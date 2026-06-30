Così Amorim cambia il Milan: dalla puntualità all'eliminazione del posto fisso

MILANO - Lunedì Ruben Amorim farà il suo primo sbarco a Milano da allenatore del Milan . Dopo il vertice di Lisbona con Cardinale sulla costruzione della squadra, sarà la prima tappa di ambientamento dentro la città che lo ospiterà nei prossimi mesi (o anni, in base a quelli che poi saranno i risultati del campo), ma anche per prendere finalmente contatto con Casa Milan e, soprattutto, il centro sportivo di Milanello . A Carnago passerà la maggior parte del suo tempo, tra i campi per gli allenamenti, il suo ufficio dentro la palazzina degli spogliatoi che dà sullo storico “Centrale” e la stanza numero cinque della club house, quella che – da sempre – è destinata agli allenatori della prima squadra. Non è da sottovalutare il suo primo impatto con le strutture milaniste, perché avrà anche modo di conoscere i membri dello staff del club che lavoreranno a stretto contatto con lui e i suoi fidi collaboratori. Potrebbero cambiare delle cose a livello di abitudini e regole, ma scavando nei modi in cui aveva lavorato allo Sporting Lisbona e al Manchester United , si possono tratteggiare alcuni dei punti cardine di quello che i giocatori dovranno rispettare a livello di regole, scritte e non scritte.

Dalla puntualità all'alta intensità

Nel vademecum di Amorim, la puntualità e il rispetto degli orari comunicati per ritrovi al campo, allenamenti e pasti è un aspetto fondamentale. Essere puntuali è una forma di rispetto nei confronti di tutto il gruppo e dell’ambiente che lavora con e per i calciatori. Un altro aspetto che non potrà mai venir meno è l’alta intensità durante le sedute di allenamento: non sorprenderà se ci saranno delle sedute magari più corte a livello temporale, ma dal ritmo forsennato. Per poter vincere le partite ed essere competitivi, bisogna spingere sempre e chi non lo farà, potrebbe rischiare il posto. Non sono tollerate giornate di scarico mentale. I calciatori non sono dei bambini e vengono trattati da adulti. Tanto è vero che in una sua intervista al Times del 3 agosto 2025 ha dichiarato: «Le regole non servono a trattare i giocatori come dei bambini. Hanno le loro famiglie, hanno dei figli, quindi io li tratto da uomini». Insomma, la responsabilità personale viene prima di multe o punizioni. E sul campo? Beh, se non ti alleni secondo i suoi standard, Amorim non ha alcuna remora nel mostrare le immagini dell’allenamento del singolo davanti al resto della squadra. Non è una forma di umiliazione, ma un modo per far vedere a tutti gli errori e stimolarli nel non commetterli più. C’è anche voglia di creare un rapporto fiduciario e di leadership con i senatori dello spogliatoio.

Gli ultimi due punti

Sono loro, nella visione di Amorim, a dover far rispettare il codice etico interno per custodire la sacralità e la cultura dello spogliatoio. L’allenatore (nelle vesti di manager) deve intervenire solo quando necessario. Infine gli ultimi due punti: meritocrazia assoluta, con il posto da titolare che non è un dogma, ma che deve essere un obiettivo comune per tutti. E poi la pretesa di un comportamento altamente professionale anche fuori dal campo. E se qualcuno dovesse avere un problema? La porta del suo ufficio sarà sempre aperta per il confronto, in maniera schietta e diretta. Amorim, con questo sistema, vuole responsabilizzare il gruppo squadra ma allo stesso tempo, non dovrà essere lasciato da solo dal club e dalla proprietà nei momenti di difficoltà. Una situazione che si era venuta a creare con l’ultimo Pioli e con il tandem Fonseca-Conceiçao. Sarà importante capire che tipo di relazione e quale modo di intendere la presenza della proprietà avrà Amorim se e quando ci saranno degli elementi di difficoltà sotto l’aspetto gestionale. Si capirà se i giorni necessari a vedere Milanello, passare in sede a Casa Milan per conoscere il resto della struttura del club e anche la necessità di visionare qualche casa, saranno sufficienti in modo tale che Amorim possa tornare in Portogallo per gli ultimi giorni di “ferie” prima di ripalesarsi a Milanello domenica 12.