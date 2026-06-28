Colpaccio Milan per l'attacco: Ramos al centro del nuovo progetto di Amorim

Se Ruben Amorim voleva ricevere una rassicurazione, è arrivata bella forte. Gerry Cardinale dopo un mese nella centrifuga delle critiche e settimane di contestazione della piazza rossonera, ha inviato un messaggio di quelli da salvare e tenere nella memoria del proprio cellulare . L’acquisto di Gonçalo Ramos è qualcosa di più. Certo, poi come sempre dovrà parlare il campo, ma il Milan aveva bisogno di un “9” importante e dopo sessioni di mercato in cui il centravanti era sempre stato sì la necessità più impellente, ma relegato poi nella coda della campagna acquisti, spesso accontentandosi di soluzioni non di primissima fascia - vedi Morata o Füllkrug -, ecco che questa volta il copione si è ribaltato. Quando tutti si chiedevano come avrebbe funzionato il nuovo gruppo allargato di lavoro, ecco che il Milan ha piazzato un colpo da oltre 70 milioni.

Le cifre dell'accordo

Le cifre ballano, bisognerà probabilmente attendere il bilancio a ottobre - se verrà inserito nell’esercizio ’25-26, altrimenti si andrà all’autunno 2027 -, però sembra scontato che alla fine, con i bonus, il centravanti portoghese costerà fino a 80 milioni. Una spesa altissima - record per la storia del Milan -, per alcuni pure eccessiva (il Psg lo aveva prelevato dal Benfica per 65 milioni), ma bisognava dare un segnale e anticipare la concorrenza. Amorim, che fra una settimana arriverà a Milano, può sorridere. Adesso nei suoi appunti può partire disegnando il 3-4-2-1 con una certezza: il centravanti. E non è poco.

Amorim riparte dal nuovo centravanti

Il tecnico portoghese ora dovrà essere bravo a sfruttare al massimo le doti di un attaccante che al Benfica aveva fatto intuire di essere un potenziale bomber - 27 gol in 47 gare nell’ultima annata in patria, nel ’22-23 - e che poi a Parigi si è dovuto accontentare di un ruolo da comprimario, non fosse altro perché Luis Enrique ha trovato la formula giusta senza Mbappé e senza un vera punta, vincendo due Champions di fila con Dembelé attaccante centrale (e pure Pallone d’Oro). “Lo Stregone di Olhao”, uno dei suoi soprannomi, non si è però mostrato un bluff e ha vinto tanto, dote non secondaria (12 titoli). Nonostante abbia disputato solo 54 partite da titolare su 131 in tre stagioni - nelle due Champions vinte dai francesi è stato scelto nell’undici di partenza solamente 1 volta in 23 gare, mettendo insieme 406 minuti (17.6 di media a incontro) -, Gonçalo Ramos è comunque andato sempre in doppia cifra di gol, segnando in tutto 45 reti (5 nelle due Champions conquistate).

Le qualità di Gonçalo Ramos e la missione di Amorim

Amorim dovrà quindi sfruttare al meglio il suo connazionale - centravanti abilissimo in area di rigore e a creare spazi in particolare per i due trequartisti che con l'allenatore partiranno dalla fascia per stringere al centro - e rimetterlo in moto. Sicuramente non troverà un giocatore usurato visto che con Luis Enrique ha avuto una media di 41 minuti in campo a partita. Dovrà però fargli ritrovare il ritmo gara, riabituandolo a restare in campo con continuità per almeno 75-80 minuti. Missione non complicata, avendo Gonçalo Ramos compiuto 25 anni il 20 giugno. Il portoghese, che esulta facendo il pistolero, arriva al Milan all'età giusta e ha tutte le caratteristiche sia per non ripetere il flop del connazionale André Silva (che arrivò a 22 anni dal Porto con l'etichetta di goleador) che per raccogliere l'eredità rimasta vacante di un certo Giroud.