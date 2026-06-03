Ibra tra spot e tv nel disastro Milan, tifosi infuriati: "Vattene via, liberaci"

C'è un tempo per la rivoluzione e uno per gli slogan. Eppure, in casa Milan sembra ci siano le condizioni per fare entrambe le cose. Almeno a guardare l'ultimo contenuto social pubblicato dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, l'uomo che Gerry Cardinale ha risparmiato dal repulisti seguito al clamoroso fallimento stagionale con l'harakiri di fine campionato e una Champions buttata al vento. L'ex attaccante ha condiviso lo spot Nike in cui pre-annuncia il suo prossimo impegno in agenda e che nulla però ha a che fare con la rianimazione del Diavolo. Ibra farà infatti parte del squadra di commentatori Fox Sport del Mondiale 2026 (in programma dall'11 giugno al 19 luglio) insieme a Thierry Henry e Thiago Alcantara (presenti tra gli altri anche l'ex Milan Clarence Seedorf e Patrick Vieira). Un impegno a pieno regime dunque e che nello sport Ibra ha annunciato in questo modo: "Ascoltate Zlatan, qualcosa di grande sta arrivando". Tuttavia - com'era del resto prevedibile - non si è fatta attendere l'ennesima insurrezione del popolo rossonero. "Lascia il Milan", "Vattene", "Libera il Milan", sono alcuni dei messaggi di risposta al video pubblicato su X, dove alcuni degli utenti più nostalgici hanno inoltre condiviso una santina di Paolo Maldini.