Milan, stallo totale sul futuro: il ruolo di Ibrahimovic mette tutto in discussione. Rangnick scappa

Era di ottimo umore l’altra sera nell’ospitata al “Jimmy Kimmel Live!”, Zlatan Ibrahimovic . Nello “spottone” per lanciare il suo debutto come talent per Fox Sports, lo svedese ha sciorinato tutto il repertorio: «Mi sento bene. È un qualcosa di nuovo di fronte alle telecamere, ma non posso essere giudicato, non è il mio lavoro abituale: quindi non posso fare niente di sbagliato. Verrò pagato? Un sacco, un sacco. Non lavoro gratis. Non sono caro: sono molto caro. Vogliono Zlatan, gli darò Zlatan. Messi o Cristiano Ronaldo? Dico Zlatan. Io sono l’unico che non ha un copione da seguire: se sarò il Charles Barkley del team? Sì, so chi è, ma io nella mia carriera ho vinto, lui non ha vinto...». Chissà se a moltiplicare l’istrione che c’è in lui (ovviamente le sue parole hanno fatto infuriare i tifosi del Milan), siano state le anticipazioni della notizia che ieri è deflagrata da Santa Barbara, California, dove è in ritiro la Nazionale austriaca.

Addio Rangnick: ecco perché

Ralf Rangnick ha declinato l’offerta del Milan dopo che le sue richieste sono rimaste lettera morta. Il tedesco avrebbe voluto le chiavi di Milanello, occupando l’area tecnica con una decina di fedelissimi. E per sviluppare il suo progetto aveva chiesto libertà di poteri, autonomia decisionale non volendo interferenze di alcun genere. Va detto che tali pretese erano sembrate un po’ eccessive a prescindere, però - dopo tutto - era stato Cardinale a cercarlo e Rangnick ha provato a fare all-in. Questo - ovviamente - è andato a cozzare con l’ambizione di Ibrahimovic che, pur non comparendo nell’organigramma societario, vuole mettere il cappello sulle decisioni in qualità di senior advisor della proprietà per il Milan. In tal senso l’ultima indiscrezione porta all’idea che lo svedese - per ovviare all’oggettivo immobilismo sul mercato che sta regnando intorno al club rossonero (banalmente Atalanta e Lazio vogliono chiedere informazioni su Jashari e Gimenez ma non hanno nessuno che possa dare loro risposte), avrebbe estratto dal cilindro la carta Kirovski come nuovo direttore sportivo. Attualmente l’amico di Ibra si occupa di Milan Futuro (con risultati che sono sotto gli occhi di tutti) ed è l’unico che sta facendo qualche movimento minore sul mercato: visto che la scelta dell’allenatore sta polarizzando ogni risorsa, agli occhi di Ibra la promozione di Kirovski sarebbe anche giustificata per rimettere in moto la macchina dopo la cacciata di Tare e Moncada. Quasi superfluo sottolineare come nel mondo normale dovrebbe essere il ds a scegliere l’allenatore, ma questo in questa surreale estate rossonera è un problema secondario avere qualcuno al timone della società come sa bene pure Max Allegri che non riesce ancora a risolvere il contratto per legarsi ufficialmente al Napoli.

Chi per la panchina?

Anche sul toto-panchina la situazione ha ormai assunto i contorni dell’assurdo. Perché Oliver Glasner - che per giorni si è sentito l’allenatore in pectore del Milan - cerca risposte (senza trovarle) dal club per giunta avendo messo in stand-by il Feyenoord. Il perché sia calato il silenzio intorno a lui, l’austriaco lo ha capito ieri quando gli è stato riferito dell’incontro tra il Milan e Matthias Jaissle (già il secondo in pochi giorni) che per età - 38 anni - risponde di più al profilo di “Fabregas rossonero” tracciato da Cardinale. Il tedesco però andrebbe liberato pagando un indennizzo all’Al-Ahli ma questo non deve essere considerato un problema dal proprietario del Milan visti i ripetuti abboccamenti con lui. Tra i papabili resta - non fosse perché è anche stato l’ultimo a essersi aggiunto alla lista - Rúben Amorim, esonerato dal Manchester United a gennaio.