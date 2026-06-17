Amorim: "Milan, ho sempre avuto l’ambizione di allenarti". Ecco durata e dettagli del contratto

MILANO - Rúben Amorim sarà il terzo allenatore portoghese della storia del Milan . È di ieri l’annuncio ufficiale del club rossonero dell’erede di Massimiliano Allegri e nella visione prospettica di Gerry Cardinale c’è quella di avviare un ciclo con Amorim alla guida della prima squadra rossonera. Da qui ne deriva la durata del contratto, che sarà un triennale da 3.5 milioni netti più bonus con opzione per un’altra stagione. Una durata significativa, visto che il contratto di Allegri della passata stagione si basava su un biennale con estensione automatica di un altro anno (con aumento dell’ingaggio) in caso di qualificazione in Champions League, poi fallita all’ultima giornata con la sconfitta interna contro il Cagliari. Amorim, che ha siglato i documenti in forma telematica e che arriverà a Milano nelle prossime settimane per visionare le strutture e prendere confidenza con l’ambiente, ha rilasciato le prime parole da allenatore del Milan : «Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste», ha dichiarato Rúben Amorim .

Cardinale: "Seguiamo Amorim da anni"

«So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan». A Milanello dovrebbero seguirlo i membri storici del suo staff come il vice allenatore Carlois Fernandez, i collaboratori tecnici Adelio Candido (classe 1996, considerato molto preparato nella preparazione tattica) e Emanuel Ferro, Jorge Vital come preparatore dei portieri e Paulo Barreira come responsabile della preparazione atletica. Descritto come molto soddisfatto Gerry Cardinale, che ha svolto in prima persona i colloqui anche con Amorim: «Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito», ha dichiarato il Managing Partner di RedBird Capital Partners. «Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club».

Cardinale dice il vero

Effettivamente Cardinale dice il vero: già nel 2024, per il dopo Stefano Pioli, il nome di Amorim era stato segnalato come profilo idoneo, ma poi la scelta ricadde su Fonseca. Il nome di Amorim, inoltre, è stato approvato anche da Markus Krösche, candidato a diventare head of football del Milan ma per liberarsi dall’Eintracht Francoforte (da dove vorrebbe portare con sé anche il suo braccio destro Timmo Hardung) adesso la situazione è tesa. Krösche, infatti, non aveva ancora comunicato al suo club la volontà di andare al Milan e la dirigenza tedesca ha scoperto dai media che il suo dirigente ha chiuso un accordo con i rossoneri. Questa situazione ha fatto irrigidire molto l’Eintracht, che adesso vuole far valere i suoi diritti e chiede un indennizzo che balla tra i 7 e i 10 milioni per far andare via Krösche e Hardung. Una situazione che rischia di rallentare il loro processo d’insediamento a Milano e questa patata bollente dovrà essere gestita da Massimo Calvelli. Dopo il Cda dello scorso 28 maggio, il manager toscano ha ricevuto pieni poteri operativi per dare continuità al club e sono stati demandati a lui, tra le varie cariche, anche i rapporti con gli altri club. Ecco perché dovrà fare la sua prima operazione di mercato, andando a trattare il prezzo d’uscita di Krösche e Hardung, per consentire così al Milan di avere quella struttura snella e verticale che, nei piani di Cardinale, dovrà essere la nuova spina dorsale del club.