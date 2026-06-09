Glasner, solo Milan: Feyenoord messo in seconda linea. Rangnick, dentro o fuori. Ma Planes ora è defilato...

MILANO - Anche se il Milan, nelle prossime ore, avrà dei nuovi contatti con Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle, appare sempre più evidente come sia Oliver Glasner il candidato forte a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri (ancora alle prese con la buonuscita per liberarsi dal Milan e firmare con il Napoli) sulla panchina rossonera. L’allenatore austriaco, reduce dal tris di coppe con il Crystal Palace (ovvero FA Cup, Community Shield e Conference League) è quello che ha impressionato più di tutti nei colloqui effettuati in prima persona da Gerry Cardinale con il supporto di Zlatan Ibrahimovic ed è anche quello immediatamente libero, il che gli potrebbe permettere di mettersi subito a lavorare per il Milan e iniziare a programmare la stagione 2026-27. Ad oggi, nel calendario rossonero, la data del raduno non è mutata rispetto a quando c’era Allegri, con i calciatori che inizieranno gli allenamenti il prossimo 13 luglio mentre i test fisici e le visite di routine si svolgeranno il giorno prima. Con tanti calciatori impegnati nella Coppa del Mondo, è difficile pensare che ci possa essere un anticipo della data del raduno, anche perché poi il 25 luglio il Milan sarà di scena a Glasgow contro il Celtic.
Priorità al Milan
Glasner, che è un nome molto gradito a Ralf Rangnick, ha dato priorità al Milan e ha messo in ghiacciaia il Feyenoord, che si è approcciato a lui nei giorni scorsi, ma l’intenzione dell’ex allenatore del Crystal Palace è quella di sbarcare a Milanello il prima possibile, ma dentro quale struttura sportiva? Se Rangnick dirà di sì (ne parliamo nel pezzo specifico), ci sarebbe già una figura importante con la quale iniziare a parlare anche se Ralf sarà impegnato con l’Austria nella fase a gironi della Coppa del Mondo. Ecco perché, secondo la stampa austriaca, Glasner vorrebbe che arrivasse con lui un direttore sportivo che parli il tedesco, per poter accelerare i lavori sulla costruzione della squadra o comunque un dirigente con il quale poter parlare tutti i giorni. Addirittura, secondo la stampa austriaca, Glasner avrebbe fatto i nomi di due direttori sportivi a lui graditi qualora Rangnick non dovesse arrivare al Milan. Si tratta di Christoph Freund del Bayern Monaco e di Marcel Schäfer del Lipsia.
Obiettivo Mateta
Ovviamente si tratta di indicazioni di base, con i soggetti indicati che poi dovrebbero accettare l’eventuale proposta del Milan per lasciare i loro club attuali nel bel mezzo della fase di pianificazione e azione sul calciomercato. E su questo tema non sorprenderebbe se il nuovo Milan dovesse tornare sul profilo di Jean-Philippe Mateta, oggetto della discordia del mercato di gennaio e che non venne preso per problemi al ginocchio, oggi risolti. E sarebbe una mossa un po’ alla Conte-Lukaku, ovvero portare un giocatore fondamentale che già conosce il sistema di gioco dell’allenatore. Anche perché il grande sogno della Lazio, per il proprio attacco, è Santiago Gimenez, anche se i costi – per ora – sono ancora alti. Ma il nome di Mateta è da tenere monitorato per il Milan di Oliver Glasner. Ma in tutto questo scenario, quello che continua a montare è il malumore dei tifosi. I manifesti “Liberate il nostro Milan” sono apparsi ieri a Roma sui muri della sede della Figc e davanti al palazzo del Coni oltre che alla stazione Termini e in altri luoghi della città.
