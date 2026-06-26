Colpo Milan, arriva Ramos dal Psg: le cifre dell'operazione sono già da record, ecco perchè

Gonçalo Ramos sarà il nuovo numero nove del Milan . Un'accelerazione importante della società guidata da Gerry Cardinale , che ha raggiunto l'accordo con il PSG e l'agente del portoghese, Jorge Mendes . Dopo aver definito il nuovo organigramma societario , il venticinquenne sarà il primo rinforzo per il nuovo allenatore Ruben Amorim per un Milan che parlerà sempre più portoghese. E le cifre dell'operazione fanno entrare di diritto Gonçalo Ramos nella storia: sarà l' acquisto più costoso di sempre per i rossoneri!

Gonçalo Ramos-Milan, tutto fatto

Si profila un Milan sempre più portoghese. Secondo "The Athletic", i rossoneri avrebbero ormai chiuso il primo colpo estivo, assicurandosi Gonçalo Ramos. Il portoghese era in uscita dal Paris Saint-Germain e adesso è tutto apparecchiato affinché vesta la maglia del Milan. Il profilo è stato fortemente voluto dal presidente Gerry Cardinale e dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Il venticinquenne indosserà con ogni probabilità la numero 9 rossonera, sperando di spezzare la maledizione di chi l'ha indossata negli ultimi anni.

Gonçalo Ramos avrebbe già sostenuto in gran segreto le visite mediche in Florida, dove è impegnato con il Portogallo di Roberto Martinez. In questa stagione, ha giocato 45 partite tra tutte le competizioni, segnando 12 reti e fornendo due assist. In bacheca vanta anche due Champions League, tre Ligue 1 e una Nations League con il Portogallo.

Le cifre dell'operazione

Gonçalo Ramos diventerà presto l'acquisto più caro della storia del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri pagheranno 65 milioni di euro più 5 di bonus al Paris Saint-Germain. Il precedente record apparteneva al connazionale Rafael Leao, arrivato in rossonero per poco meno di 50 milioni di euro. L'attaccante firmerà un contratto quinquennale. Jorge Mendes ha tessuto l'operazione per regalare così il nuovo numero nove al Milan. Il classe 2001 lascierà la Francia dopo tre anni, in cui ha vinto 12 trofei e ha giocato 121 partite, impreziosite da 45 gol e 10 assist.