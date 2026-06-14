Rangnick spiega il no al Milan: "Non c’era chiarezza. Fin da subito ho detto che…"

L'Austria si avvicina all'esordio al Mondiale con una certezza: in vista della sfida contro la Giordania del 17 giugno, la Federazione ha infatti blindato Ralf Rangnick, annunciando il rinnovo del commissario tecnico fino al 2028 . Una scelta che mette fine alle trattative delle ultime settimane, alimentate soprattutto dall'interesse del Milan, e che consegna alla nazionale austriaca la stabilità necessaria per affrontare il torneo con ambizioni importanti. Il ct ha parlato anche dei motivi che lo hanno portato a cestinare la proposta rossonero, che lo avrebbe voluto nel club come direttore tecnico.

Rangnick sceglie l'Austria: rinnovo fino al 2028

Nel corso della conferenza stampa che precede l'inizio del Mondiale, Rangnick ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prolungare la propria avventura sulla panchina dell'Austria, come riportato da Sport Krone: "Ho detto fin dall’inizio che il rinnovo è una decisione di principio in cui hanno influito molti fattori. Tra questi anche la questione di chi, all’interno del mio staff tecnico, sarebbe rimasto a disposizione. Per questo ora posso stare qui seduto e dire con grande soddisfazione: è la decisione giusta quella di rimanere in carica dopo i Mondiali".

Milan sullo sfondo, ma la priorità era la chiarezza

L'allenatore tedesco ha confermato che l'interesse del Milan si è tradotto in contatti concreti, ma ha anche spiegato come la situazione non abbia mai raggiunto il livello di chiarezza richiesto da lui stesso: "Tre settimane fa c’è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall’inizio che volevo avere chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali – per me, per la squadra, per il Paese, per la Federcalcio austriaca e per i miei giocatori. Questo è stato comunicato chiaramente sin dall’inizio". Rangnick ha poi precisato che, da parte del Milan, "non c’era ancora chiarezza". I colloqui con il club rossonero, ha spiegato il ct, sono stati comunque "molto positivi e improntati alla fiducia con l’ÖFB". Tuttavia la priorità è sempre rimasta la nazionale austriaca. "Ho saputo solo di recente che con i miei collaboratori è tutto a posto, quindi la decisione è stata presa solo ora".

Dopo aver comunicato la scelta alla squadra al termine dell'allenamento, Rangnick ha raccontato anche la reazione del gruppo: "Non ho visto nessuno con un'espressione di dolore sul volto. Per i giocatori non sarebbe stato poi così grave se avessi deciso solo dopo i Mondiali. Ma è un bene che ora ci sia chiarezza".