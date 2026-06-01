Milan, dall'allenatore al ds: in società oggi non c'è nessuno. E Ibra volerà in America

Oggi, primo giugno, inizia la settimana chiave per il futuro del Milan. O per lo meno è quello che si augurano i tifosi rossoneri, ovvero che le prossime ore portino finalmente a delle decisioni, delle scelte definitive, degli annunci ufficiali. Perché gli ultimi sette giorni della storia del club sono stati surreali, con Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli che fra Vienna, Londra, Parigi e New York (e chissà quali altre città?) hanno incontrato e sondato i profili di allenatori e dirigenti per disegnare la struttura della stagione che verrà. Parallelamente a Milano si è invece assistito a un vuoto desolante, con una società svuotata dei ruoli operativi cardine - Calvelli, da membro del cda del Milan, da oggi dovrebbe ricevere le deleghe che erano dell'ex ad Furlani -, con la conseguenza di un Milan assente su più fronti, quello legati ai propri giocatori che non sanno cosa accadrà e con chi parlare del proprio destino, al mercato e ai rapporti politico-sportivi. I giorni della verità, soprattutto per quanto concerne il tema allenatore, potrebbero essere oggi e domani.