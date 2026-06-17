Caos Milan, un altro flop: Kroesche dice no! Il ds resta all’Eintracht

Ancora caos in casa Milan : Markus Krosche non sarà il direttore tecnico. Il tedesco dell' Eintracht Francoforte sembrava il maggiore indiziato per approdare in rossonero, invece è arrivata la decisione: nessun cambiamento ma continuerà il suo lavoro in Bundesliga. Sfuma, quindi, un altro profilo per il club in mano a Gerry Cardinale, che soltanto ieri aveva annunciato l' arrivo di Ruben Amorim in panchina . Da capire ora i prossimi passi. Sullo sfondo rimane Devin Ozek.

Krosche dice no al Milan

Il Milan non ripartirà da Markus Krosche. Nonostante il grande interesse di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, il quarantacinquenne tedesco ha deciso di declinare la proposta rossonera e restare all'Eintracht Francoforte. Una decisione maturata dopo i colloqui portati avanti negli ultimi giorni, in cui il suo profilo sembrava essere il preferito per il nuovo Milan.

I rossoneri, adesso, dovranno definie la nuova strategia per arrivare a un nuovo direttore tecnico. In questo senso, sullo sfondo rimane Devin Ozek. Il trentunenne era un altro profilo che piaceva per le buone cose fatte con il Fenerbahce in Turchia.

All'Eintracht fino al 2028

"Noi, in quanto comitato direttivo dell'Eintracht Francoforte, non abbiamo ricevuto alcuna indicazione da Markus Krosche che intenda lasciare l'Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028", aveva dichiarato nei giorni scorsi il presidente Mathias Beck. E adesso non sembrano esserci più dubbi: Krosche rimarrà il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, con cui è legato fino al 30 giugno 2028.