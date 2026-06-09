Glasner, solo Milan: Feyenoord messo in seconda linea. Rangnick, dentro o fuori. Ma Planes ora è defilato...

Ma Planes ora è defilato...

Che la strada che porti a Rangnick sia concreta lo dimostra anche la sostanziale interruzione dei contatti con Ramon Planes, direttore sportivo spagnolo ex Barcellona che era stato – per più di qualche giorno – la reale alternativa alla figura di Rangnick. A Planes, di fatto, era legata la candidatura di Mauricio Pochettino come allenatore del Milan, ma se l’area sport rossonera sembra destinata a parlare tedesco, ecco che la strada alternativa sta per diventare un binario morto. Il tempo è un fattore importante, l’eventuale accettazione di RedBird a tutte le richieste effettuate da Rangnick (porterebbe con sé uno staff di 20 persone), darebbe il via ad una nuova era in casa Milan, togliendo dal torpore un club che è ancora senza referenti sportivi che possano mettere effettivamente mano a quello che è il vero core business del club, ovvero l’area sportiva. Qualora Rangnick dovesse ricevere il semaforo verde dalla proprietà, ci sarebbe già un profilo gradito sia a lui sia a Glasner per quanto concerne la difesa e si tratta di Andreas Christensen del Barcellona. Il contratto del danese è a scadenza tra 21 giorni e seppur ci siano dei discorsi intrapresi con il club catalano per un rinnovo biennale, un eventuale inserimento del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche qui si attende.