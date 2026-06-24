Il Milan riparte da Amorim e da una lunga lista di addii: ombre su Maignan e Rabiot. E Leao...

Magari userà un foglio excel sul proprio pc oppure, sarebbe bello pensarlo, posizionerà le miniature dei calciatori sul tavolo del Subbuteo. Di certo in questi giorni di attesa prima di sbarcare a Milano - il 6 luglio - Ruben Amorim sta analizzando insieme ai suoi collaboratori, match analyst e alcuni dirigenti rossoneri i profili tecnici, tattici e fisici dei giocatori attualmente sotto contratto . Ovvero ben 30 fra coloro che hanno disputato l’ultima stagione sotto gli ordini di Max Allegri , i calciatori che torneranno dai prestiti o che sono stati acquistati nei mesi scorsi, rimanendo poi nelle loro squadre attuali (due giovani, Alphadjo Cissé , trequartista classe 2006 del Catanzaro e Andrej Kostic , attaccante '07 del Partizan Belgrado). Rispetto alla squadra reduce dal deludente quinto posto in campionato, mancherà sicuramente Füllkrug che non verrà riscattato dal West Ham. E resta in stand-by Modric il cui contratto scadrà il 30 giugno. Il croato, come noto, valuterà il suo futuro al termine del Mondiale, due le piste davanti a sé: smettere di giocare e accettare a quel punto la proposta di Florentino Perez di tornare al Real Madrid con un ruolo da definire o continuare a rincorrere il pallone, magari ancora con la maglia del Milan, ma prima servirà un colloquio approfondito con Amorim e club per capire se le idee combaceranno.

I casi Maignan e Rabiot

Dunque, aspettando gli acquisti che il gruppo di lavoro creato da Gerry Cardinale gli metterà a disposizione - seguendo le sue indicazioni... -, Amorim deve innanzitutto capire con chi vorrà lavorare a Milanello durante l'estate. Alcuni giocatori il 12-13 luglio, giorni del raduno e dell'inizio del ritiro, non ci saranno perché ancora impegnati al Mondiale o in vacanza dopo avervici partecipato. Due di loro, Maignan e Rabiot, sono due casi da risolvere: entrambi sono attirati da altre sirene - il Chelsea per il portiere, il Napoli per il centrocampista -, entrambi però sono nella lista di Amorim, in particolare il capitano, fondamentale nello spogliatoio e ideale in campo per l'abilità nel gioco con i piedi. Si vedrà. La sensazione è che metà dei 30 giocatori sotto contratto non rientrino a pieno nei programmi dell'allenatore portoghese che invece sembra intenzionato a rivalutare Jashari e Nkunku. Va ricordato, però, che la prossima stagione il Milan disputerà l'Europa League, una competizione dove il Diavolo non potrà raccogliere brutte figure, dunque servirà allestire un organico corposo, formato almeno da 25 giocatori, 3 portieri e 22 elementi di movimento.

La top 10 degli addii. Chance Chukwueze

Oggi, sulla carta, sembrano in bilico - in ordine di ruolo - Tomori, Filippo Terracciano, Odogu, Fofana, Bennacer, Loftus-Cheek, Bondo, Estupinan, Gimenez e ovviamente Leao; mentre potrebbero avere una chance Musah (per duttilità) e Chukwueze (Amorim vuole esterni d'attacco mancini che partano da destra). In più non tutti i giovani che saranno inizialmente aggregati resteranno. Gabbia e Bartesaghi, più il terzo portiere Torriani, sono delle certezze anche per la lista Uefa dove potrebbe rientrare uno fra Camarda, Comotto o Zeroli. Chi resterà escluso, andrà ancora in prestito, mentre bisognerà capire cosa ne sarà di Cissé e Kostic: se Milan Futuro sarà in C, dovrebbero essere inseriti nella seconda squadra, ma se dovesse restare in D, allora potrebbero anche loro andare in prestito, sempre che Amorim - tecnico attento ai giovani talenti - non voglia tenerli con sé.