Così Amorim cambia il Milan: dalla puntualità all'eliminazione del posto fisso

MILANO - Lunedì Ruben Amorim farà il suo primo sbarco a Milano da allenatore del Milan. Dopo il vertice di Lisbona con Cardinale sulla costruzione della squadra, sarà la prima tappa di ambientamento dentro la città che lo ospiterà nei prossimi mesi (o anni, in base a quelli che poi saranno i risultati del campo), ma anche per prendere finalmente contatto con Casa Milan e, soprattutto, il centro sportivo di Milanello. A Carnago passerà la maggior parte del suo tempo, tra i campi per gli allenamenti, il suo ufficio dentro la palazzina degli spogliatoi che dà sullo storico “Centrale” e la stanza numero cinque della club house, quella che – da sempre – è destinata agli allenatori della prima squadra. Non è da sottovalutare il suo primo impatto con le strutture milaniste, perché avrà anche modo di conoscere i membri dello staff del club che lavoreranno a stretto contatto con lui e i suoi fidi collaboratori. Potrebbero cambiare delle cose a livello di abitudini e regole, ma scavando nei modi in cui aveva lavorato allo Sporting Lisbona e al Manchester United, si possono tratteggiare alcuni dei punti cardine di quello che i giocatori dovranno rispettare a livello di regole, scritte e non scritte.
Dalla puntualità all'alta intensità
Nel vademecum di Amorim, la puntualità e il rispetto degli orari comunicati per ritrovi al campo, allenamenti e pasti è un aspetto fondamentale. Essere puntuali è una forma di rispetto nei confronti di tutto il gruppo e dell’ambiente che lavora con e per i calciatori. Un altro aspetto che non potrà mai venir meno è l’alta intensità durante le sedute di allenamento: non sorprenderà se ci saranno delle sedute magari più corte a livello temporale, ma dal ritmo forsennato. Per poter vincere le partite ed essere competitivi, bisogna spingere sempre e chi non lo farà, potrebbe rischiare il posto. Non sono tollerate giornate di scarico mentale. I calciatori non sono dei bambini e vengono trattati da adulti. Tanto è vero che in una sua intervista al Times del 3 agosto 2025 ha dichiarato: «Le regole non servono a trattare i giocatori come dei bambini. Hanno le loro famiglie, hanno dei figli, quindi io li tratto da uomini». Insomma, la responsabilità personale viene prima di multe o punizioni. E sul campo? Beh, se non ti alleni secondo i suoi standard, Amorim non ha alcuna remora nel mostrare le immagini dell’allenamento del singolo davanti al resto della squadra. Non è una forma di umiliazione, ma un modo per far vedere a tutti gli errori e stimolarli nel non commetterli più. C’è anche voglia di creare un rapporto fiduciario e di leadership con i senatori dello spogliatoio.
Gli ultimi due punti
Sono loro, nella visione di Amorim, a dover far rispettare il codice etico interno per custodire la sacralità e la cultura dello spogliatoio. L’allenatore (nelle vesti di manager) deve intervenire solo quando necessario. Infine gli ultimi due punti: meritocrazia assoluta, con il posto da titolare che non è un dogma, ma che deve essere un obiettivo comune per tutti. E poi la pretesa di un comportamento altamente professionale anche fuori dal campo. E se qualcuno dovesse avere un problema? La porta del suo ufficio sarà sempre aperta per il confronto, in maniera schietta e diretta. Amorim, con questo sistema, vuole responsabilizzare il gruppo squadra ma allo stesso tempo, non dovrà essere lasciato da solo dal club e dalla proprietà nei momenti di difficoltà. Una situazione che si era venuta a creare con l’ultimo Pioli e con il tandem Fonseca-Conceiçao. Sarà importante capire che tipo di relazione e quale modo di intendere la presenza della proprietà avrà Amorim se e quando ci saranno degli elementi di difficoltà sotto l’aspetto gestionale. Si capirà se i giorni necessari a vedere Milanello, passare in sede a Casa Milan per conoscere il resto della struttura del club e anche la necessità di visionare qualche casa, saranno sufficienti in modo tale che Amorim possa tornare in Portogallo per gli ultimi giorni di “ferie” prima di ripalesarsi a Milanello domenica 12.