Rangnick, dentro o fuori
Il Milan e Ralf Rangnick si piacciono, ma si aspettano le risposte definitive da parte di RedBird alle richieste del commissario tecnico dell’Austria, che ha chiesto pieni poteri nella gestione dell’area sportiva, dalla nomina del direttore sportivo all’allenatore fino alla riorganizzazione dei match analyst, dello scouting e anche del settore giovanile, dall’Under 19 all’Under 10. Insomma, affidandosi a Rangnick, il Milan intraprenderebbe un progetto tecnico chiaro, netto e che non permette interferenze esterne. Ralf è estremamente interessato e affascinato dall’opzione Milan, la vede come la perla definitiva della sua carriera e questo matrimonio sembra essere vicino dal potersi celebrare, dopo il cambio di rotta del 2020 quando il club decise di andare avanti con Stefano Pioli in panchina, costruendo poi la strada che portò il Milan allo scudetto del 2022 (il tedesco era stato individuato dall’allora ad Ivan Gazidis ma come allenatore). Rangnick, sul suo tavolo, ha anche la proposta della nazionale austriaca, che vorrebbe continuare il percorso di crescita iniziato con lui fino all’Europeo del 2028 e attende una risposta a breve. Ecco perché i tempi appaiono, finalmente, un po’ più corti rispetto ai giorni passati, nei quali dal club era filtrata la linea secondo la quale sarebbe stato meglio attendere qualche giorno in più per arrivare a una decisione che dovrebbe caratterizzare il prossimo ciclo (parola non banale perché indica un arco temporale ampio) piuttosto che prenderne una affrettata giusto per riempire i vuoti lasciati dai licenziamenti di tre lunedì fa.
Ma Planes ora è defilato...
Che la strada che porti a Rangnick sia concreta lo dimostra anche la sostanziale interruzione dei contatti con Ramon Planes, direttore sportivo spagnolo ex Barcellona che era stato – per più di qualche giorno – la reale alternativa alla figura di Rangnick. A Planes, di fatto, era legata la candidatura di Mauricio Pochettino come allenatore del Milan, ma se l’area sport rossonera sembra destinata a parlare tedesco, ecco che la strada alternativa sta per diventare un binario morto. Il tempo è un fattore importante, l’eventuale accettazione di RedBird a tutte le richieste effettuate da Rangnick (porterebbe con sé uno staff di 20 persone), darebbe il via ad una nuova era in casa Milan, togliendo dal torpore un club che è ancora senza referenti sportivi che possano mettere effettivamente mano a quello che è il vero core business del club, ovvero l’area sportiva. Qualora Rangnick dovesse ricevere il semaforo verde dalla proprietà, ci sarebbe già un profilo gradito sia a lui sia a Glasner per quanto concerne la difesa e si tratta di Andreas Christensen del Barcellona. Il contratto del danese è a scadenza tra 21 giorni e seppur ci siano dei discorsi intrapresi con il club catalano per un rinnovo biennale, un eventuale inserimento del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche qui si attende.
MILANO - Anche se il Milan, nelle prossime ore, avrà dei nuovi contatti con Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle, appare sempre più evidente come sia Oliver Glasner il candidato forte a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri (ancora alle prese con la buonuscita per liberarsi dal Milan e firmare con il Napoli) sulla panchina rossonera. L’allenatore austriaco, reduce dal tris di coppe con il Crystal Palace (ovvero FA Cup, Community Shield e Conference League) è quello che ha impressionato più di tutti nei colloqui effettuati in prima persona da Gerry Cardinale con il supporto di Zlatan Ibrahimovic ed è anche quello immediatamente libero, il che gli potrebbe permettere di mettersi subito a lavorare per il Milan e iniziare a programmare la stagione 2026-27. Ad oggi, nel calendario rossonero, la data del raduno non è mutata rispetto a quando c’era Allegri, con i calciatori che inizieranno gli allenamenti il prossimo 13 luglio mentre i test fisici e le visite di routine si svolgeranno il giorno prima. Con tanti calciatori impegnati nella Coppa del Mondo, è difficile pensare che ci possa essere un anticipo della data del raduno, anche perché poi il 25 luglio il Milan sarà di scena a Glasgow contro il Celtic.
Priorità al Milan
Glasner, che è un nome molto gradito a Ralf Rangnick, ha dato priorità al Milan e ha messo in ghiacciaia il Feyenoord, che si è approcciato a lui nei giorni scorsi, ma l’intenzione dell’ex allenatore del Crystal Palace è quella di sbarcare a Milanello il prima possibile, ma dentro quale struttura sportiva? Se Rangnick dirà di sì (ne parliamo nel pezzo specifico), ci sarebbe già una figura importante con la quale iniziare a parlare anche se Ralf sarà impegnato con l’Austria nella fase a gironi della Coppa del Mondo. Ecco perché, secondo la stampa austriaca, Glasner vorrebbe che arrivasse con lui un direttore sportivo che parli il tedesco, per poter accelerare i lavori sulla costruzione della squadra o comunque un dirigente con il quale poter parlare tutti i giorni. Addirittura, secondo la stampa austriaca, Glasner avrebbe fatto i nomi di due direttori sportivi a lui graditi qualora Rangnick non dovesse arrivare al Milan. Si tratta di Christoph Freund del Bayern Monaco e di Marcel Schäfer del Lipsia.