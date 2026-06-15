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Amorim al Milan, tutto fatto: le cifre dell’accordo per il post Allegri

I rossoneri ripartono dal portoghese in vista della prossima stagione: dopo l'esonero di gennaio al Manchester United esperienza italiana per il tecnico
2 min
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Il Milan ha scelto il suo prossimo allenatore. La notizia era nell'aria già da diverse ore, ma adesso ogni dettaglio è stato messo al suo posto: Ruben Amorim siederà sulla panchina rossonera. L'ex tecnico del Manchester United è pronto ad ereditare il posto di Massimiliano Allegri, che al contempo andrà al Napoli: per il portoghese prima esperienza in Serie A.

Milan, l'allenatore è Amorim: i dettagli

Amorim è pronto a legarsi al Milan con un accordo biennale, che prevede anche un'opzione per prolungare il rapporto per una terza stagione. Il tecnico portoghese dovrebbe percepire uno stipendio di 3.5 milioni di euro netti all'anno. Il suo arrivo in Italia è atteso nelle prossime ore e, salvo imprevisti, entro domani sarà a Milano per mettere nero su bianco l'intesa con il club rossonero.

L'allenatore portoghese, grazie alla sua esperienza allo Sporting Lisbona, era diventato uno dei tecnici più osservati d'Europa, tanto da essere chiamato dal Manchester United per rilanciare i Reds dopo anni difficili. La parentesi inglese non è però andata come sperato, con tanto di esonero lo scorso gennaio. Ora per Amorim la possibilità di rifarsi in Italia, al Milan. Altro allenatore portoghese per i rossoneri dopo le recenti esperienze con Fonseca e Conceicao.

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