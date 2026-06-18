Milan, i 5 comandamenti di Amorim: dall'aggressività al coraggio nell'impostazione

MILANO - In mezzo a tante incertezze, il Milan ha tolto almeno una spunta dal suo quaderno di obiettivi da raggiungere, quella dell’allenatore. Ruben Amorim sta studiando l’organico rossonero, i giocatori che fanno al caso suo, quelli da escludere o, magari, da acquistare. Un allenatore deciso e decisionista, Amorim, per dirla alla spagnola, un “hombre vertical”. Un uomo con idee chiare, soprattutto nel modo di intendere il calcio, riassumibili in cinque grandi “comandamenti”.
Giochista pragmatico
Non sarebbe corretto affermare che il Milan passerà da un tecnico difensivista a uno offensivista. Amorim non è un filosofo del calcio, per certi versi è un tecnico concreto e pragmatico, dunque non così distante da Allegri, ma a differenza del livornese è uno che può rientrare nella categoria dei giochisti. Perché di sicuro Amorim, quando “fa sua” la squadra, riesce a darle un’identità chiara. È quello che era accaduto con lo Sporting Lisbona - non al Manchester United -, trasformato in una squadra capace di giocare a memoria, spesso alla pari con le big europee.
Integralismo tattico
Amorim troverà un organico reduce da una stagione col 3-5-2, dunque già rodato sulla difesa a tre. Sarà però l'unica somiglianza con il sistema di Allegri, tecnico storicamente camaleontico, abile ad adattarsi agli uomini a disposizione. L'opposto, invece, di Amorim, il cui schema è e sarà il 3-4-2-1 (o 3-4-3). Ormai arcinota una sua dichiarazione ai tempi del Manchester United: «Cambiare sistema? Nessuno potrà mai convincermi, nemmeno se me lo chiedesse il Papa in persona. Non cambierò». Nel calcio del tecnico portoghese sono dunque i giocatori a doversi calare nel sistema e non viceversa. Particolare non marginale: chi arriverà a gestire il mercato dovrà trovare calciatori funzionali.
Aggressività e sacrificio
Il 3-4-2-1 è il sistema di base, pronto a trasformarsi in un offensivo 3-2-5 con i quinti alzati sulla linea dei due trequarti e della punta. A differenza di altri allenatori che giocano a tre dietro, Amorim non chiede un grande lavoro di avanzamenti e sovrapposizioni ai "braccetti", per lui contano molto l'ampiezza di gioco data dai due esterni - possibilmente uno di grande qualità (Saelemaekers) - e i movimenti ad accentrarsi dei due trequartisti (Pulisic e Nkunku sulla carta sembrano perfetti) che dovranno essere, con la punta, i primi difensori della squadra, pronti a grandi sacrifici (dura per Leao...). Amorim vuole una squadra aggressiva, il primo fondamentale della fase difensiva è l'immediata riconquista del pallone, una caratteristiche dunque diversa dall'ultimo Milan di Allegri che rientrava subito a compattarsi nella propria metà campo.
Coraggio dell'impostazione
Amorim non è un cultore del possesso palla. Ama la verticalità, cercare gli attaccanti o gli esterni con giocate dirette. Attenzione: giocate, non lanci lunghi senza costrutto. L'allenatore chiede molto in fatto di qualità e coraggio al portiere e ai difensori, a costo di sbagliare e regalare qualche pallone di troppo agli avversario. Maignan - se resterà - darà una grossa mano con le sue abilità con i piedi, ma Amorim dovrà lavorare molto sui difensori, meno avvezzi a determinate dinamiche.
Prima il gruppo
Sia a Lisbona che Manchester, Amorim ha cercato sempre di fare da scudo ai suoi giocatori, provando a creare gruppi coesi, forti. D'altronde prima di intraprendere la carriera in panchina, Ruben, appena smesso di giocare, aveva svolto uno stage, proprio allo United, quando era allenatore Mourinho. E da lui ha imparato come i suoi calciatori siano i più forti del mondo. Dopo il caos della stagione 2024-25 e le ingerenze esterne dell'ultima annata, sarà fondamentale per Amorim far tornare Milanello una vera e propria casa.
MILANO - In mezzo a tante incertezze, il Milan ha tolto almeno una spunta dal suo quaderno di obiettivi da raggiungere, quella dell’allenatore. Ruben Amorim sta studiando l’organico rossonero, i giocatori che fanno al caso suo, quelli da escludere o, magari, da acquistare. Un allenatore deciso e decisionista, Amorim, per dirla alla spagnola, un “hombre vertical”. Un uomo con idee chiare, soprattutto nel modo di intendere il calcio, riassumibili in cinque grandi “comandamenti”.
Giochista pragmatico
Non sarebbe corretto affermare che il Milan passerà da un tecnico difensivista a uno offensivista. Amorim non è un filosofo del calcio, per certi versi è un tecnico concreto e pragmatico, dunque non così distante da Allegri, ma a differenza del livornese è uno che può rientrare nella categoria dei giochisti. Perché di sicuro Amorim, quando “fa sua” la squadra, riesce a darle un’identità chiara. È quello che era accaduto con lo Sporting Lisbona - non al Manchester United -, trasformato in una squadra capace di giocare a memoria, spesso alla pari con le big europee.