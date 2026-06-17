Allegri “si sentiva lasciato solo dalla società”: il retroscena sull'addio al Milan

" A Napoli farà sicuramente bene"

Cellino ha poi incensato Allegri: "Max fa gli interessi della società: gli dai dei giocatori, non si lamenta, li allena e cerca di tirare fuori il massimo da loro - ha aggiunto -. Ci sono pochi allenatori in circolazione che vedono il calcio come lo vede lui. Deve essere concentrato e la società gli deve stare vicino. L'occhio per il calcio e la professionalità di Allegri l'ho riscontrata in pochissimi allenatori". Poi ha aggiunto: "Gli scudetti del Napoli sono di una ricchezza più grande di quelli vinti da Juventus, Milan e Inter. Per i napoletani, il Napoli non è una squadra, è tutto. Allegri sa che tipo di responsabilità abbia a Napoli e che passione ci mettono i napoletani. Non credo sia andato là per guadagnare 100 mila euro in più. Allegri è andato là per affrontare una sfida e sicuramente farà bene", ha concluso Cellino.