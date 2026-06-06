Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vuoto Milan, siamo al ridicolo: le idee diverse di Cardinale e Ibrahimovic tra Rangnick e Glasner

Lo svedese non gradisce che il tedesco abbia pieni poteri e tiene in caldo Planes come ds. L'ex Crystal Palace aspetta e si sente sempre più in pole dopo i colloqui avuti
Stefano Pasquino
5 min
MilanIbrahimoviccardinale
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Ralf Rangnick è finalmente uscito allo scoperto: «L’attesa per tutto ciò che ci aspetta è enorme». Peccato che ad affiancarlo ci fosse David Alaba e il santone tedesco, appena atterrato all’aeroporto di Los Angeles, si riferisse alla missione mondiale con l’Austria e non al Milan. Immagine plastica del caos regnante sulla galassia rossonera, che fa il paio con la presenza del team manager Marangon tra presidenti e amministratori delegati in rappresentanza del club al varo del calendario di Serie A. Il Milan continua a essere senza un amministratore delegato (dovrebbe accettare la carica Calvelli, però obtorto collo), senza un direttore dell’area tecnica, senza un direttore sportivo, senza un allenatore e pure senza un capo scout. Nel teatro dell’assurdo rossonero, l’unico che sta operando sul mercato è Jovan Kirovski, l’amico che Zlatan Ibrahimovic ha piazzato alla guida di Milan Futuro con risultati desolanti, compresa retrocessione (unica finora tra le seconde squadre a riuscirci: altra medaglia dell’era Cardinale). Problema è che siamo al 6 giugno e da quel che resta del club emerga - tutto sempre veicolato con metodi alquanto discutibili - che il proprietario voglia prendere la decisione senza fretta proprio per il rischio di non fare la scelta giusta. A tal proposito Cardinale è rimasto in Europa per tenere personalmente i colloqui (su imbeccata dalle agenzie di “cacciatori di teste” coinvolte), peccato che molti tra i protagonisti di questo surreale film si siano già trasferiti negli Stati Uniti per il Mondiale. Rangnick è a Santa Barbara (California), Mauricio Pochettino a Irvine (sempre in California) dove c’è il campo base della Nazionale a stelle e strisce. E presto negli States volerà pure Ibrahimovic per onorare l’impegno preso da commentatore con Fox Sports.

Le divergenze sulla dirigenza

L’impasse è evidentemente legata alle figure dirigenziali e alla idiosincrasia di Ibra verso un Milan “Rangnick-centrico, come da condizioni poste dal tedesco nei colloqui con Mister RedBird e il suo scudiero. Paradossalmente la situazione di stallo fortifica invece le chance di Oliver Glasner che, tra gli allenatori sondati, è l’unico libero. O meglio, ci sarebbe pure Arne Slot ma questi, una volta annusata l’aria, ha battuto ritirata: meglio un anno sabbatico che andarsi a ficcare in un’avventura dai contorni del tutto nebulosi. Pochettino - altro candidato forte - è pienamente assorbito dalla Coppa del Mondo che gli Stati Uniti dovranno onorare visto il ruolo di padroni di casa, in coabitazione con Messico e Canada, mentre Matthias Jaissle andrebbe liberato previo versamento di una penale all’Al Ahli mentre Andoni Iraola - il primo della lista, il “Fabregas rossonero” - è già allenatore del Liverpool dopo comunque aver declinato l’offerta arrivata da Cardinale.

Panchina: Glasner in pole?

Glasner quindi, passando i giorni, si sente sempre più un uomo solo in gruppo anche perché il suo arrivo non sarebbe comunque legato a quello di Rangnick. In tal senso rimane sempre valida la candidatura di Ramon Planes come direttore sportivo. L’allenatore tedesco al Crystal Palace giocava con un 3-4-2-1 che, almeno a livello tattico, non costringerebbe a rivoluzioni nell’organico (piuttosto Ibrahimovic vorrebbe che il Milan giochi a quattro in difesa, ma - vista la situazione - non sarebbe il caso di sottilizzare), piuttosto cambierebbe il modo di interpretare lo spartito, con un gioco più offensivo, pressing e l’attitudine a esaltare i due giocatori alle spalle della prima punta (con Glasner sono esplosi Olise ed Eze, poi venduti uno al Bayern per 60 milioni, l’altro all’Arsenal per 78). Il problema è che tutto è immobile. «Non si sa ancora niente... Il mercato è in fermento e i giocatori non aspettano», ha sottolineato Fabio Capello ieri a Parma. Lui però era in un Milan dove la catena di comando era composta da Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Ariedo Braida. Davvero altri tempi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS