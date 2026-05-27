Milan, il caso Leao primo nodo da affrontare: sacrificabile per Cardinale ma vuole solo una grande

MILANO - E adesso che si fa con Rafael Leao ? L’attaccante portoghese è finito nel mirino delle critiche di Gerry Cardinale , arrivate di rimbalzo dal summit di due giorni fa con alcuni esponenti della stampa, con il messaggio – tra le righe – che Rafa possa essere uno dei sacrifi cabili sull’imminente mercato estivo. I concetti generali espressi dal patron milanista, come umano che sia, non sono piaciuti a Leao, che ha incassato il colpo e non ha risposto apertamente, ma ha voluto affidare ad un post social maturo il suo pensiero di fine stagione: «È stato un periodo in cui ho messo alla prova il mio stato fi sico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me, per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l’impossibile affi nché questa stagione avesse una piega totalmente diversa... Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi». Perché una delle grandi verità di questo il capocannoniere del Milan in campionato, con nove gol segnati, giocando tutta la stagione fuori ruolo e con una mutazione fisica evidente, visto che Rafa ha aumentato la sua massa corporea perdendo – in parte – quello sprint bruciante che lo aveva reso uno degli esterni più importanti in Europa.

Il rapporto con Allegri e le difficoltà tattiche di Leao

Allegri ha provato a trasformarlo in centravanti, non ci è riuscito, lo ha messo nella lista dei giocatori che avrebbe tagliato nell’imminente sessione di calciomercato e, alla fine, lo ha panchinato senza mai cercare di metterlo nelle condizioni di poter rendere al meglio. Sia chiaro, non è tutta colpa dell’ex allenatore milanista, perché anche Rafa ci ha messo del suo come vi abbiamo raccontato a suo tempo, ma adesso il discorso è un altro. Leao, per lasciare il Milan, ha sempre avuto le idee chiare: vuole provare l’esperienza in Premier League o in Liga, ma non in club di seconda fascia. Vorrebbe una squadra top, perché nonostante alcuni suoi atteggiamenti da istrione, è un calciatore ambizioso. Per questo non ha dato apertura – per ora – alle eventuali offerte (che non sono arrivate) provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Mercato Leao: Fenerbahçe, Galatasaray e l’ipotesi permanenza

Ieri si sono sparsi alcuni rumors in merito al fatto che il nome di Leao sia al centro della campagna elettorale di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che vorrebbe portare anche Maldini, ma anche il Galatasaray sarebbe interessato al portoghese, con offerte decisamente più campionato è che Leao è stato alte rispetto ai 5.5 milioni che percepisce oggi al Milan. Ma, c’è un ma. Perché il club che vorrà Leao dovrà essere di gradimento del giocatore e soddisfare le richieste del Milan (ha una clausola da 175 milioni valida dal 1° al 15 luglio, ma è solo un pro forma ad oggi). E poi c’è la terza opzione, quella che non può essere scartata ovvero quella della permanenza in virtù degli altri due anni di contratto che legano Leao al Milan. Una vicenda che andrà monitorata con attenzione con una domanda finale: e se il nuovo allenatore volesse tenere Leao?