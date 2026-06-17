A.A.A. cercansi disperatamente dt e ds per il Milan: astenersi tedeschi già impegnati

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Mai sottovalutare un interlocutore tedesco, soprattutto quando sul tavolo ci sono contratti chiari che legano le parti alla reciproca osservanza, salvo penali o risarcimenti tali da consentirne la rescissione. Se paghi. Ne sa qualcosa il Milan. Ingaggiato Ruben Amorim q
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