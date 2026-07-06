Amorim, primo giorno di Milan e nuova era: cosa farà e quali sono i suoi poteri

MILANO - Inizierà oggi pomeriggio l’avventura milanese e milanista di Ruben Amorim . L’allenatore rossonero sbarcherà in città e inizierà la sua prima settimana di ambientamento dentro le strutture che dovrà poi governare, specialmente il centro sportivo di Milanello, che sarà per lui il fulcro del suo lavoro quotidiano. Lì avrà il suo ufficio, la sua stanza personale (la storica numero 5, da sempre assegnata agli allenatori del Milan) e qui inizierà a plasmare il suo primo Milan , ben sapendo che alcuni dei calciatori che avrà a disposizione a partire da lunedì 13, al termine dell’estate, potrebbero non esserci. Amorim è pienamente coinvolto nella vita del calciomercato milanista, che lo ha visto muoversi in prima persona sia nelle operazioni concluse ( Gonçalo Ramos ) , sia in quelle che stanno per definirsi ( Mario Gila ), ma anche in quelle che non sono andate bene come quella per Mattia Liberali , che ha tentennato sulla sua scelta finale (poi è andato al Como) dopo la videochiamata con Amorim.

Amorim, ecco il suo staff al Milan

Dentro la sua prima settimana a Milano, probabilmente, ci sarà la sua conferenza stampa di presentazione. Se ciò dovesse essere confermato, andrebbe a decadere la tradizione delle prime parole ufficiali nel corso del primo giorno del raduno, ma si sa che i tempi cambiano e, con essi, anche alcune usanze del passato possono essere modificate. Insieme ad Amorim arriveranno a Milano anche i suoi collaboratori più fidati: Carlos Fernandes, allenatore in seconda è specializzato nei movimenti della fase offensivi, Emanuel Ferro, collaboratore tecnico, Adélio Cândido, collaboratore tecnico, Jorge Vital, reparatore dei portieri e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. Ci sarà anche modo di conoscere i membri dello staff della società che andranno a integrare il gruppo di lavoro di Amorim per programmare i carichi di lavoro, le competenze e i compiti che verranno poi suddivisi da Amorim, che almeno fino alla fine della preparazione, vivrà a Milanello anche se ha in programma la visionatura di alcune case, sia a Milano sia in provincia di Varese. Ma quella della casa, almeno per il primo periodo, non sarà una priorità.

Il nuovo Milan di Amorim. E il direttore sportivo...

C’è un mondo da scoprire per Amorim, che ha già studiato a lungo la composizione della rosa e ha avuto dei colloqui telefonici con alcuni calciatori (specialmente quelli impegnati al Mondiale) mentre con altri ha avuto dei contatti via whatsapp in attesa di intrattenere dei faccia a faccia conoscitivi e non solo nel corso dei primi giorni a Milanello. Le sue regole le abbiamo già raccontate e prevedono una grande attenzione agli orari comunicati, al rispetto delle dinamiche interne e, soprattutto, i calciatori saranno trattati come degli uomini e non come dei bambini. Idee chiare e un’investitura importante per Ruben, che avrà il ruolo di manager vero e proprio anche se dovrà poi capire come gestire quelle situazioni quotidiane che, in Italia, un allenatore di solito affronta insieme alla figura del direttore sportivo. Ma né Hendrik Almstadt né Bobby Gardiner avranno un ruolo attivo nella vita quotidiana in quel di Milanello. Vedremo come si svilupperà questa nuova situazione che al Milan abbiamo già visto nell’ultimo anno di Pioli, ovvero quello in cui l’allenatore parmigiano dovette assorbire le funzioni che, negli anni prima, erano state a carico di Paolo Maldini e Ricky Massara.