Leao scarica il Milan, che bordata ad Allegri: "Giocavo da infortunato in un ruolo non mio"

Leao si è tolto molti sassolini dalle scarpe nell'intervista concessa all'emittente portoghese Sport TV, dove l'attaccante del Milan ha affrontato alcuni dei temi più delicati dell'ultima stagione, lasciando intendere come il suo futuro possa essere lontano dall'Italia, come già ha anticipato qualche giorno fa. Dalla voglia di misurarsi in un nuovo campionato alla difficile annata vissuta in rossonero, passando per i problemi fisici, il ruolo in campo con tanto di bordata ad Allegri e il rapporto con Ibrahimovic. Parole che inevitabilmente alimentano le voci di mercato e aprono interrogativi sul suo futuro.
"Ho bisogno di una nuova sfida": il richiamo della Premier League
Il passaggio più significativo dell'intervista riguarda il futuro. Leao non ha nascosto il desiderio di confrontarsi con nuove realtà dopo diversi anni trascorsi in Serie A e due trofei conquistati con la maglia rossonera: "Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po'. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore.
Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento: penso che il mio talento riuscirei a metterlo a confronto con giocatori che sono a un livello molto alto. Giocare in quel tipo di campionato valorizza molto il giocatore". Una dichiarazione che sa di apertura concreta verso un possibile trasferimento, soprattutto verso il campionato inglese, che il portoghese considera ideale per esaltare le proprie caratteristiche tecniche e atletiche.
La pubalgia e le scelte tattiche di Allegri
Leao ha poi ripercorso le difficoltà vissute nell'ultima annata, una delle più complicate da quando veste la maglia del Milan. L'attaccante ha rivelato di aver convissuto a lungo con un problema fisico che ne ha limitato il rendimento: "È stata una stagione difficile. Non siamo arrivati in Champions League. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante". Parole che spiegano parte delle difficoltà incontrate durante la stagione e che evidenziano come il giocatore non si sia mai sentito completamente a proprio agio all'interno del sistema di gioco adottato. Un insieme di fattori che, secondo il suo racconto, ha finito per incidere sia sul rendimento personale sia sulle prestazioni complessive della squadra.
Ibrahimovic, tra durezza e leadership
Nel corso dell'intervista non è mancato un passaggio dedicato a Ibrahimovic, figura centrale nella crescita di Leao durante gli anni trascorsi insieme al Milan: "È una brava persona, ma se sei debole psicologicamente, ti fai influenzare. L'approccio a volte sembra negativo. Se sei una persona che si sente subito attaccata dal suo modo di rivolgersi a te, ti sentirai male. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Personalmente per me è sempre stato molto importante. Mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. È un idolo. Averlo in rosa intimidiva sempre anche la squadra avversaria. E per me, che a volte sono un po' distratto mi teneva sempre all'erta in ogni minuto di gioco".
Ala o seconda punta? Leao non ha dubbi
Infine, il numero 10 rossonero ha affrontato il tema della sua posizione in campo, uno degli argomenti più discussi dell'ultima stagione. Leao ha spiegato le differenze tra il ruolo di ala e quello di seconda punta, sottolineando come il calcio moderno richieda sempre più concretezza sotto porta: "Come ala, dopo il dribbling, ho più tempo per pensare se tirare, dribblare di nuovo o crossare. Ma giocando come seconda punta sono più vicino alla porta e devo essere più concreto: o fai assist o tiri. È un dettaglio su cui devo lavorare. Alla fine il calcio oggi si basa sui numeri, ed è l'ultimo step che mi manca. Sulla fascia sono prevedibile? Le squadre si sono adattate. Quando la palla arriva all'ala, arrivano già due o tre difensori. Cambiando dalla fascia a seconda punta, o nelle zone centrali, mi avvicino due o tre volte alla porta durante la partita e poi torno aperto. Questo rende il mio gioco più imprevedibile".
Leao si è tolto molti sassolini dalle scarpe nell'intervista concessa all'emittente portoghese Sport TV, dove l'attaccante del Milan ha affrontato alcuni dei temi più delicati dell'ultima stagione, lasciando intendere come il suo futuro possa essere lontano dall'Italia, come già ha anticipato qualche giorno fa. Dalla voglia di misurarsi in un nuovo campionato alla difficile annata vissuta in rossonero, passando per i problemi fisici, il ruolo in campo con tanto di bordata ad Allegri e il rapporto con Ibrahimovic. Parole che inevitabilmente alimentano le voci di mercato e aprono interrogativi sul suo futuro.
"Ho bisogno di una nuova sfida": il richiamo della Premier League
Il passaggio più significativo dell'intervista riguarda il futuro. Leao non ha nascosto il desiderio di confrontarsi con nuove realtà dopo diversi anni trascorsi in Serie A e due trofei conquistati con la maglia rossonera: "Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po'. È un campionato che si sta evolvendo, ma per il mio calcio una Premier League o una Liga spagnola valorizzerebbe di più il mio talento e me come giocatore.
Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento: penso che il mio talento riuscirei a metterlo a confronto con giocatori che sono a un livello molto alto. Giocare in quel tipo di campionato valorizza molto il giocatore". Una dichiarazione che sa di apertura concreta verso un possibile trasferimento, soprattutto verso il campionato inglese, che il portoghese considera ideale per esaltare le proprie caratteristiche tecniche e atletiche.