-2, potrebbe non esserci spazio per lui. United e Fenerbahce ci pensano. Ai saluti anche Füllkrug e forse Gimenez. In dubbio Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek e Nkunku. Modric? Con la Champions e Allegri in panchina, non dirà addio.