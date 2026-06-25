Leao o non Leao? Milan, Amorim già al bivio: il mercato tra obiettivi e cessioni

Partiamo dalla notizia: Rafael Leao e Ruben Amorim si sono parlati al telefono, ma da qui a dire che ci saranno degli sviluppi positivi ce ne passa. Da quanto appreso, il colloquio tra i due portoghesi si può classificare come una chiacchierata di cortesia, nella quale il nuovo allenatore del Milan si è presentato a Leao che, a tutti gli effetti, è ancora il numero 10 rossonero avendo un contratto in essere fino al 30 giugno 2028. Le parole di due giorni fa a Dazn, nell’immediato post Portogallo-Uzbekistan 5-0 (dove Rafa ha trovato il suo primo gol in un’edizione della Coppa del Mondo) hanno acceso le interpretazioni in merito a quello che si sarebbe potuto essere dietro quelle parole. Leao, nello specifico, ha detto: “In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale”. Il suo gol è stato celebrato anche dal suo vecchio mentore, ovvero il contestatissimo Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor del Milan, a Fox Sports ha detto: “Sono veramente contento anche per la rete di Rafael Leao, ha fatto un gol, per me lui è uno dei migliori quando performa così. Un incremento di confidenza per la squadra quando si fanno così tanti gol, ma non bisogna montarsi la testa perché la prossima partita sarà sicuramente più difficile rispetto a questa”. Al momento, Leao è concentrato sul mondiale e a fare il meglio possibile con il Portogallo. Poi ci sarà tempo per decidere il suo futuro. Lui, nelle settimane antecedenti la Coppa del Mondo, non ha fatto mistero di ritenere concluso il suo ciclo a Milano e di voler cambiare aria. Allo stesso tempo, però, va ricordato come nessun top club di Premier League o della Liga spagnola si sia presentata dal suo agente con una proposta. Nemmeno un abbozzo per ora, con il solito Galatasaray sonnecchiante sullo sfondo mentre l’Arabia Saudita non è una destinazione gradita all’esterno portoghese, poco attratto dalla prospettiva araba.
Leao non si svende
E dunque, che si fa? Domanda più che lecita alla quale non è facile dare una risposta. Il Milan, dal suo punto di vista, è ben predisposto a cedere Leao ma servirà la giusta offerta dal punto di vista del cartellino. Non c’è intenzione di svendere Rafa e questo è un aspetto fondamentale. Amorim, in tutto questo contesto, si sta provando a inserire anche per capire come gestire Leao quando tornerà dalle ferie post Mondiale, a meno che non si evolvano discorsi relativi alla cessione prima che Rafa possa fare il biglietto di ritorno per Milano. La situazione è complessa e ancora di non facile decriptazione. Anche perché la rivoluzione Cardinaliana della dirigenza (che costerà solo le buonuscite di Furlani, Tare e Allegri) ha fatto perdere un sacco di tempo al Milan, ma anche agli agenti dei propri tesserati, rimasti in grande standby nei dialoghi di calciomercato. Amorim, qualora Leao dovesse rimanere (anche se il rapporto con la tifoseria è logoro così come è freddo quello tra lui e Cardinale), si potrebbe ritrovare tra le mani un giocatore importante da dover rilanciare. Magari con nuovi stimoli e con una posizione più consona a Leao, l’allenatore portoghese andrebbe a toccare alcune corde sensibili nel Rafa-pensiero. Ma non è facile immaginare cosa potrà succedere nelle primi settimane e col Portogallo ancora dentro ai Mondiali. Amorim riflette e valuta per capire gli scenari possibili. Leao cercherà di essere ancora protagonista olte oceano per provare ad attirare le attenzioni su di sé.
Non c’è solo Gonçalo Ramos
Tra le priorità dell’imminente calciomercato del Milan c’è quella, ormai canonica, relativa al centravanti. Gli investimenti fatti negli ultimi anni tra i vari Alvaro Morata, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku non hanno mai prodotto un vero e proprio sostituto di Olivier Giroud, ultimo grande numero 9 che è approdato a Milano in ordine temporale (prima di lui c’era stato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic). Ecco perché Ruben Amorim, nel disegnare quello che dovrà essere il suo Milan ha messo tra le priorità quella del numero nove, elemento fondamentale per far funzionare al meglio il suo 3-4-2-1. I nomi che stanno circolando, come prime indiscrezioni, sono quelli di profili di un certo tipo a caccia di una possibilità per rilanciarsi. Quelli più chiacchierati sono quelli di Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain e del solito Nicolas Jackson, che torna nelle cronache di mercato milaniste per la terza estate consecutiva. Già, perché i rossoneri lo seguivano quando era un giocatore del Villarreal, ma la strapotenza economica del Chelsea non permise alcun assalto. Va detto che Jackson, rientrato dal prestito al Bayern Monaco, non sembra essere nei piani di Xabi Alonso per la costruzione del suo ciclo tecnico a Stamford Bridge e la struttura del mercato milanista potrebbe pensare a lui come nome. Presto ci saranno anche dei contatti con l’entourage di Gonçalo Ramos visto che, da quanto risulta, il nuovo sistema operativo con Almstadt e Gardiner in testa stia muovendo i primi passi.
