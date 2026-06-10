Glasner alla firma: sarà l’allenatore del Milan, la durata e i dettagli del contratto. Su Rangnick...

MILANO - Oliver Glasner è sempre più vicino al Milan . Ne sono convinti in Austria, Germania e Inghilterra, ovvero tutti i luoghi legati al 51enne tecnico che è nato a Salisburgo e ha lavorato con Eintracht Francoforte e Crystal Palace. Allo stesso tempo, a differenza di lunedì, filtrano da ambienti tedeschi (il “Wiener Zeitung”) notizie discordati su Ralf Rangnick , da una parte lusingato della proposta rossonera, dall’altra però dubbioso sul fatto che il Milan possa mantenere tutte le promesse fatte e possa garantirgli la liberà di manovra da lui richiesta (la paura, come già emerso, è che le intrusioni di Ibrahimovic rimangano costanti). In attesa di conferme su questo fronte - Rangnick esordirà al Mondiale con l’Austria il 16 giugno contro la Giordania, dunque c’è meno di una settimana per arrivare a una decisione definitiva sulla sua eventuale posizione da direttore della futura area tecnica rossonera -, aumentano invece le chance che Glasner diventi l’allenatore del Diavolo.

Il progetto Milan per Glasner: contratto, mercato e ruolo di Rangnick

Come raccontiamo ormai da giorni, l’ex allenatore del Palace è stato individuato come il candidato principale per raccogliere l’eredità di Allegri. Dopo aver sondato altri profili - su tutti Iraola, Xavi, Slot, Jaissle e volendo Pochettino, il piano B ancora non del tutto tramontato -, Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, anche su indicazione di Rangnick, hanno puntato su Glasner. Hanno parlato con lui in Germania la scorsa settimana, un incontro di sei ore nel quale il tecnico ha illustrato le sue idee e detto la sua sull’organico della squadra e i possibili rinforzi per attuare il proprio gioco al meglio.

L’impressione è stata positiva e nelle prossime ore arriverà a Glasner e al suo entourage un’ipotesi di contratto: un biennale da circa 3.5 milioni di euro più bonus legati ovviamente ai risultati - in primis qualificazione Champions League e vittoria in Europa League, ma ovviamente si parla anche di scudetto -, più un’opzione per una terza stagione. Con Cardinale e Ibrahimovic negli Stati Uniti, è plausibile che l'operazione venga portata avanti da Calvelli, rimasto in Italia, colui che ha rilevato diverse deleghe che erano nelle mani dell'ex ad Furlani. Un progetto, quello che riceverà Glasner, dunque su larga scala come chiedeva, per altro, lo stesso Rangnick. Il tecnico austriaco, però, già nei contatti precedenti con l’establishment rossonero aveva dato la sua disponibilità ad accettare la panchina del Milan anche senza avere lo scudo di Rangnick come direttore dell’area tecnica. Come ha spiegato lunedì la stampa austriaca, Glasner avrebbe però chiesto che, in caso di mancato accordo con il suo mentore ai tempi del Salisburgo, ci sia comunque una figura di lingua tedesca sopra di lui - direttore sportivo o lo stesso dt -, alfine di poter programmare più velocemente la stagione, visto che il tempo per arrivare al raduno di Milan fissato al 12 luglio è comunque limitato.

Milan, calendario estivo e le parole di Santiago Gimenez

A proposito di date, ieri il Milan ha ufficializzato quella che potrebbe essere l'ultima amichevole dell'estate, il 15 agosto a Breslavia (Polonia) contro il Manchester United. Prima il Diavolo affronterà il 25 luglio il Celtic a Glasgow e poi nella tournée fra Australia e Indonesia, l'Inter il 5 agosto a Perth e il Chelsea l'8 agosto a Giacarta. Chissà se in attacco, al rientro dal Mondiale, ci sarà ancora Santiago Gimenez: «I tifosi del Milan nonostante non abbia reso come avrei voluto continuano a fidarsi di me e sostenermi. Sono convinto che faremo un grande Mondiale - ha raccontato sorridendo a "Billboard Italia" -, il Messico vincerà e io sarò capocannoniere».