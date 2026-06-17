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A.A.A. cercansi disperatamente dt e ds per il Milan: astenersi tedeschi già impegnati

O una penale di 10 milioni per liberare Krösche e Hardung o non se ne parla. Così, i due destinati a ricoprire i ruoli vacanti restano dove sono. Cardinale vira su Özek. Intanto gli altri club non sanno con chi trattare. Come l'Atalanta che vorrebbe parlare di Jashari, però non trova interlocutori
Xavier Jacobelli
1 min
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Mai sottovalutare un interlocutore tedesco, soprattutto quando sul tavolo ci sono contratti chiari che legano le parti alla reciproca osservanza, salvo penali o risarcimenti tali da consentirne la rescissione. Se paghi. Ne sa qualcosa il Milan. Ingaggiato Ruben Amorim q

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