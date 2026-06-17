"Modric al Real Madrid, non posso dire altro": addio al Milan e le voci sul futuro del croato

Luka Modric continua a essere al centro delle attenzioni tra presente e futuro. Il centrocampista croato, impegnato con la sua nazionale al Mondiale negli Stati Uniti, non ha ancora sciolto le riserve sul prossimo capitolo della sua carriera. Con il contratto in scadenza il 30 giugno e diverse ipotesi sul tavolo - il Milan , che intanto ha ufficializzato Amorim , ha un'opzione per il rinnovo -, ogni decisione sembra destinata a essere rimandata al termine della competizione internazionale. Intanto, dalla Spagna emergono nuove indiscrezioni che lo riportano in orbita Real Madrid .

Modric tra il Milan e le decisioni sul futuro

La situazione contrattuale di Luka Modric resta aperta e sarà probabilmente definita soltanto nelle prossime settimane. L'accordo che lega il centrocampista al Milan terminerà il 30 giugno e, nonostante sia presente un'opzione per prolungare l'intesa di un'altra stagione, al momento non è stata esercitata. Il giocatore, che compirà 41 anni il prossimo 9 settembre, è attualmente concentrato esclusivamente sugli impegni con la Croazia al Mondiale negli Stati Uniti.

Una scelta condivisa anche dal suo entourage, che preferisce evitare distrazioni durante una manifestazione così importante. Il debutto della selezione croata contro l'Inghilterra rappresenta quindi la priorità assoluta. Soltanto dopo la conclusione del torneo potrebbero arrivare sviluppi concreti sul suo destino. Nel frattempo, le voci provenienti dalla Spagna continuano ad alimentare scenari suggestivi legati a un possibile ritorno a Madrid.

Le parole di Suker e l'ipotesi ritorno al Real Madrid

Ad alimentare le indiscrezioni è stato Davor Suker, intervenuto nel programma "La Tribu" di Radio Marca. L'ex attaccante croato si è mostrato sicuro riguardo a un futuro legame tra Modric e il club spagnolo, dichiarando: "Il futuro di Modric? Succederà sicuramente qualcosa con il Real Madrid, ve lo posso assicurare". Suker ha poi aggiunto ulteriori dettagli senza però sbilanciarsi completamente: "Tornerà a Madrid sicuramente, ma non so come. Aspetteremo la fine dei Mondiali e vedremo cosa succederà. Non posso dire altro". Parole che hanno inevitabilmente acceso il dibattito sul possibile ruolo che il Pallone d'Oro 2018 potrebbe ricoprire nella capitale spagnola. Secondo le indiscrezioni più recenti, infatti, il suo ritorno potrebbe avvenire non da calciatore ma con incarichi dirigenziali. Una prospettiva che resta tutta da verificare, ma che conferma il forte legame tra Modric e il Real Madrid. Per ora, però, il fuoriclasse croato resta concentrato esclusivamente sul Mondiale e sugli obiettivi della sua nazionale.