Milan, avanti Kirovski e Gardiner. Teti come “stampella” e voci su una partnership col super-agente Gardi

MILANO - Da Igli Tare a... Jovan Kirovski e Bobby Gardiner. Il casting condotto da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic (con l’ausilio dei cacciatori di teste) ha partorito un topolino. Dopo il no di Rangnick (che voleva pieni poteri andando a cozzare con le idee dello svedese) e quello dell’Eintracht Francoforte per Markus Krösche e Timmo Hardung (il club tedesco non ha gradito le modalità con cui il Milan si è fiondato sui suoi dirigenti), si è tornati al punto di partenza. Oggi anche il calendario è un problema e il 20 giugno un club non può certo permettersi di non avere nessun referente sul mercato. Vista la necessità di dare un interlocutore ai vari procuratori e alle società che puntano a fare affari con il Milan, Cardinale ha così deciso di “promuovere” Kirovski - che si occuperà così pure della prima squadra - e Gardiner, già analista del club e già promosso capo scout al posto di Moncada. Tutto a posto? Non esattamente perché nessuno dei due è in possesso di patentino e quindi - banalmente - non può firmare nulla. Nel club ci sarebbero figure in grado di farlo, ma l’idea della proprietà è quella di puntellare la squadra con un nuovo ingresso e l’identikit porta a Domenico Teti, reduce dall’esperienza non positiva al Wolverhampton (il dirigente è stato sollevato dall’incarico perché non era d’accordo sull’esonero, avvenuto a inizio novembre, di Vítor Pereira, poi semifinalista in Europa League con il Nottingham Forest). Teti - oltre ad avere il patentino - sa come muoversi sul mercato essendo nell’ambiente da quasi vent’anni dall’esordio al Verona, passando per Lugano, Sampdoria (dove scovò un giovanissimo Mauro Icardi e Sergio Romero, che sarebbe arrivato a essere il portiere titolare dell’Argentina) e Novara. Dopo l’esperienza in Piemonte, Teti ha lavorato solo all’estero: prima di accasarsi al Wolverhampton ha vinto il campionato a Cipro con l’Apoel Nicosia ed è stato direttore tecnico dell’Al-Shabab in Saudi League.
Il super agente Gardi
Ma c’è dell’altro perché il Milan sarebbe pronto ad affidarsi al “super agente” George Gardi come collaboratore nelle operazioni di mercato. Gardi - va ricordato - è stato protagonista della crescita internazionale del Galatasaray grazie ad alcuni colpi sensazionali a quelle latitudini che hanno portato a vestire la maglia del Cimbom a fuoriclasse quali Dries Mertens e Icardi, Leroy Sané Victor Osimhen. Primo effetto collaterale di questa struttura dell’area tecnica nata dall’emergenza sarà vedere lievitati i poteri di Rúben Amorim nella stanza dei bottoni: il portoghese sarà un allenatore-manager anche perché - per il curriculum che possiede - risulta facile pensare che tocchi proprio a lui parlare con i giocatori per spiegare loro quale sia il progetto (peraltro finora alquanto nebuloso) che il club ha in mente per far tornare il Milan ai livelli che dovrebbero appartenere al club più titolato nella storia della Champions dopo il Real Madrid. Postilla dedicata a Krösche e Hardung. Il futuro dei due dirigenti potrebbe ugualmente tingersi di rossonero alla fine del mercato. C’è chi è convinto che la decisione di affidarsi alle risorse interne (più Teti) da parte di Cardinale sia motivata anche dalla convinzione che, una volta chiuso il mercato, la posizione dell’Eintracht possa farsi più morbida sull’idea di liberare i due. E se anche così non fosse, come insegna la parabola di Rangnick, per il futuro bisognerà comunque tenere in considerazione i loro curriculum ogni qual volta ci saranno movimenti per l’area tecnica del Milan.