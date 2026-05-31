Leao, aria d'addio e stoccata al Milan: "Voglio una nuova sfida e competere ai massimi livelli"

"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare". Le parole di Rafael Leao ai microfoni di SportTV hanno acceso i riflettori sul suo futuro, lasciando aperta l’ipotesi di un addio al Milan nei prossimi mesi. L’attaccante portoghese ha ripercorso gli anni vissuti in rossonero, evidenziando il forte legame costruito con ambiente e tifosi. Allo stesso tempo, però, non ha nascosto la curiosità di confrontarsi con nuove sfide nel corso della sua carriera. Dichiarazioni che alimentano le speculazioni di mercato e fanno presagire un’estate ricca di possibili sviluppi attorno al suo nome.

Leao e il futuro Milan

Proprio Leao parla della sua esperienza in questi anni al Milan: "È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club". Una stagione fatta di alti (all'inizio) e bassi, soprattutto da metà stagione in poi, dove Allegri lo ha utilizzato spesso come attaccante centrale.

Il portoghese non nasconde la sua voglia di fare nuove esperienze: "Tutti hanno sogni, sfide e obiettivi. Anche io voglio provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

I pensieri Mondiali

Difficile pensare al futuro in questo momento, soprattutto dove possa essere perché all'orizzonte c'è il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada con il Portogallo. Infatti Leao risponde così alla domanda: "Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo".