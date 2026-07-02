Un Milan targato portoghese: prima Inacio e poi Trincao, Pulisic richiesto in Premier

MILANO - Non c’è stato solo il tentativo per riportare a casa Mattia Liberali nel menù di mercato del Milan , ieri. I dirigenti rossoneri stanno portando avanti tante altre operazioni su richiesta di Amorim . Il tecnico è stato fondamentale per dare lo sprint decisivo su Gonçalo Ramos, ha indicato di quali altri rinforzi c’è bisogno per creare la sua squadra, si sta spendendo personalmente con i big come Maignan , Rabiot e pure Modric per convincerli a continuare a credere nel progetto Milan (ha sentito anche Leao , ma questa è una situazione differente). E poi, prima di stilare una lista di giocatori da cedere, ha intenzione di valutarli personalmente. Certo, alcuni elementi sembrano sicuri di non rientrare nei piani (Gimenez, Loftus-Cheek e Fofana), altri saranno testati (Tomori ed Estupinan, ma pure Musah e Chukwueze), stessa cosa per i giovani. A parte Camarda e Comotto, nelle analisi finiranno anche Zeroli (reduce dal buon prestito alla Juve Stabia, tant'è che Abate lo porterebbe volentieri al Torino) e soprattutto l'attaccante montenegrino Andrej Kostic (19 anni), acquistato a fine marzo dal Partizan Belgrado per 3,5 milioni e protagonista nel campionato serbo con 10 gol in 28 presenze.

Milan su Goncalo Inacio

Dopo aver ufficializzato Ramos, adesso Amorim sta spingendo per avere almeno un difensore più funzionale alle sue richieste di gioco. Allegri ai centrali chiedeva principalmente di difendere, il portoghese invece si aspetta una partecipazione più attiva alla costruzione e coraggio nella giocata. Il mirino del Milan è in Portogallo e dopo aver approcciato col Benfica per Antonio Silva - c’è distanza tra offerta (20 milioni più bonus) e richiesta (30) -, il club rossonero ha virato su Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il 24enne mancino di Almada non è l’unico nome nella lista, ma è quello su cui il Milan sta lavorando maggiormente, anche perché Amorim l’ha lanciato e ne conosce ogni aspetto tecnico. Il difensore ha una clausola da 60 milioni nel contratto, lo Sporting è disponibile ad ascoltare proposte partendo da 45-50 milioni. Il Milan può spingersi fino a 40 tra base fissa e bonus, ma non è da escludere che se Inacio fosse il prescelto, la cifra possa superare complessivamente i 40.

Calciomercato Milan, tutti i nomi

Come scritto, il gruppo di lavoro rossonero sta però valutando diversi profili e oltre ad Antonio Silva, attualmente in standby, ci sono Ousmane Diomande - sempre dello Sporting Lisbona -, Lisandro Martinez e Leny Yoro del Manchester United, José Gimenez dell'Atletico Madrid. Sono stati offerti John Stones, svincolatosi dal Manchester City, e Tiago Gabriel del Lecce (costo: 25 milioni), quest’ultimo seguito da Jorge Mendes. Il potente agente della Gestifute, regista dell’operazione Gonçalo Ramos, sta lavorando con lo Sporting Lisbona anche per imbastire l'eventuale affare Trincão, l'esterno destro d'attacco di piede mancino che Amorim vorrebbe riabbracciare. A sinistra, con Leao in uscita, dovrebbero invece agire Pulisic e Nkunku. Condizionale d'obbligo perché sull'americano, dopo l'interesse del New York City già respinto, potrebbe esserci quello del Liverpool alla ricerca dell'erede di Salah (nella lista dei Reds ci sono anche Barcola e Fernandez-Pardo). Cardinale chiuderà nuovamente la porta per il suo connazionale?