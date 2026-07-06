Amorim: "Perché al Milan? Volevo sfide meno impegnative, eppure…"

L'attesa è terminata. Ruben Amorim è arrivato a Milano e da oggi prende ufficialmente il via la sua avventura sulla panchina del Milan . Per il tecnico portoghese si tratta della prima esperienza in Serie A e dell'inizio di un nuovo progetto con il club rossonero, deciso a rilanciarsi ai massimi livelli. Nei giorni scorsi la società ha già piazzato il primo colpo del mercato estivo con l'arrivo di Goncalo Ramos, attualmente impegnato con il Portogallo al Mondiale, mentre il tecnico portoghese ha iniziato a prendere confidenza con il nuovo ambiente lanciando subito un messaggio chiaro su ambizioni e mentalità.

Le prime parole di Amorim: "È un onore essere qui, il Milan è un club speciale"

Ad attendere il nuovo allenatore all'aeroporto di Linate c'erano tifosi e cronisti. Amorim ha confermato tutta la propria emozione per l'inizio della nuova esperienza: "Sono davvero molto felice essere qui, è un onore essere l’allenatore del Milan. Perché ho scelto i rossoneri? In una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. Dopo l'ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (dice ridendo, ndr). Sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori".

"Al Milan si gioca per vincere": il nuovo corso rossonero è iniziato

Le idee di Amorim sono chiare fin dal primo giorno. Il nuovo allenatore vuole costruire una squadra competitiva e trasmettere fin da subito la mentalità che, a suo giudizio, deve caratterizzare chi guida il Milan: "A Milano per vincere? Certo. Se vuoi essere l’allenatore del Milan devi giocare per quello. Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan devi giocare per vincere". Con queste dichiarazioni prende ufficialmente il via il nuovo corso rossonero. Nei prossimi giorni Amorim inizierà a lavorare con il gruppo e con il suo staff, in attesa dell'arrivo dei nazionali ancora impegnati al Mondiale.