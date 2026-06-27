Il ruggito di Cardinale, Ramos al Milan per più di 70 milioni: messaggio chiaro

Il ruggito di Gerry Cardinale alle critiche della piazza ha un nome, un cognome e una cifra record: Gonçalo Ramos . L’attaccante portoghese del Paris Saint-Germain sarà il nuovo centravanti del Milan per una cifra che, bonus compresi, supera - e non di poco - i 70 milioni . La base fissa è pari a 70 milioni più 5 di bonus, il che pone Ramos – di diritto – come un giocatore che entra nei libri di storia del Milan, scalzando Rafa Leao dalla classifica dei calciatori più pagati a livello di cartellino. Il suo nome era in cima alle preferenze del nuovo allenatore milanista, Ruben Amorim , che è stato subito accontentato in quella che era certamente una priorità tecnica di un certo spessore.

Milan, ecco Ramos

Gonçalo Ramos ha già svolto le visite mediche in Florida, dove si trova in ritiro con il Portogallo, dove sarà impegnato – insieme a Leao – nell’ultima partita del girone della Coppa del Mondo contro la Colombia, in programma domani mattina (calcio d’inizio all’una di notte in Italia). I contratti sono già stati siglati, sia tra il giocatore e il Milan sia tra i due club. Regista dell'operazione, Jorge Mendes, che ai rossoneri ha proposto anche Marc Casadó, centrocampista in uscita dal Barcellona.

Cardinale a Casa Milan

Il tutto avviene nel giorno in cui proprio Cardinale si è presentato a Casa Milan per un vertice con tutti i componenti della nuova struttura dirigenziale. Erano presenti il neonominato amministratore delegato Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Donato Lomonte. Un colpo importantissimo dal punto di vista dell’ammontare della cifra, che profuma fortemente di un primo all-in sul calciomercato da parte di Cardinale, che nel corso degli anni passati non aveva mai speso così tanti soldi per il cartellino di un singolo (il suo acquisto record è Christopher Nkunku, un anno fa, per 37.5 milioni di base fissa). È un avvio con il botto, che da un lato testimonia il tentativo di Cardinale di voler provare a cambiare il vento, accontentando subito il suo nuovo allenatore, dandogli quell’attaccante che – probabilmente – sarebbe stato più complicato comprare nel corso dell’estate visti gli andazzi e le quotazioni degli ultimi anni.

La visione di Cardinale

E questo botto, che temporalmente arriva nelle ore successive al naufragio di due idee di mercato importanti per l’Inter come Palestra e Nico Paz, rientra anche in quella visione che Cardinale ha tratteggiato non solo nell’incontro con i suoi manager di oggi, ma anche nelle parole di presentazione di Massimo Calvelli come ad: «Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà del Milan. Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda il Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati».

Occhi su Alajbegovic

Ma potrebbe non esser finita qua. Perché c’è anche Kerim Alajbegovic. Il gioiellino della Bosnia, di proprietà del Bayer Leverkusen, ha impressionato tutti, anche Zlatan Ibrahimovic che su di lui ha detto: «La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano. Tutti parlano del gol, ma per me la cosa più sorprendente è il suo coraggio».