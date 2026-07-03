Gila vicinissimo al Milan, beffa Allegri: accordo raggiunto con il difensore

Il Milan continua a rinforzarsi. La dirigenza rossonera, dopo il colpo Goncalo Ramos per l'attacco (con il centravanti questa notte è andato anche a segno nel Mondiale col suo Portogallo ) è pronto a regalare un altro elemento al neo tecnico Ruben Amorim . Dal reparto avanzato si passa a quello arretrato: con un vero e proprio blitz, infatti, è sempre più vicina la chiusura per Mario Gila dalla Lazio , battendo la concorrenza del Napoli . Ma manca ancora qualcosa per definire la trattativa conclusa.

Milan, Gila dalla Lazio ad un passo

Gila è sempre più vicino a diventare un calciatore del Milan. Dopo l'incontro decisivo di ieri, il club rossonero ha raggiunto l'intesa totale con il difensore e il suo entourage: sul tavolo c'è un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione. L'obiettivo della dirigenza è ora quello di definire l'accordo con la Lazio: la trattativa slitterà all'inizio della prossima settimana, cercando di chiudere il tutto tra lunedì e martedì. I biancocelesti continuano a chiedere 30 milioni di euro complessivi, ovvero 25 di parte fissa a cui aggiungerne 5 di bonus.

Battuta la concorrenza del Napoli

Il Milan ha definitivamente superato la concorrenza del Napoli (che oggi ha ufficializzato l'ex rossonero Allegri come allenatore), anche sul piano contrattuale. Gli azzurri, infatti, avevano presentato una proposta economica leggermente inferiore per il calciatore. Inoltre, non avendo ancora trovato un'intesa con la Lazio per la cifra del cartellino cartellino (i partenopei erano in attesa di completare alcune cessioni) hanno perso terreno. I rossoneri ne hanno approfittato, inserendosi con decisione nella trattativa e, grazie ad un vero e proprio blitz, si sono assicurati un vantaggio importante per il centrale spagnolo classe 2000.