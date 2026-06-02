Rangnick-Milan, giorni bollenti: la risposta si avvicina. Cardinale e Ibra incontrano Glasner, poi Jaissle

Contatti con Glasner e Jaissle

Fra l'altro, oggi, lo stesso proprietario del Milan e Ibrahimovic dovrebbero avere un incontro (a Londra?) o una call con Oliver Glasner, tecnico austriaco reduce dalla buona esperienza al Crystal Palace e indicato da Rangnick come prima opzione per il ruolo di allenatore del Milan (è stato suo vice al Salisburgo). Il secondo nome è Jaissle, legato però contrattualmente all’Al-Ahli (c'è una clausola da 6 milioni e il club arabo non vuole liberarlo), ma anche con lui dovrebbe esserci presto un faccia a faccia. Glasner, dopo il primo contatto fra Milan e Rangnick, ha studiato il dossier Milan, i calciatori, chi farebbe al suo caso e chi no, che tipo di innesti servirebbero. Cardinale e Ibra aspettano di ascoltare le sue idee per capire se procedere definitivamente con il piano Rangnick o cambiare nuovamente progetto. Di sicuro il tempo scorre e va presa una direzione, anche perché Rangnick nei prossimi giorni volerà in California con l'Austria e in un modo o nell'altro una posizione andrà presa. Il Milan dovrà essere convinto di andare avanti e convincente verso Rangnick, altrimenti il rischio che il tedesco - carattere particolare... - faccia un passo indietro sarà forte. E il Milan non può permettersi di rimanere ancora a lungo in questo limbo.