"Si risponde da solo": Maldini, la stoccata senza mezze misure a Cardinale

Una non risposta... piuttosto eloquente: protagonista Paolo Maldini . La bandiera del Milan , che da dirigente dei rossoneri ha vinto lo Scudetto nel 2022, non si è lasciato benissimo (per usare un eufemismo) con l'attuale proprietà del club, ora impegnata in una vera e propria rivoluzione tecnica e dirigenziale . E così a Maldini è stata chiesta una battuta dopo le recenti dichiarazioni del numero 1 milanista Gerry Cardinale , che in un incontro con alcuni giornalisti non aveva speso per lui parole al miele.

Maldini, replica a Cardinale e ipotesi Fenerbahce

“Si risponde da solo”. È questa la replica non replica, evidentemente ironica, con cui l’ex direttore tecnico del Milan Maldini, sorridendo, ha deciso di commentare ai giornalisti le dichiarazioni del proprietario del club, Cardinale, che lo aveva definito un “one man show” non in grado di fare squadra. Maldini ha detto la sua nella sede di Sky in occasione degli 'Sky Inclusion Days', concedendosi tra autografi e selfie ai numerosi tifosi presenti.

La leggenda milanista non ha parlato di Nazionale e di possibili ruoli in azzurro. In merito invece alla possibilità di andare al Fenerbahce, a seguito gli incontri a Istanbul con il candidato alla presidenza Hakan Safi con tanto di foto assieme pubblicata su Instagram, ha dichiarato: "È un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere". Parole che sembrano tutt'altro che una chiusura alla possibilità di recarsi in Turchia come consulente di mercato del club gialloblù.