Pulisic e Leao, quale futuro: la strategia del Milan è opposta

MILANO - Gerry Cardinale fa muro su Christian Pulisic . Nel corso degli ultimi giorni - sull’onda del brillante Mondiale che sta disputando la nazionale statunitense di Pochettino - sono emersi diversi rumors di calciomercato che hanno accostato l’attaccante milanista prima al New York City (pronto a ricoprirlo di milioni di dollari) e poi, seppur in maniera generica, al Liverpool (che però è orientato su altri profili). Indiscrezioni che fanno parte di questo arco temporale del mercato, ammiccamenti che però cozzano con la volontà di Cardinale che fin da subito ha individuato in Pulisic uno dei giocatori dai quali ripartire. Certo, a questo punto, ci sarà poi la necessità di sedersi al tavolo delle trattative per trovare finalmente un accordo sul rinnovo di contratto, che il buon Christian ha congelato per ben due volte tra la fine del 2024 e il 2025 . Ruben Amorim, nel suo disegno teorico di un Milan titolare, ha inserito il nome di Pulisic nei due trequartisti che dovranno agire alle spalle di Gonçalo Ramos e il ritorno a compiti più inclini alle sue caratteristiche sembra aver stuzzicato molto Pulisic , che nell’ultimo campionato ha inceppato il caricatore dei gol il 28 dicembre scorso, il tutto anche a causa dei compiti iper difensivi che gli chiedeva Allegri .

Prezzo fissato

Ma se da un lato c’è chi viene coccolato dalla proprietà, dall’altro lato c’è chi – invece – è arrivato ormai a fine corsa. Si tratta di Rafael Leao, impegnato nella Coppa del Mondo così come Pulisic, ma con un destino segnato, ovvero la cessione. Sono iniziate le grandi manovre da parte del club e dell’entourage del ragazzo, che hanno avuto un primo colloquio approfondito (condotto da Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, in inglese) per trovare la strada più corretta e che possa andar bene a tutti. Da quello che è emerso, il Milan valuta il cartellino di Rafa Leao sui 70 milioni, ma anche con una proposta da 60 il club si siede al tavolo. Ovviamente questa proposta non c’è, anche perché al momento gli unici due club che si sono fatti vivi con dei sondaggi sono il Galatasaray e il Fenerbahçe, ma Leao aspira ad altro. Ecco perché, per provare a facilitarne il trasferimento, il Milan potrebbe anche aprire ad un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto.

Diplomazia con Leao

La cosa fondamentale, in questo momento, è tenere le relazioni buone. Non è mistero che Leao non abbia gradito i pensieri di Cardinale nel summit del Four Season del 25 maggio, quando rivelò che lo avrebbe già venduto un anno fa e che non ha un grande carattere. Allo stesso tempo, a Gerry sono andate di traverso le esposizioni mediatiche di Rafa, dove sostanzialmente si è messo da solo sul mercato. Adesso c’è da fare lavoro di diplomazia, non forzare la mano con il ragazzo onde evitarne un irrigidimento e lavorare per arrivare a trovare un club che possa investire sia sul suo cartellino sia su di lui in termini tecnici e economici. In tutta questa vicenda non è coinvolto Jorge Mendes, che però risulta molto vicino a Cardinale in questo momento storico del Milan, come dimostra l’operazione Gonçalo Ramos che con i suoi 75 milioni ha cancellato il record, proprio di Leao, come acquisto più caro della storia del Milan (49.5 la cifra totale di Rafa). Se ne parlerà dopo il Mondiale. Nel mentre, il Milan e Leao preparano il loro addio.