Leao scarica il Milan, che bordata ad Allegri: "Giocavo da infortunato in un ruolo non mio"

La pubalgia e le scelte tattiche di Allegri

Leao ha poi ripercorso le difficoltà vissute nell'ultima annata, una delle più complicate da quando veste la maglia del Milan. L'attaccante ha rivelato di aver convissuto a lungo con un problema fisico che ne ha limitato il rendimento: "È stata una stagione difficile. Non siamo arrivati in Champions League. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante". Parole che spiegano parte delle difficoltà incontrate durante la stagione e che evidenziano come il giocatore non si sia mai sentito completamente a proprio agio all'interno del sistema di gioco adottato. Un insieme di fattori che, secondo il suo racconto, ha finito per incidere sia sul rendimento personale sia sulle prestazioni complessive della squadra.