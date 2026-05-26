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Quando Cardinale diceva: "Negli Usa Cagliari-Lecce non interessa a nessuno"

Il patron rossonero lo disse sette mesi fa. Sette mesi dopo, la nemesi sarda e salentina si è abbattuta Gerry: i rossoblù hanno negato la qualificazione Champions al Milan
Xavier Jacobelli
1 min
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Era l'ottobre del 2025. Al podcast americano Varsity, Gerry Cardinale rilasciò alcune dichiarazioni, emblematiche di quanto alcune proprietà americane sbarcate nel calcio italiano, del calcio italiano non avessero ancora capito tutto, nel migliore dei casi. Poco o nulla, nel peggiore. A distanza di tempo, l'impressione si è rafforzata all'indomani dell'exploit cagliaritano a San Siro, fatale alla qualificazione milanista alla

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