Rangnick-Milan, giorni bollenti: la risposta si avvicina. Cardinale e Ibra incontrano Glasner, poi Jaissle

MILANO - Sono passati otto giorni dall’avvio della rivoluzione del Diavolo avviata da Gerry Cardinale con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Lunedì 25 maggio, all’indomani dell’incredibile addio alla Champions League del Milan, il proprietario rossonero aveva cacciato Furlani, Tare, Allegri e Moncada; oggi, a distanza di oltre una settimana, nessuno è ancora stato formalmente rimpiazzato. Il Milan è monco e di fatto bloccato, i giocatori - quelli in rosa e quelli che magari potrebbero ambire al trasferimento in rossonero (leggi i loro agenti) - non sanno con chi parlare. Serve fare uno scatto e da oggi qualcosa potrebbe cominciare a muoversi, soprattutto sul fronte franco-austriaco. Ieri è stata una giornata intensa per Ralf Rangnick, uno dei personaggi più chiacchierati di questa possibile nuova era del Milan. Il 67enne tecnico tedesco, attuale ct dell’Austria, ha fatto un primo punto con i dirigenti della sua federcalcio che vorrebbero prolungargli il contratto in scadenza dopo il Mondiale. Rangnick ha preso nota dall’offerta e rinviato la risposta ai prossimi giorni. In serata all’Ernst Happel Stadion di Vienna ha poi affrontato la Tunisia nella prima delle due amichevoli di preparazione alla kermesse iridata (la seconda contro il Guatemala sarà l’11 giugno a Pasadena), gara terminata 1-0 per l’Austria con rete di Sabitzer.
Milan-Rangnick, giorni caldi
Fra oggi e domani Rangnick aspetta invece di avere un nuovo contatto con l’establishment del Milan dopo l’incontro di una settimana fa proprio a Vienna. La proposta di Cardinale - e Calvelli in primis - di avere in mano la direzione dell’area tecnica e di poter quindi poi scegliere un allenatore e un direttore sportivo (un nome è Johannes Sports, fra le altre ex Genoa), lo ha colpito e ci sta ragionando. Lo stesso Rangnick ha fatto le sue richieste, vorrebbe decidere su su molti fronti, compreso il settore giovanile. “Carta bianca” che fa storcere il naso a Ibrahimovic che già sei anni fa sponsorizzò la conferma di Pioli, respingendo le voci su Rangnick, e che pure oggi preferirebbe puntare su profili più canonici, tipo allenatori manager come Pochettino (già incontrato) o Slot (previsto un contatto), oltre a un ds a lui affine. Probabilmente da escludere, però, uno dei candidati: Ramon Planes (legato come Slot a Rafaela Pimenta, ex partner del suo storico agente Mino Raiola) è infatti stato spostato dall'Al-Ittihad dal ruolo di ds a quello di advisor esterno. Nel Milan secondo Ibra non ci sarebbe invece spazio per un vero direttore dell'area tecnica, visto che poi ci sarebbe lui a "sorvegliare" dall'alto della sua - non chiara - posizione. Scritto ciò, Rangnick in questo momento è la prima scelta di Cardinale.
Contatti con Glasner e Jaissle
Fra l'altro, oggi, lo stesso proprietario del Milan e Ibrahimovic dovrebbero avere un incontro (a Londra?) o una call con Oliver Glasner, tecnico austriaco reduce dalla buona esperienza al Crystal Palace e indicato da Rangnick come prima opzione per il ruolo di allenatore del Milan (è stato suo vice al Salisburgo). Il secondo nome è Jaissle, legato però contrattualmente all’Al-Ahli (c'è una clausola da 6 milioni e il club arabo non vuole liberarlo), ma anche con lui dovrebbe esserci presto un faccia a faccia. Glasner, dopo il primo contatto fra Milan e Rangnick, ha studiato il dossier Milan, i calciatori, chi farebbe al suo caso e chi no, che tipo di innesti servirebbero. Cardinale e Ibra aspettano di ascoltare le sue idee per capire se procedere definitivamente con il piano Rangnick o cambiare nuovamente progetto. Di sicuro il tempo scorre e va presa una direzione, anche perché Rangnick nei prossimi giorni volerà in California con l'Austria e in un modo o nell'altro una posizione andrà presa. Il Milan dovrà essere convinto di andare avanti e convincente verso Rangnick, altrimenti il rischio che il tedesco - carattere particolare... - faccia un passo indietro sarà forte. E il Milan non può permettersi di rimanere ancora a lungo in questo limbo.
MILANO - Sono passati otto giorni dall’avvio della rivoluzione del Diavolo avviata da Gerry Cardinale con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Lunedì 25 maggio, all’indomani dell’incredibile addio alla Champions League del Milan, il proprietario rossonero aveva cacciato Furlani, Tare, Allegri e Moncada; oggi, a distanza di oltre una settimana, nessuno è ancora stato formalmente rimpiazzato. Il Milan è monco e di fatto bloccato, i giocatori - quelli in rosa e quelli che magari potrebbero ambire al trasferimento in rossonero (leggi i loro agenti) - non sanno con chi parlare. Serve fare uno scatto e da oggi qualcosa potrebbe cominciare a muoversi, soprattutto sul fronte franco-austriaco. Ieri è stata una giornata intensa per Ralf Rangnick, uno dei personaggi più chiacchierati di questa possibile nuova era del Milan. Il 67enne tecnico tedesco, attuale ct dell’Austria, ha fatto un primo punto con i dirigenti della sua federcalcio che vorrebbero prolungargli il contratto in scadenza dopo il Mondiale. Rangnick ha preso nota dall’offerta e rinviato la risposta ai prossimi giorni. In serata all’Ernst Happel Stadion di Vienna ha poi affrontato la Tunisia nella prima delle due amichevoli di preparazione alla kermesse iridata (la seconda contro il Guatemala sarà l’11 giugno a Pasadena), gara terminata 1-0 per l’Austria con rete di Sabitzer.
Milan-Rangnick, giorni caldi
Fra oggi e domani Rangnick aspetta invece di avere un nuovo contatto con l’establishment del Milan dopo l’incontro di una settimana fa proprio a Vienna. La proposta di Cardinale - e Calvelli in primis - di avere in mano la direzione dell’area tecnica e di poter quindi poi scegliere un allenatore e un direttore sportivo (un nome è Johannes Sports, fra le altre ex Genoa), lo ha colpito e ci sta ragionando. Lo stesso Rangnick ha fatto le sue richieste, vorrebbe decidere su su molti fronti, compreso il settore giovanile. “Carta bianca” che fa storcere il naso a Ibrahimovic che già sei anni fa sponsorizzò la conferma di Pioli, respingendo le voci su Rangnick, e che pure oggi preferirebbe puntare su profili più canonici, tipo allenatori manager come Pochettino (già incontrato) o Slot (previsto un contatto), oltre a un ds a lui affine. Probabilmente da escludere, però, uno dei candidati: Ramon Planes (legato come Slot a Rafaela Pimenta, ex partner del suo storico agente Mino Raiola) è infatti stato spostato dall'Al-Ittihad dal ruolo di ds a quello di advisor esterno. Nel Milan secondo Ibra non ci sarebbe invece spazio per un vero direttore dell'area tecnica, visto che poi ci sarebbe lui a "sorvegliare" dall'alto della sua - non chiara - posizione. Scritto ciò, Rangnick in questo momento è la prima scelta di Cardinale.