Calciomercato Milan, Alajbegovic ha stregato Ibrahimovic. Fofana e Loftus-Cheek ai saluti

MILANO - Allenatore portoghese, consulente di mercato, o qualcosa di molto di più, portoghese, primo (Gonçalo Ramos) e probabilmente secondo acquisto, ovvero Antonio Silva, ancora portoghese. Gerry Cardinale per la sua rivoluzione rossonera, dopo aver pensato a un Milan spagnoleggiante - voleva un allenatore alla Fabregas e pensava al tandem Iraola tecnico e Planes ds -, e aver sfiorato l’idea di affidarsi a un blocco tedesco - prima Rangnick "head of football" con Glasner (austriaco) o Jaissle in panchina; quindi la coppia Krösche-Hardung a gestire l’area tecnica -, ha optato per un Milan alla portoghese. E siamo solo all’inizio. Da quando è tramontata la pista Rangnick, il proprietario del Milan ha virato verso ovest. Certo, ha sperato che l’Eintracht Francoforte liberasse il suo duo di dirigenti, però nel frattempo ha attivato il canale con Jorge Mendes, l’agente più influente d’Europa e a lui è e si sta affidando per questo suo primo vero mercato dopo aver spezzato a gennaio il cordone con Elliott (separazione poi ulteriormente rafforzata allontanando Furlani che era ormai uscito da Elliott, ma entrato nel club rossonero proprio con la famiglia Singer). Con Mendes, come noto, è nata sottotraccia la trattativa che nel giro di dieci giorni porterà Gonçalo Ramos dal Psg al Milan per 80 milioni complessivi. Giocatore ovviamente portoghese, promosso e indicato per il suo attacco dal connazionale Ruben Amorim, gestito però non da Mendes, ma dall’agenzia AS1. Gestifute (la società di Mendes) e AS1 hanno però spesso collaborato sul mercato, come in occasione del trasferimento di Nuno Mendes - portoghese - nel 2021 dallo Sporting Lisbona al Psg. E chi era l’allenatore che lanciò Nuno Mendes nello Sporting? Già Amorim.
Antonio Silva obiettivo del Milan: trattativa calda con il Benfica
Il Milan però non si fermerà a Gonçalo Ramos. Sabato Cardinale si è recato a Lisbona con i neo uomini mercato del club (Almstadt e Gardiner) per un confronto con Amorim, ma non si fa peccato a pensare che ci siano stati contatti con Mendes, anche perché il Milan ha messo nel mirino il suo secondo acquisto, ovvero Antonio Silva, difensore 22enne del Benfica. Portoghese, ovviamente e gestito da Mendes. Il Milan ha già un'intesa con il centrale e sta trattando col Benfica. Sono ore calde. L'offerta è di circa 20 milioni più bonus, le "Aquile" vorrebbero qualcosa in più. Si sta trattando e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere, anche perché il Benfica sta per ufficializzare il suo sostituto, Lenglet dell'Atletico Madrid.
Mercato Milan: Trincão, Pedro Gonçalves e gli altri nomi nel mirino
L'alternativa è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, gestito dall'AS1, ma il prezzo è più alto, 35-40 milioni. Quelli che lo Sporting chiede di partenza anche per Francisco Trincão, esterno offensivo portoghese esploso proprio con Amorim, prima al Braga e poi sempre nel club di Lisbona. Trincão è un giocatore che conosce a memoria il gioco di Amorim e che il tecnico riabbraccerebbe volentieri visto che in rosa non ha, se non Chukwueze, un mancino che parta dalla destra. E a proposito di portoghesi e di Sporting, i giornali locali parlano anche di un interesse per Pedro Gonçalves, lui ala sinistra di piede destro, gestito come Trincão dal solito Mendes. L'agente ha poi proposto al Milan anche Marc Casadó, 22 anni centrocampista del Barcellona lui però spagnolo. Costo 20 milioni, altro affare in vista? Sarebbe portoghese anche Leao che in passato è stato gestito da Mendes (ora pare che non c'entri più niente con lui): farà parte di questa rimpatriata lusitana a Milanello o sarà colui che saluterà il gruppetto?
C’è Alajbegovic in quota Ibra. Fofana e Loftus-Cheek ai saluti
Non c'è solo Jorge Mendes e il mercato alla portoghese. Inevitabilmente il Milan dovrà completare l'organico anche con altre operazioni e sicuramente ci saranno delle cessioni, con Fofana, Loftus-Cheek e Gimenez, oltre naturalmente a Leao, in cima alla lista dei partenti. In questa fase sembra concentrato sul Mondiale e meno sul mercato Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese, da buon consigliere di Cardinale, ha scelto proprio nella kermesse iridata il suo personale pupillo, ovvero Kerim Alajbegovic, esterno dribbling e fantasia di 18 anni della Bosnia. Giocatore che l'Italia, ahi-noi, ha conosciuto bene a marzo e che da tempo è nel mirino di moltissimi club fra cui Roma e Atalanta. Ibra raccontano sia rimasto "stregato" da Alajbegovic e il Milan avrebbe già preso dei contatti per capire lo stato dell'arte. Il Bayer Leverkusen - che lo ha ricomprato dal Salisburgo - lo valuta 25 milioni, ma il prezzo è destinato a salire. Il ragazzino svaria su entrambe le fasce, anche se preferisce giocare più a sinistra, lato dove Amorim dovrà capire cosa fare con Leao (se resterà) e dove potrebbe piazzare sia Pulisic che Nkunku. Il tecnico, infatti, vorrebbe un mancino che giostri a destra: con Mendes sicuramente si parlerà di Trincão dello Sporting Lisbona, mentre in Italia si segue da vicino l'evolversi della situazione Zaniolo con l'Udinese. Non è da escludere, però, che spuntino ulteriori opzioni: sarebbe stato proposto Mason Mount del Manchester United, ma non sono arrivate conferme.
