Quando Cardinale diceva: "Negli Usa Cagliari-Lecce non interessa a nessuno"

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Era l'ottobre del 2025. Al podcast americano Varsity, Gerry Cardinale rilasciò alcune dichiarazioni, emblematiche di quanto alcune proprietà americane sbarcate nel calcio italiano, del calcio italiano non avessero ancora capito tutto, nel migliore dei casi. Poco o nulla, nel peggiore. A distanza di tempo, l'impressione si è rafforzata all'indomani dell'exploit cagliaritano a San Siro, fatale alla qualificazione milanista alla Abbonati per continuare a leggere
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