Milan, i 5 comandamenti di Amorim: dall'aggressività al coraggio nell'impostazione

Amorim non è un cultore del possesso palla. Ama la verticalità, cercare gli attaccanti o gli esterni con giocate dirette. Attenzione: giocate, non lanci lunghi senza costrutto. L'allenatore chiede molto in fatto di qualità e coraggio al portiere e ai difensori, a costo di sbagliare e regalare qualche pallone di troppo agli avversario. Maignan - se resterà - darà una grossa mano con le sue abilità con i piedi, ma Amorim dovrà lavorare molto sui difensori, meno avvezzi a determinate dinamiche.

Prima il gruppo

Sia a Lisbona che Manchester, Amorim ha cercato sempre di fare da scudo ai suoi giocatori, provando a creare gruppi coesi, forti. D'altronde prima di intraprendere la carriera in panchina, Ruben, appena smesso di giocare, aveva svolto uno stage, proprio allo United, quando era allenatore Mourinho. E da lui ha imparato come i suoi calciatori siano i più forti del mondo. Dopo il caos della stagione 2024-25 e le ingerenze esterne dell'ultima annata, sarà fondamentale per Amorim far tornare Milanello una vera e propria casa.