Vuoto Milan, siamo al ridicolo: le idee diverse di Cardinale e Ibrahimovic tra Rangnick e Glasner

Ralf Rangnick è finalmente uscito allo scoperto: «L’attesa per tutto ciò che ci aspetta è enorme». Peccato che ad affiancarlo ci fosse David Alaba e il santone tedesco, appena atterrato all’aeroporto di Los Angeles, si riferisse alla missione mondiale con l’Austria e non al Milan. Immagine plastica del caos regnante sulla galassia rossonera, che fa il paio con la presenza del team manager Marangon tra presidenti e amministratori delegati in rappresentanza del club al varo del calendario di Serie A. Il Milan continua a essere senza un amministratore delegato (dovrebbe accettare la carica Calvelli, però obtorto collo), senza un direttore dell’area tecnica , senza un direttore sportivo , senza un allenatore e pure senza un capo scout . Nel teatro dell’assurdo rossonero, l’unico che sta operando sul mercato è Jovan Kirovski , l’amico che Zlatan Ibrahimovic ha piazzato alla guida di Milan Futuro con risultati desolanti, compresa retrocessione (unica finora tra le seconde squadre a riuscirci: altra medaglia dell’era Cardinale). Problema è che siamo al 6 giugno e da quel che resta del club emerga - tutto sempre veicolato con metodi alquanto discutibili - che il proprietario voglia prendere la decisione senza fretta proprio per il rischio di non fare la scelta giusta. A tal proposito Cardinale è rimasto in Europa per tenere personalmente i colloqui (su imbeccata dalle agenzie di “cacciatori di teste” coinvolte), peccato che molti tra i protagonisti di questo surreale film si siano già trasferiti negli Stati Uniti per il Mondiale. Rangnick è a Santa Barbara (California), Mauricio Pochettino a Irvine (sempre in California) dove c’è il campo base della Nazionale a stelle e strisce. E presto negli States volerà pure Ibrahimovic per onorare l’impegno preso da commentatore con Fox Sports.

Le divergenze sulla dirigenza

L’impasse è evidentemente legata alle figure dirigenziali e alla idiosincrasia di Ibra verso un Milan “Rangnick-centrico”, come da condizioni poste dal tedesco nei colloqui con Mister RedBird e il suo scudiero. Paradossalmente la situazione di stallo fortifica invece le chance di Oliver Glasner che, tra gli allenatori sondati, è l’unico libero. O meglio, ci sarebbe pure Arne Slot ma questi, una volta annusata l’aria, ha battuto ritirata: meglio un anno sabbatico che andarsi a ficcare in un’avventura dai contorni del tutto nebulosi. Pochettino - altro candidato forte - è pienamente assorbito dalla Coppa del Mondo che gli Stati Uniti dovranno onorare visto il ruolo di padroni di casa, in coabitazione con Messico e Canada, mentre Matthias Jaissle andrebbe liberato previo versamento di una penale all’Al Ahli mentre Andoni Iraola - il primo della lista, il “Fabregas rossonero” - è già allenatore del Liverpool dopo comunque aver declinato l’offerta arrivata da Cardinale.

Panchina: Glasner in pole?

Glasner quindi, passando i giorni, si sente sempre più un uomo solo in gruppo anche perché il suo arrivo non sarebbe comunque legato a quello di Rangnick. In tal senso rimane sempre valida la candidatura di Ramon Planes come direttore sportivo. L’allenatore tedesco al Crystal Palace giocava con un 3-4-2-1 che, almeno a livello tattico, non costringerebbe a rivoluzioni nell’organico (piuttosto Ibrahimovic vorrebbe che il Milan giochi a quattro in difesa, ma - vista la situazione - non sarebbe il caso di sottilizzare), piuttosto cambierebbe il modo di interpretare lo spartito, con un gioco più offensivo, pressing e l’attitudine a esaltare i due giocatori alle spalle della prima punta (con Glasner sono esplosi Olise ed Eze, poi venduti uno al Bayern per 60 milioni, l’altro all’Arsenal per 78). Il problema è che tutto è immobile. «Non si sa ancora niente... Il mercato è in fermento e i giocatori non aspettano», ha sottolineato Fabio Capello ieri a Parma. Lui però era in un Milan dove la catena di comando era composta da Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Ariedo Braida. Davvero altri tempi.