Hjulmand resta il sogno a centrocampo, attesa per Modric
Amorim nei ragionamenti col club ha naturalmente segnalato altri giocatori a lui graditi, spesso allenati. In primi ovviamente Morten Hjulmand, mediano danese, ex Lecce ed esploso a grandi livelli con lui a Lisbona. Lo Sporting questa estate lo venderà, ma prezzo e concorrenza sono proibitivi: 50 milioni con Atletico Madrid e diversi club della Premier presenti. Cardinale farà un altro super regalo ad Amorim o si andrà su altri profili, come Casadò del Barcellona? Ricordando comunque che il Milan, al netto delle cessioni - i sopracitati Fofana e Loftus-Cheek - in mezzo al campo ha Rabiot (ci sarà un summit a fine Mondiale), Ricci, Jashari (che Amorim vuole rilanciare) e i giovani Comotto e Zeroli (uno potrebbe rimanere). E ovviamente c'è Modric: domani sarà il suo ultimo giorno di contratto col Milan, sabato notte dopo la gara col Ghana, il croato ha dichiarato: «So di avere un'età in cui la fine della carriera per me si avvicina sempre di più... Mourinho? Non mi ha chiamato. Gli auguro il meglio, è un allenatore speciale». La chiamata in questo caso è stata di Florentino Perez, per un ruolo dirigenziale (più che nello staff del portoghese), se Modric smetterà, ovviamente. Anche lui a fine Mondiale parlerà con Amorim e Cardinale e deciderà cosa fare.
MILANO - Allenatore portoghese, consulente di mercato, o qualcosa di molto di più, portoghese, primo (Gonçalo Ramos) e probabilmente secondo acquisto, ovvero Antonio Silva, ancora portoghese. Gerry Cardinale per la sua rivoluzione rossonera, dopo aver pensato a un Milan spagnoleggiante - voleva un allenatore alla Fabregas e pensava al tandem Iraola tecnico e Planes ds -, e aver sfiorato l’idea di affidarsi a un blocco tedesco - prima Rangnick "head of football" con Glasner (austriaco) o Jaissle in panchina; quindi la coppia Krösche-Hardung a gestire l’area tecnica -, ha optato per un Milan alla portoghese. E siamo solo all’inizio. Da quando è tramontata la pista Rangnick, il proprietario del Milan ha virato verso ovest. Certo, ha sperato che l’Eintracht Francoforte liberasse il suo duo di dirigenti, però nel frattempo ha attivato il canale con Jorge Mendes, l’agente più influente d’Europa e a lui è e si sta affidando per questo suo primo vero mercato dopo aver spezzato a gennaio il cordone con Elliott (separazione poi ulteriormente rafforzata allontanando Furlani che era ormai uscito da Elliott, ma entrato nel club rossonero proprio con la famiglia Singer). Con Mendes, come noto, è nata sottotraccia la trattativa che nel giro di dieci giorni porterà Gonçalo Ramos dal Psg al Milan per 80 milioni complessivi. Giocatore ovviamente portoghese, promosso e indicato per il suo attacco dal connazionale Ruben Amorim, gestito però non da Mendes, ma dall’agenzia AS1. Gestifute (la società di Mendes) e AS1 hanno però spesso collaborato sul mercato, come in occasione del trasferimento di Nuno Mendes - portoghese - nel 2021 dallo Sporting Lisbona al Psg. E chi era l’allenatore che lanciò Nuno Mendes nello Sporting? Già Amorim.
Antonio Silva obiettivo del Milan: trattativa calda con il Benfica
Il Milan però non si fermerà a Gonçalo Ramos. Sabato Cardinale si è recato a Lisbona con i neo uomini mercato del club (Almstadt e Gardiner) per un confronto con Amorim, ma non si fa peccato a pensare che ci siano stati contatti con Mendes, anche perché il Milan ha messo nel mirino il suo secondo acquisto, ovvero Antonio Silva, difensore 22enne del Benfica. Portoghese, ovviamente e gestito da Mendes. Il Milan ha già un'intesa con il centrale e sta trattando col Benfica. Sono ore calde. L'offerta è di circa 20 milioni più bonus, le "Aquile" vorrebbero qualcosa in più. Si sta trattando e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere, anche perché il Benfica sta per ufficializzare il suo sostituto, Lenglet dell'Atletico Madrid.