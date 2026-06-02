Milan più italiano: è l’unica certezza, chi sono i punti fermi. Cardinale-Ibra, proteste no stop

MILANO - In attesa di capire chi comporrà la nuova struttura dirigenziale del Milan, c’è un dato oggettivo che balza all’occhio. La rosa della stagione 2026-27 ripartirà su un mini blocco di giocatori italiani, siano essi già presenti in rosa o dei cavallini di ritorno. Matteo Gabbia è uno degli ultimi emblemi del milanismo, probabilmente il sommo sacerdote che custodisce gli ormai rari principi e valori che hanno contraddistinto il club nel corso della età dell’oro. Capitano senza fascia (ma è il riferimento per compagni e arbitri in campo pur non portando ufficialmente i gradi), Gabbia è stato uno di quei giocatori che ha sofferto maggiormente l’esito della stagione 2025-26, anche se non è stato menzionato da Gerry Cardinale nel suo meeting di nove giorni fa con alcuni esponenti dei media. Probabilmente una svista del patron rossonero, ma questo è un dettaglio. Gabbia sarà sicuramente in testa al gruppo che inizierà la nuova annata a Milanello ai primi di luglio (ancora da ufficializzare la data del raduno, che sarà scelta dal nuovo allenatore) così come ci saranno Samuele Ricci e Davide Bartesaghi.
Ricci al centro della ripartenza rossonera
L’ex centrocampista del Torino è reduce da una stagione altalenante, dove però non ha fatto mai mancare impegno e dedizione alla maglia. Ha accettato, come altri giocatori, di andare fuori ruolo pur di ritagliarsi minuti visto che Allegri ha cercato di ridisegnarlo come mezzala, spostandolo da quello che è sempre stato il suo habitat naturale, ovvero la regia di centrocampo. Samuele non avrà rubato l’occhio, ma si è dannato l’anima e lo ha fatto con grande senso di appartenenza, comprendendo i valori del Milan e sapendo cosa rappresenti questo club. Discorso simile per Bartesaghi. Il laterale, dopo poche partite, ha estromesso il neoarrivato Pervis Estupinan dal ruolo di titolare vivendo una fase molto positiva tra ottobre e febbraio. Poi, come fisiologico che sia, ha avuto diversi passaggi a vuoto che lo hanno comunque fatto crescere. Bartesaghi e Estupinan poi si sono alternati, nel finale di stagione come quinti, ma per entrambi, forse, è più congeniale una difesa a quattro.
Da Camarda a Zeroli: i giovani pronti a rilanciare il Milan
Tra i ritorni più attesi quelli di Christian Comotto e Francesco Camarda (una volta sistemate le questioni con il Lecce per riscatto e contro riscatto). I due 2008 sono tra i diamanti grezzi che il settore giovanile milanista ha sfornato e sono reduci da due Erasmus importanti tra Spezia (Comotto) e appunto Lecce, dove hanno avuto il primo, vero, impatto con il calcio dei grandi. Così come lo ha avuto Kevin Zeroli, cresciuto tanto a Castellammare di Stabia sotto la guida di quell’Ignazio Abate che già ne aveva valorizzato le doti in Primavera. In un Milan che ha bisogno di una sua identità, questi ragazzi possono essere quella linfa di milanismo che da tanto, troppo tempo manca all’interno delle mura di Milanello. Il calciomercato tenta alcuni dei big attualmente in rosa. Da Leao che si è messo sostanzialmente in vendita passando per il corteggiamento di Allegri a Rabiot (ma il Napoli dovrà tirare fuori un sacco di soldi nel caso) passando per Jashari (Roma, Como e Atalanta su di lui), Gimenez, Nkunku e Pavlovic (che piace in Premier League), il Milan sembra avere nel suo nucleo italiano una delle poche certezze dalle quali provare a ricostruire, per l’ennesima volta, una squadra.
Cardinale-Ibra, proteste no stop
Che la contestazione dei tifosi del Milan non si limitasse agli striscioni allo stadio o a quelli esposti fuori dal Four Season e da Casa Milan una settimana fa era prevedibile e il sentore è che si sia solo all’inizio di un qualcosa di mai visto in termini di durata e costanza. Nei giorni scorsi, in diversi luoghi di Milano, sono apparse varie scritte che hanno messo nel mirino Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e la new entry Jovan Kirovski. Si è andati dal: «Cardinale go home» fino a «Cardinale sanguisuga» per poi passare a: «Ibra sabotatore, vattene» e andando poi a colpire anche il responsabile di Milan Futuro: «Kirovskl dilettante, dimettiti all’istante».
RedBird nel mirino: cresce il malcontento della piazza rossonera
Non è più soltanto una bolla social quella della contestazione a Cardinale e ai suoi uomini, ma un atto pratico e concreto che avrà sicuramente un seguito nelle prossime settimane. Il malcontento verso la gestione RedBird è ormai palese, l’azzeramento dei vertici dirigenziali senza avere una squadra alternativa pronta e subito operativa ha fatto scattare ulteriormente la piazza rossonera contro chi è proprietario e gestisce il Milan in questa fase storica. Tra l’altro il clima di contestazione è andato via via crescendo. Dopo aver colpito Giorgio Furlani con la coreografia “GF OUT” in Milan-Atalanta e gli striscioni “Furlani vattene” mostrati sia prima del match con la Dea sia prima di Milan-Cagliari, ecco che tutta la tifoseria ha alzato il tiro e messo nel mirino Cardinale e Ibrahimovic (anche se fonti vicine allo svedese fanno sapere che il ruolo attribuitogli da fuori non corrisponda alla verità), con il clima che si fa sempre più pesante.