Ricci per far cassa
È circolato anche il profilo di Darwin Nunez, segnalato in uscita dall’Al-Hilal. Ma in tutti e tre i casi si parla di calciatori dagli stipendi pesanti, con cartellini di un certo impatto da dover rilevare. L’azzeramento dei vertici dirigenziali varato esattamente un mese fa da Gerry Cardinale ha anche azzerato i rapporti internazionali che il Milan si era creato nel corso delle varie sessioni di mercato, specialmente con il Chelsea dove Giorgio Furlani era considerato un interlocutore credibile, così come Igli Tare con altri club. Cardinale sarà chiamato a fare importanti investimenti sul calciomercato e ad agire come non aveva mai fatto fino ad oggi, ovvero allargando i margini operativi del club che è anche uscito dal regime di settlement agreement. Questo comporterà un passivo aggregato di -60 in tre anni, che potrà far investire qualche milione in più oltre al solito lavoro di valorizzazione delle cessioni per stare in bolla. E chissà che uno di quei giocatori che potranno far fare cassa non sia Samuele Ricci. L’ex Torino, che lo scorso anno ha avuto una stagione altalenante sotto la gestione Allegri, piace all’Atalanta di Maurizio Sarri (che guarda anche a Jashari). Il Milan, che lo ha pagato 22 milioni più bonus, non potrà andare sotto i 20 milioni di valutazione per il suo centampista in caso di trattativa.
Partiamo dalla notizia: Rafael Leao e Ruben Amorim si sono parlati al telefono, ma da qui a dire che ci saranno degli sviluppi positivi ce ne passa. Da quanto appreso, il colloquio tra i due portoghesi si può classificare come una chiacchierata di cortesia, nella quale il nuovo allenatore del Milan si è presentato a Leao che, a tutti gli effetti, è ancora il numero 10 rossonero avendo un contratto in essere fino al 30 giugno 2028. Le parole di due giorni fa a Dazn, nell’immediato post Portogallo-Uzbekistan 5-0 (dove Rafa ha trovato il suo primo gol in un’edizione della Coppa del Mondo) hanno acceso le interpretazioni in merito a quello che si sarebbe potuto essere dietro quelle parole. Leao, nello specifico, ha detto: “In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale”. Il suo gol è stato celebrato anche dal suo vecchio mentore, ovvero il contestatissimo Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor del Milan, a Fox Sports ha detto: “Sono veramente contento anche per la rete di Rafael Leao, ha fatto un gol, per me lui è uno dei migliori quando performa così. Un incremento di confidenza per la squadra quando si fanno così tanti gol, ma non bisogna montarsi la testa perché la prossima partita sarà sicuramente più difficile rispetto a questa”. Al momento, Leao è concentrato sul mondiale e a fare il meglio possibile con il Portogallo. Poi ci sarà tempo per decidere il suo futuro. Lui, nelle settimane antecedenti la Coppa del Mondo, non ha fatto mistero di ritenere concluso il suo ciclo a Milano e di voler cambiare aria. Allo stesso tempo, però, va ricordato come nessun top club di Premier League o della Liga spagnola si sia presentata dal suo agente con una proposta. Nemmeno un abbozzo per ora, con il solito Galatasaray sonnecchiante sullo sfondo mentre l’Arabia Saudita non è una destinazione gradita all’esterno portoghese, poco attratto dalla prospettiva araba.
Leao non si svende
E dunque, che si fa? Domanda più che lecita alla quale non è facile dare una risposta. Il Milan, dal suo punto di vista, è ben predisposto a cedere Leao ma servirà la giusta offerta dal punto di vista del cartellino. Non c’è intenzione di svendere Rafa e questo è un aspetto fondamentale. Amorim, in tutto questo contesto, si sta provando a inserire anche per capire come gestire Leao quando tornerà dalle ferie post Mondiale, a meno che non si evolvano discorsi relativi alla cessione prima che Rafa possa fare il biglietto di ritorno per Milano. La situazione è complessa e ancora di non facile decriptazione. Anche perché la rivoluzione Cardinaliana della dirigenza (che costerà solo le buonuscite di Furlani, Tare e Allegri) ha fatto perdere un sacco di tempo al Milan, ma anche agli agenti dei propri tesserati, rimasti in grande standby nei dialoghi di calciomercato. Amorim, qualora Leao dovesse rimanere (anche se il rapporto con la tifoseria è logoro così come è freddo quello tra lui e Cardinale), si potrebbe ritrovare tra le mani un giocatore importante da dover rilanciare. Magari con nuovi stimoli e con una posizione più consona a Leao, l’allenatore portoghese andrebbe a toccare alcune corde sensibili nel Rafa-pensiero. Ma non è facile immaginare cosa potrà succedere nelle primi settimane e col Portogallo ancora dentro ai Mondiali. Amorim riflette e valuta per capire gli scenari possibili. Leao cercherà di essere ancora protagonista olte oceano per provare ad attirare le attenzioni su di sé.