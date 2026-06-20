Milan, avanti Kirovski e Gardiner. Teti come “stampella” e voci su una partnership col super-agente Gardi

MILANO - Da Igli Tare a... Jovan Kirovski e Bobby Gardiner. Il casting condotto da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic (con l’ausilio dei cacciatori di teste) ha partorito un topolino. Dopo il no di Rangnick (che voleva pieni poteri andando a cozzare con le idee dello svedese) e quello dell’Eintracht Francoforte per Markus Krösche e Timmo Hardung (il club tedesco non ha gradito le modalità con cui il Milan si è fiondato sui suoi dirigenti), si è tornati al punto di partenza. Oggi anche il calendario è un problema e il 20 giugno un club non può certo permettersi di non avere nessun referente sul mercato. Vista la necessità di dare un interlocutore ai vari procuratori e alle società che puntano a fare affari con il Milan, Cardinale ha così deciso di “promuovere” Kirovski - che si occuperà così pure della prima squadra - e Gardiner, già analista del club e già promosso capo scout al posto di Moncada. Tutto a posto? Non esattamente perché nessuno dei due è in possesso di patentino e quindi - banalmente - non può firmare nulla. Nel club ci sarebbero figure in grado di farlo, ma l’idea della proprietà è quella di puntellare la squadra con un nuovo ingresso e l’identikit porta a Domenico Teti, reduce dall’esperienza non positiva al Wolverhampton (il dirigente è stato sollevato dall’incarico perché non era d’accordo sull’esonero, avvenuto a inizio novembre, di Vítor Pereira, poi semifinalista in Europa League con il Nottingham Forest). Teti - oltre ad avere il patentino - sa come muoversi sul mercato essendo nell’ambiente da quasi vent’anni dall’esordio al Verona, passando per Lugano, Sampdoria (dove scovò un giovanissimo Mauro Icardi e Sergio Romero, che sarebbe arrivato a essere il portiere titolare dell’Argentina) e Novara. Dopo l’esperienza in Piemonte, Teti ha lavorato solo all’estero: prima di accasarsi al Wolverhampton ha vinto il campionato a Cipro con l’Apoel Nicosia ed è stato direttore tecnico dell’Al-Shabab in Saudi League.