Milan e tifosi: una frattura senza precedenti nella storia recente del club
Una frattura del genere, tra il club e i suoi tifosi, non si era mai vista ma da quanto circola, non dovrebbe riversarsi sulla campagna abbonamenti poiché in molti non vogliono perdere il loro posto allo stadio. Che poi ci vadano, non ci vadano, ci vadano per tifare o contestare questo è lasciato al libero arbitrio, ma c’è anche la volontà di non lasciare i propri seggiolini in balia di eventuali tifosi occasionali, disposti a spendere prezzi da capogiro pur di regalarsi l’esperienza all’interno di San Siro. La Milano rossonera, ma forse l’Italia milanista, è un coro unico di dissenso e disapprovazione per le acque nelle quali sta navigando il Milan e c’è il sentore che nemmeno una campagna acquisti importante potrebbe cambiare le cose. Appuntamento alla prossima puntata.
MILANO - In attesa di capire chi comporrà la nuova struttura dirigenziale del Milan, c’è un dato oggettivo che balza all’occhio. La rosa della stagione 2026-27 ripartirà su un mini blocco di giocatori italiani, siano essi già presenti in rosa o dei cavallini di ritorno. Matteo Gabbia è uno degli ultimi emblemi del milanismo, probabilmente il sommo sacerdote che custodisce gli ormai rari principi e valori che hanno contraddistinto il club nel corso della età dell’oro. Capitano senza fascia (ma è il riferimento per compagni e arbitri in campo pur non portando ufficialmente i gradi), Gabbia è stato uno di quei giocatori che ha sofferto maggiormente l’esito della stagione 2025-26, anche se non è stato menzionato da Gerry Cardinale nel suo meeting di nove giorni fa con alcuni esponenti dei media. Probabilmente una svista del patron rossonero, ma questo è un dettaglio. Gabbia sarà sicuramente in testa al gruppo che inizierà la nuova annata a Milanello ai primi di luglio (ancora da ufficializzare la data del raduno, che sarà scelta dal nuovo allenatore) così come ci saranno Samuele Ricci e Davide Bartesaghi.
Ricci al centro della ripartenza rossonera
L’ex centrocampista del Torino è reduce da una stagione altalenante, dove però non ha fatto mai mancare impegno e dedizione alla maglia. Ha accettato, come altri giocatori, di andare fuori ruolo pur di ritagliarsi minuti visto che Allegri ha cercato di ridisegnarlo come mezzala, spostandolo da quello che è sempre stato il suo habitat naturale, ovvero la regia di centrocampo. Samuele non avrà rubato l’occhio, ma si è dannato l’anima e lo ha fatto con grande senso di appartenenza, comprendendo i valori del Milan e sapendo cosa rappresenti questo club. Discorso simile per Bartesaghi. Il laterale, dopo poche partite, ha estromesso il neoarrivato Pervis Estupinan dal ruolo di titolare vivendo una fase molto positiva tra ottobre e febbraio. Poi, come fisiologico che sia, ha avuto diversi passaggi a vuoto che lo hanno comunque fatto crescere. Bartesaghi e Estupinan poi si sono alternati, nel finale di stagione come quinti, ma per entrambi, forse, è più congeniale una difesa a quattro.
Da Camarda a Zeroli: i giovani pronti a rilanciare il Milan
Tra i ritorni più attesi quelli di Christian Comotto e Francesco Camarda (una volta sistemate le questioni con il Lecce per riscatto e contro riscatto). I due 2008 sono tra i diamanti grezzi che il settore giovanile milanista ha sfornato e sono reduci da due Erasmus importanti tra Spezia (Comotto) e appunto Lecce, dove hanno avuto il primo, vero, impatto con il calcio dei grandi. Così come lo ha avuto Kevin Zeroli, cresciuto tanto a Castellammare di Stabia sotto la guida di quell’Ignazio Abate che già ne aveva valorizzato le doti in Primavera. In un Milan che ha bisogno di una sua identità, questi ragazzi possono essere quella linfa di milanismo che da tanto, troppo tempo manca all’interno delle mura di Milanello. Il calciomercato tenta alcuni dei big attualmente in rosa. Da Leao che si è messo sostanzialmente in vendita passando per il corteggiamento di Allegri a Rabiot (ma il Napoli dovrà tirare fuori un sacco di soldi nel caso) passando per Jashari (Roma, Como e Atalanta su di lui), Gimenez, Nkunku e Pavlovic (che piace in Premier League), il Milan sembra avere nel suo nucleo italiano una delle poche certezze dalle quali provare a ricostruire, per l’ennesima volta, una squadra.