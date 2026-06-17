Milan, al bomber ci pensa Mendes: il “super agente” in azione, Ramos o Nunez

MILANO - Prima il bomber. Rúben Amorim sa bene che il Milan non è arrivato in Champions per il rendimento desolante di chi ha giocato al centro dell’attacco: Gimenez ha chiuso il campionato senza segnare un gol, Füllkrug - già rispedito al West Ham - si è fermato a uno, mentre Leao , reinventato da Allegri centravanti con risultati alquanto discutibili e mal di pancia (postumo) dell’interessato, l’ultimo gol lo ha segnato il primo marzo a Cremona. Numeri che, uniti all’ottimo finale di stagione di Jean-Philippe Mateta - autore del gol che ha dato la Conference League al Crystal Palace - hanno accentuato il rimpianto per il suo mancato tesseramento dopo che le visite mediche avevano evidenziato il rischio di un’operazione al ginocchio. Mateta, che è al Mondiale con la Francia, sarebbe tornato di moda con lo sbarco a Casa Milan di Oliver Glasner, che l’ha allenato proprio al Palace. L’arrivo di Amorim cambia gli orizzonti anche perché a tirare le fila dell’operazione con i rossoneri c’è stato il “super agente ” Jorge Mendes che nel portafoglio della sua Gestifute ha quello che può fare al caso del Milan. Che - ça va sans dire - mandando un salvagente ad Amorim, reduce dalla deludente esperienza al Manchester United , si è assicurato un sorta di “prelazione morale” sui gioielli della scuderia Mendes .

Ramos per tornare in Champions

Tra questi c’è sicuramente Gonçalo Ramos che - dopo aver fatto collezione di trofei negli ultimi anni al Paris Saint-Germain - cerca un club che gli garantisca di tornare centro di gravità del progetto tecnico. Perché a Parigi è una riserva, seppur di lusso: in Champions non è mai stato titolare, mentre in Ligue 1 ha giocato appena 13 partite dal primo minuto. Nonostante questo ha inanellato 45 presenze segnando 12 gol. A Parigi ha un contratto ancora lungo (2028) ma la sua valutazione è oggi molto lontana dai 65 milioni più 15 di bonus pagati nel 2023 da Nasser Al-Khelaïfi per strapparlo al Benfica. Altro fattore da tenere in considerazione è legato agli ottimi rapporti che Mendes ha con il presidente del Psg, il che può essere d’aiuto alla trattativa. Tra l’altro Gonçalo Ramos è ancora giovane (sabato compirà 25 anni) e questo può essere attrattivo anche in ottica player trading: dovesse rinascere a Milano, il portoghese potrebbe essere rivenduto generando un’importante plusvalenza. Al netto di discorsi legati al bilancio, ciò che più importa se si veste la maglia rossonera sono i risultati e l’anno prossimo sarà imperativo tornare in Champions per il club: in tal senso Gonçalo Ramos può essere una buona assicurazione per risolvere il problema maggiore che ha evidenziato l’ultima stagione con Allegri allenatore.

Opzione Nunez

Come alternativa a Ramos c’è un altro profilo legato a Mendes (era stato lui l’intermediario nella trattativa che l’ha portato in Arabia), vale a dire Darwin Nuñez . Il quale con l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi ha segnato 9 gol in 24 partite ma ha sofferto terribilmente il fatto che il club abbia acquistato Benzema a gennaio. La nostalgia del calcio europeo è tanta, tanto che dall’Inghilterra è rimbalzata la voce sul fatto che stia addirittura lavorando per tornare al Liverpool. Pure il Milan sarebbe pronto a mettersi in fila, ovviamente posto che l’interessato accetti uno stipendio molto più basso rispetto a quanto gli assicurano gli arabi.