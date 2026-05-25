Fullkrug-Nkunku disastrosi, il solito Fofana, Borrelli furbo, Esposito faro: pagelle Milan-Cagliari

Il Milan completa l'harakiri, perde in casa con il Cagliari per 2-1 e dice addio all'obiettivo Champions League . Nonostante il vantaggio immediato targato Saelemaekers , i rossoneri si fanno rimontare dai gol di Borrelli e Rodrìguez ed escono clamorosamente sconfitti. Alla squadra di Allegri sarebbe bastato un pareggio per acciuffare la qualificazione alla massima competizione europea, considerando il pareggio per 2-2 nel derby della Mole tra Torino e Juventus , ma la manovra offensiva del Milan non ha sortito gli effetti sperati, rischiando addirittura di finire sotto 3-1 con un'occasione clamorosa cestinata da Mendy a tu per tu con Maignan. I rossoneri, sommersi dai fischi e dai cori contro Cardinale, disputeranno l' Europa League . In Champions, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como .

Pagelle Milan

Maignan 6 La sua mano sul tiro di Gaetano nel primo tempo e due volte al 72’ per salvare il Milan: non basta.

Tomori 4.5 Mina sul gol di Borrelli lo supera di testa, la sua fase difensiva fa acqua. Athekame (18’ st) 5 Confusione.

Gabbia 5.5 La dormita sull’1-1 del Cagliari è da debito estivo con esame di riparazione a settembre, poi salva su Adopo.

Pavlovic 6 Meno scatenato del solito.

Saelemaekers 6 Pronti-via e lui va in gol, punto focale di un primo tempo eccellente.

Fofana 4.5 Solito Fofana che sul più bello si inceppa sempre, combina papocchi e finisce per perdersi Rodriguez quando il difensore va a segnare. Leao (23’ st) 5 Nemmeno l’orgoglio.

Jashari 5 Pure ieri sera ha fallito l’esame da vice Modric - e le occasioni non sfruttate a dovere per farsi apprezzare sono state troppe. Modric (18’ st) 6 Ha provato a prendere la squadra per mano.

Rabiot 5.5 Va a fasi alterne, tra qualche fiammata in avanti e qualche spazio di troppo lasciato agli avversari, con il duello perso con Borrelli sul secondo gol dei rossoblù.

Bartesaghi 5.5 Cerca di essere il più applicato possibile, perché dalla sua parte il Cagliari spinge forte.

Nkunku 4.5 Poteva fare meglio quando viene pescato in area al 27’, poi piano piano sparisce dal campo. Füllkrug (18’ st) 4 Non ne azzecca mezza.

Gimenez 5 Comincia bene, servendo di testa l’assist a Saelemaekers, poi si perde e spreca una palla interessante di Rabiot. Pulisic (1’ st) 5 Frizza, ma non riesce mai a colpire.

All. Allegri 4 Obiettivo stagionale fallito, poco da aggiungere.