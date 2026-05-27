Iraola, Milan a tutta forza: è lui il prescelto per la panchina, ma c’è da battere la concorrenza di...

MILANO - C’era una volta il Milan agli italiani - Maldini dt e Pioli allenatore -, quindi è stato il turno del primo Milan pensato da Cardinale con Ibrahimovic uomo ombra e Fonseca allenatore. Poi dopo quell’esperienza fallimentare - ottavo posto con esonero del portoghese e arrivo a metà stagione del connazionale Conceiçao -, si è tornati a un Milan costruito sulla Serie A , quindi con Tare ds e Allegri in panchina. Quest’ultimo tentativo, come noto, è naufrago fra domenica e lunedì, con l’uscita dalla zona Champions e la cacciata di tutti. Adesso, con Cardinale sceso in campo in prima persona al fianco di Calvelli (uomo forte di RedBird) e di Ibrahimovic - che avendo portato investitori in RedBird è sempre più “centrale” agli occhi del businessman statunitense -, il Milan ’26-27 va verso una direzione completamente o quasi straniera, dall’allenatore all’amministratore delegato, passando per il direttore sportivo. Chiaramente saranno importanti le figure dirigenziali, ma la “triade” rossonera ha fretta di bloccare il prossimo allenatore. Fretta che si spiega perché il candidato principale - dopo aver sondato senza fortuna nelle scorse settimane Xabi Alonso e Maresca - è Andoni Iraola, nel mirino di diversi club, ovvero Crystal Palace (pronto a offrirgli più di 8 milioni d’ingaggio, ci sarebbe anche una sorta di promessa del tecnico), Newcastle, Bayer Leverkusen e Benfica.

Iraola e le altre opzioni

L'allenatore basco, liberatosi dal Bournemouth, a giorni scioglierà le riserve e il Milan ha la necessità di recuperare terreno. Ieri Cardinale, Ibra e Calvelli hanno lasciato Milano. Inizialmente sono girate voci su un viaggio a Vienna, in serata dovrebbero essere invece arrivati a Londra per incontrare una seconda volta Iraola col quale si erano già riuniti il 15 maggio sempre nella capitale inglese. Data non banale, perché il Milan pochi giorni prima aveva perso in casa con l’Atalanta rimettendo in discussione la corsa Champions: dunque mentre Allegri continuava a professare la volontà di rimanere in rossonero, i vertici del club si guardavano attorno contattando altri tecnici. La proposta del club rossonero per Iraola è un triennale con un ingaggio da 4 milioni più bonus. Il tempo stringe, il basco dovrebbe scegliere a ore il suo futuro e il Milan confida di aver fatto i passi giusti, altrimenti dovrà cambiare obiettivo. Xavi è in calo, il vero piano B potrebbe essere Oliver Glasner, austriaco, che stasera chiuderà l’esperienza al Crystal Palace con la finale di Conference League. L’eventuale blitz a Vienna dei dirigenti del Milan potrebbe essere stato l’occasione per un contatto col suo agente. Un ritorno di fiamma per Ralf Rangnick, attuale cd dell’Austria? Difficile. Sullo sfondo Van Bommel e pure Inigo Perez (Rayo Vallecano).

La questione ds

Questione ds. Ieri Tare ha salutato tutti i dipendenti rossoneri a Casa Milan e Milanello: amareggiato e commosso. Anche in questo caso il Milan sta sondando diversi profili. Piace tanto - sarebbe strano il contrario - Txiki Begiristain, ex mente di Barcellona e Manchester City, però pare abbia già declinato. Fra le opzioni Viktor Bezhani (Tolosa), Ramon Planes (Al-Ittihad) e l'ex Atalanta Lee Congerton (oggi Al-Ahli), anche se quest'ultimo non ha confermato i contatti. Sullo sfondo restano anche Fabio Paratici, in carica alla Fiorentina e italiano, però già cercato da Cardinale e Ibrahimovic e con alle spalle un'esperienza anche in Premier League; e Jovan Kirovski, attuale direttore del progetto Milan Futuro, voluto nel 2024 da Ibrahimovic. Per quanto concerne l'ad, la questione è sul tavolo soprattutto di Calvelli. Ieri Giovanni Carnevali del Sassuolo ha smentito di essere stato cercato; due quindi i nomi in evidenza: Michael Edwards ceo del Liverpool e Ian Ayre, stesso ruolo al Nashville Soccer Club, pure lui ex Reds dove fu contestato dai tifosi nel 2016 per aver aumentato il prezzo dei biglietti. Decisione che fu poi annullata dalla proprietà del Liverpool.