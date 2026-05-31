Milan con il rebus panchina: Iraola lontano, spunta un nuovo nome per il dopo Allegri 

MILANO - Gira la ruota. Nella stagione del rilancio televisivo di un grande classico come “La Ruota della Fortuna”, anche il Milan di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli ha scelto di iscriversi a un curioso gioco, quello di trovare l’allenatore giusto per la propria panchina continuando a sondare quotidianamente profili differenti (chissà quanti altri ce ne saranno, non emersi nelle cronache di mercato...). E pochi, va scritto, vicini all’identikit di «uno alla Fabregas», così come da “editto” emesso da Cardinale stesso lunedì scorso dopo aver cacciato tutti senza avere in mano nessun sostituto pronto. Così dopo aver ricevuto il no di Iraola - e ieri si è capito anche perché, in fondo non c’erano solo il Crystal Palace e il Bayer Leverkusen sulle sue tracce - e quello di Xavi (che per motivi di famiglia preferisce un impegno diverso, con una nazionale); aver avuto contatti con Pochettino e aver incontrato Rangnick a Vienna, ottenendo due possibili candidati per il ruolo di allenatore, ovvero Jaissle (legato all'Al-Ahli e con una clausola da 6 milioni) e Glasner , ecco che alla lista si è iscritto - o si iscriverà - anche Arne Slot , fresco di separazione dal Liverpool .

Il Milan piomba su Slot dopo l'addio al Liverpool

La notizia è stata rilanciata ieri da Belgio e Francia: Slot, seguito da Rafaela Pimenta, ex partner di Mino Raiola - ovvero lo storico agente, e amico fraterno, di Ibrahimovic -, è fra le opzioni che il Milan starebbe valutando. La notizia del possibile allontanamento del tecnico olandese da parte del Liverpool era nell'aria da giorni, quindi non si fa peccato a pensare che il Milan abbia avuto contatti con Slot già nei giorni scorsi. Così come tutti gli altri candidati, però, l'ex allenatore del Feyenoord aspetta di capire dall'establishment rossonero quale sia il progetto del club, gli uomini con cui dovrà confrontarsi quotidianamente, il budget con cui verrà costruita una squadra che, ricordiamo, dovrà disputare l'Europa League, competizione che una società come il Milan non potrà affrontare senza impegno.

Glasner e Rangnick: strategie e dubbi dirigenziali del Milan

È probabile, dunque, che la prossima settimana possa esserci un confronto dal vivo fra Milan e Slot, stesso copione che accadrà probabilmente martedì con Oliver Glasner, fresco di vittoria in Conference League e addio dal Crystal Palace (arrivato 15° in Premier). Glasner, come scritto, è uno dei due nomi fatti da Rangnick nel confronto avuto a Vienna martedì scorso con Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. In questo caso, però, più che convincere Glasner dovrà essere il Milan a capire se il tecnico sia l'uomo giusto. E comprendere se davvero si vuole dare carta bianca a Rangnick - come pare voler fare Calvelli, più che Ibra... - che già oggi potrebbe avere un confronto con la federazione austriaca che nelle scorse settimane era intenzionata a prolungare l'accordo in scadenza dopo il Mondiale.

Milan tra dirigenza e futuro: scenari con Pochettino e Planes

Fra l'altro, chissà come prenderebbe l'Austria l'eventuale scelta di Rangnick di diventare direttore dell'area tecnica rossonera: come farebbe durante il mese di giugno a gestire l'Austria in America e "disegnare" il Milan con i suoi uomini a Milano con tutte le ore di fuso orario differente? Altri aspetti curiosi di questa parte iniziale dell'estate rossonera, considerando che lo stesso problema avrebbe Pochettino - altro candidato di Ibra, oltre a Slot -, attualmente ct degli Stati Uniti. Lui però, a differenza di Rangnick, dovrebbe pensare solo alla squadra da allenare poi a Milano e non costruirla, a quello potrebbe pensare Ramon Planes, ex ds di Barcellona e Al-Ittihad e fra le opzioni per raccogliere l'eredità di Igli Tare. E se invece la spuntasse Slot, chi arriverebbe in dirigenza? Prima o poi tutti i tasselli verranno messi al loro posto. Forse...