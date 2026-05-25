Fullkrug-Nkunku disastrosi, il solito Fofana, Borrelli furbo, Esposito faro: pagelle Milan-Cagliari

Il Milan completa l'harakiri, perde in casa con il Cagliari per 2-1 e dice addio all'obiettivo Champions League. Nonostante il vantaggio immediato targato Saelemaekers, i rossoneri si fanno rimontare dai gol di Borrelli e Rodrìguez ed escono clamorosamente sconfitti. Alla squadra di Allegri sarebbe bastato un pareggio per acciuffare la qualificazione alla massima competizione europea, considerando il pareggio per 2-2 nel derby della Mole tra Torino e Juventus, ma la manovra offensiva del Milan non ha sortito gli effetti sperati, rischiando addirittura di finire sotto 3-1 con un'occasione clamorosa cestinata da Mendy a tu per tu con Maignan. I rossoneri, sommersi dai fischi e dai cori contro Cardinale, disputeranno l'Europa League. In Champions, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como.
Pagelle Milan
Maignan 6 La sua mano sul tiro di Gaetano nel primo tempo e due volte al 72’ per salvare il Milan: non basta.
Tomori 4.5 Mina sul gol di Borrelli lo supera di testa, la sua fase difensiva fa acqua. Athekame (18’ st) 5 Confusione.
Gabbia 5.5 La dormita sull’1-1 del Cagliari è da debito estivo con esame di riparazione a settembre, poi salva su Adopo.
Pavlovic 6 Meno scatenato del solito.
Saelemaekers 6 Pronti-via e lui va in gol, punto focale di un primo tempo eccellente.
Fofana 4.5 Solito Fofana che sul più bello si inceppa sempre, combina papocchi e finisce per perdersi Rodriguez quando il difensore va a segnare. Leao (23’ st) 5 Nemmeno l’orgoglio.
Jashari 5 Pure ieri sera ha fallito l’esame da vice Modric - e le occasioni non sfruttate a dovere per farsi apprezzare sono state troppe. Modric (18’ st) 6 Ha provato a prendere la squadra per mano.
Rabiot 5.5 Va a fasi alterne, tra qualche fiammata in avanti e qualche spazio di troppo lasciato agli avversari, con il duello perso con Borrelli sul secondo gol dei rossoblù.
Bartesaghi 5.5 Cerca di essere il più applicato possibile, perché dalla sua parte il Cagliari spinge forte.
Nkunku 4.5 Poteva fare meglio quando viene pescato in area al 27’, poi piano piano sparisce dal campo. Füllkrug (18’ st) 4 Non ne azzecca mezza.
Gimenez 5 Comincia bene, servendo di testa l’assist a Saelemaekers, poi si perde e spreca una palla interessante di Rabiot. Pulisic (1’ st) 5 Frizza, ma non riesce mai a colpire.
All. Allegri 4 Obiettivo stagionale fallito, poco da aggiungere.
Pagelle Cagliari
Caprile 6 Gol a freddo a parte (è incolpevole), per il resto fa il suo in una serata tranquilla.
Zé Pedro 6 Un partita in cui fa le cose in modo semplice, ma gli riescono bene. Dossena (18’ st) 6 Attento.
Mina 6 In occasione del vantaggio rossonero combina un pasticcio, ma si fa perdonare dando la palla a Borrelli per il pari.
Rodríguez 6.5 Attento in fase difensiva e pronto quando si trova la palla del 2-1 sulla testa per ribadire in rete. Palestra (18’ st) 6.5 Sfrutta alla grande le praterie lasciate dal Milan, creando sempre problemi.
Zappa 6 Per quanto si spinga in avanti anche con una certa continuità, non riesce mai a essere letale.
Adopo 6.5 Anche per lui una partita mostruosa, fatta di tantissimi recuperi e un’azione costante che ha messo in crisi il Milan.
Gaetano 7 Pregevole la conclusione al 19’ che fa fare bella figura a Maignan, così come la giocata su Tomori a fine 1° tempo; ma tutto il suo match è un recital di qualità.
Deiola 6.5 Anche per lui una serata da applausi anche se quando ha avuto spazio per concludere verso la porta è stato molto impreciso. Sulemana (29’ st) 6 Vivace.
Obert 5.5 Meno colpevole di Mina, ma ugualmente segnalato sul gol di Saelemaekers, che soffre per la sua intraprendenza.
Esposito 7 Una partita da incorniciare per la capacità di prendere per mano la squadra e dirigerla. Felici (50’ st) ng
Borrelli 7 Premio più lesto del quartiere nell’andare a piazzare in gol il pallone dell’1-1, ma anche sul gol di Rodriguez ci mette lo zampino. Mendy (29’ st) 5 Ha una chance grossa come una casa solo davanti a Maignan, la sbaglia.
All. Pisacane 7 Un Cagliari di gran classe sbanca San Siro con merito.
Arbitro
Guida 6 Direzione attenta in una gara senza episodi da segnalare.
Il Milan completa l'harakiri, perde in casa con il Cagliari per 2-1 e dice addio all'obiettivo Champions League. Nonostante il vantaggio immediato targato Saelemaekers, i rossoneri si fanno rimontare dai gol di Borrelli e Rodrìguez ed escono clamorosamente sconfitti. Alla squadra di Allegri sarebbe bastato un pareggio per acciuffare la qualificazione alla massima competizione europea, considerando il pareggio per 2-2 nel derby della Mole tra Torino e Juventus, ma la manovra offensiva del Milan non ha sortito gli effetti sperati, rischiando addirittura di finire sotto 3-1 con un'occasione clamorosa cestinata da Mendy a tu per tu con Maignan. I rossoneri, sommersi dai fischi e dai cori contro Cardinale, disputeranno l'Europa League. In Champions, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como.
Pagelle Milan
Maignan 6 La sua mano sul tiro di Gaetano nel primo tempo e due volte al 72’ per salvare il Milan: non basta.
Tomori 4.5 Mina sul gol di Borrelli lo supera di testa, la sua fase difensiva fa acqua. Athekame (18’ st) 5 Confusione.
Gabbia 5.5 La dormita sull’1-1 del Cagliari è da debito estivo con esame di riparazione a settembre, poi salva su Adopo.
Pavlovic 6 Meno scatenato del solito.
Saelemaekers 6 Pronti-via e lui va in gol, punto focale di un primo tempo eccellente.
Fofana 4.5 Solito Fofana che sul più bello si inceppa sempre, combina papocchi e finisce per perdersi Rodriguez quando il difensore va a segnare. Leao (23’ st) 5 Nemmeno l’orgoglio.
Jashari 5 Pure ieri sera ha fallito l’esame da vice Modric - e le occasioni non sfruttate a dovere per farsi apprezzare sono state troppe. Modric (18’ st) 6 Ha provato a prendere la squadra per mano.
Rabiot 5.5 Va a fasi alterne, tra qualche fiammata in avanti e qualche spazio di troppo lasciato agli avversari, con il duello perso con Borrelli sul secondo gol dei rossoblù.
Bartesaghi 5.5 Cerca di essere il più applicato possibile, perché dalla sua parte il Cagliari spinge forte.
Nkunku 4.5 Poteva fare meglio quando viene pescato in area al 27’, poi piano piano sparisce dal campo. Füllkrug (18’ st) 4 Non ne azzecca mezza.
Gimenez 5 Comincia bene, servendo di testa l’assist a Saelemaekers, poi si perde e spreca una palla interessante di Rabiot. Pulisic (1’ st) 5 Frizza, ma non riesce mai a colpire.
All. Allegri 4 Obiettivo stagionale fallito, poco da aggiungere.