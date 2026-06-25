Leao o non Leao? Milan, Amorim già al bivio: il mercato tra obiettivi e cessioni

Partiamo dalla notizia: Rafael Leao e Ruben Amorim si sono parlati al telefono, ma da qui a dire che ci saranno degli sviluppi positivi ce ne passa. Da quanto appreso, il colloquio tra i due portoghesi si può classificare come una chiacchierata di cortesia, nella quale il nuovo allenatore del Milan si è presentato a Leao che, a tutti gli effetti, è ancora il numero 10 rossonero avendo un contratto in essere fino al 30 giugno 2028. Le parole di due giorni fa a Dazn, nell’immediato post Portogallo-Uzbekistan 5-0 (dove Rafa ha trovato il suo primo gol in un’edizione della Coppa del Mondo) hanno acceso le interpretazioni in merito a quello che si sarebbe potuto essere dietro quelle parole. Leao, nello specifico, ha detto: “In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale”. Il suo gol è stato celebrato anche dal suo vecchio mentore, ovvero il contestatissimo Zlatan Ibrahimovic. Il senior advisor del Milan, a Fox Sports ha detto: “Sono veramente contento anche per la rete di Rafael Leao, ha fatto un gol, per me lui è uno dei migliori quando performa così. Un incremento di confidenza per la squadra quando si fanno così tanti gol, ma non bisogna montarsi la testa perché la prossima partita sarà sicuramente più difficile rispetto a questa”. Al momento, Leao è concentrato sul mondiale e a fare il meglio possibile con il Portogallo. Poi ci sarà tempo per decidere il suo futuro. Lui, nelle settimane antecedenti la Coppa del Mondo, non ha fatto mistero di ritenere concluso il suo ciclo a Milano e di voler cambiare aria. Allo stesso tempo, però, va ricordato come nessun top club di Premier League o della Liga spagnola si sia presentata dal suo agente con una proposta. Nemmeno un abbozzo per ora, con il solito Galatasaray sonnecchiante sullo sfondo mentre l’Arabia Saudita non è una destinazione gradita all’esterno portoghese, poco attratto dalla prospettiva araba.