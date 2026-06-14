Dal fuori tutti al Gira la ruota: ora in pole per la panchina Milan c'è Amorim

I due nomi forti per la panchina del Milan, in questo momento, sono quelli di Ruben Amorim e Matthias Jaissle . Profili tecnicamente diversi, ma entrambi in linea con le idee di calcio e di sviluppo di quello che sembra essere il nuovo candidato forte alla direzione tecnica dell’intera area sport del club, ovvero il tedesco Markus Krösche , dirigente 45enne e attuale capo del calcio dell’Eintracht Francoforte che potrebbe portare nella sua squadra anche Timmo Hardung , attuale direttore sportivo della squadra tedesca. Il tutto perché due giorni fa è arrivato il no definitivo di Ralf Rangnick , che non ha più voluto soprassedere sui silenzi del Milan, che ha tardato nel dargli una risposta, che fosse essa positiva o negativa. Ralf ha preso in mano la situazione, chiamandosi fuori per concentrarsi sulla Coppa del Mondo e soprattutto firmare il rinnovo con la federazione austrica fino al 30 giugno 2028, annunciato arrivato puntualmente ieri sera. E dentro il cerchio delle decisioni, c’è chi pensa che il modus operandi di Rangnick non sarebbe stato l’ideale per il nuovo ciclo del club.

Dal no di Rangnick alla caduta, quotidiana, delle azioni di Oliver Glasner come allenatore. L’ex Crystal Palace, un po’ come il suo mentore, ha atteso comunicazioni definitive da parte della proprietà rossonera – con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sempre al centro del processo decisionale – che però non sono arrivate perché, nel mentre, i casting proseguivano così come i colloqui con altri allenatori come, per l’appunto Ruben Amorim e Matthias Jaissle. L’ex Manchester United, attualmente libero poiché esonerato dai Red Devils a gennaio dopo quattordici mesi turbolenti a Old Trafford, ha ricevuto un’offerta per un biennale a quattro milioni d’ingaggio con opzione per il terzo anno. Stessa offerta, dal punto di vista della durata, che verrà sottoposta a Jaissle, ma qui il problema è un po’ più serio.

Quella rivoluzione che non arriva

Jaissle è sotto contratto con l’Al-Ahli, percepisce 11 milioni annui di stipendio e avrebbe una clausola risolutoria da 6 milioni alla quale l’Al-Ahli non ha intenzione di rinunciare. I giorni passano e adesso la proprietà del Milan non può più sparire con i suoi interlocutori, perché il modus operandi registrato da vari profili contattati per tutte le posizioni aperte, è stato sempre il medesimo: contatto, colloquio in videoconferenza o di persona, silenzio. Un po’ come è successo anche a Miguel Angel Tena del Villerreal, che dopo due incontri ha declinato. In materia di direttore sportivo c’è ancora il profilo di Devin Ozek che balla nella lista di chi dovrà decidere, ma la sensazione sempre più grande è che il tempo sia ormai arrivato alle strette, che probabilmente Cardinale e Ibrahimovic hanno sottovalutato una rivoluzione così importante e, cosa decisamente più grave, il fatto di non avere già una squadra operativa pronta a subentrare a Furlani, Tare, Moncada e Allegri (ancora nessuna novità sulla risoluzione del suo contratto. Scaroni è all’estero e non ci sono stati incontri in settimana, vedremo in quella che inizia). I primi rifiuti di Rangnick adesso e Beguiristain a inizio casting sono stati i primi campanelli d’allarme di una situazione molto complicata. Il senso di frustrazione che si respira ogni giorno tra i tifosi del Milan è il sintomo più importante di quello che è il sentiment della piazza. Domani inizierà la quarta settimana effettiva di lavori per cercare di arrivare a costruire la nuova struttura. Intanto il tempo passa...