Calciomercato Milan, Alajbegovic ha stregato Ibrahimovic. Fofana e Loftus-Cheek ai saluti

Mercato Milan: Trincão, Pedro Gonçalves e gli altri nomi nel mirino

L'alternativa è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, gestito dall'AS1, ma il prezzo è più alto, 35-40 milioni. Quelli che lo Sporting chiede di partenza anche per Francisco Trincão, esterno offensivo portoghese esploso proprio con Amorim, prima al Braga e poi sempre nel club di Lisbona. Trincão è un giocatore che conosce a memoria il gioco di Amorim e che il tecnico riabbraccerebbe volentieri visto che in rosa non ha, se non Chukwueze, un mancino che parta dalla destra. E a proposito di portoghesi e di Sporting, i giornali locali parlano anche di un interesse per Pedro Gonçalves, lui ala sinistra di piede destro, gestito come Trincão dal solito Mendes. L'agente ha poi proposto al Milan anche Marc Casadó, 22 anni centrocampista del Barcellona lui però spagnolo. Costo 20 milioni, altro affare in vista? Sarebbe portoghese anche Leao che in passato è stato gestito da Mendes (ora pare che non c'entri più niente con lui): farà parte di questa rimpatriata lusitana a Milanello o sarà colui che saluterà il gruppetto?

C’è Alajbegovic in quota Ibra. Fofana e Loftus-Cheek ai saluti

Non c'è solo Jorge Mendes e il mercato alla portoghese. Inevitabilmente il Milan dovrà completare l'organico anche con altre operazioni e sicuramente ci saranno delle cessioni, con Fofana, Loftus-Cheek e Gimenez, oltre naturalmente a Leao, in cima alla lista dei partenti. In questa fase sembra concentrato sul Mondiale e meno sul mercato Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese, da buon consigliere di Cardinale, ha scelto proprio nella kermesse iridata il suo personale pupillo, ovvero Kerim Alajbegovic, esterno dribbling e fantasia di 18 anni della Bosnia. Giocatore che l'Italia, ahi-noi, ha conosciuto bene a marzo e che da tempo è nel mirino di moltissimi club fra cui Roma e Atalanta. Ibra raccontano sia rimasto "stregato" da Alajbegovic e il Milan avrebbe già preso dei contatti per capire lo stato dell'arte. Il Bayer Leverkusen - che lo ha ricomprato dal Salisburgo - lo valuta 25 milioni, ma il prezzo è destinato a salire. Il ragazzino svaria su entrambe le fasce, anche se preferisce giocare più a sinistra, lato dove Amorim dovrà capire cosa fare con Leao (se resterà) e dove potrebbe piazzare sia Pulisic che Nkunku. Il tecnico, infatti, vorrebbe un mancino che giostri a destra: con Mendes sicuramente si parlerà di Trincão dello Sporting Lisbona, mentre in Italia si segue da vicino l'evolversi della situazione Zaniolo con l'Udinese. Non è da escludere, però, che spuntino ulteriori opzioni: sarebbe stato proposto Mason Mount del Manchester United, ma non sono arrivate conferme.