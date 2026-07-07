Gila dalla Lazio al Milan: è fatta! Operazione da 30 milioni, tutte le cifre dell'affare

Mario Gila sarà presto un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto anche l' accordo con la Lazio , dopo aver trovato da giorni l'intesa con il difensore spagnolo che aveva le valigie pronte da tempo. Un'accelerazione che ha battuto il Napoli (che da mesi seguiva il classe 2000). Secondo colpo in entrata per il Milan del nuovo allenatore Ruben Amorim , dopo aver speso cifre folli per portare in Italia Gonçalo Ramos dal PSG di Luis Enrique.

Gila-Milan: i dettagli e le cifre dell'operazione

Il Milan ha chiuso l'arrivo di Mario Gila. Il club rossonero ha raggiunto l'intesa con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro bonus compresi. I biancocelesti salutano così il difensore spagnolo, che aveva ancora un anno di contratto (fino al 30 giugno 2027) ma che aveva deciso di non prolungare.

Sorrde anche il Real Madrid: i blancos avevano il 50% sulla futura rivendita del difensore ventiseienne, così incasseranno circa 15 milioni di euro. Nei giorni scorsi, il Milan e l'agente di Gila, Alejandro Camano, avevano raggiunto l'accordo per lo stipendio. Il classe 2000 firmerà presto un contratto quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. Prima dell'ufficialità, Gila si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi diventerà un nuovo calciatore a disposizione di Ruben Amorim.

Le ultime in casa rossonera

Domani, mercoledì 8 luglio, ci sarà la presentazione del nuovo allenatore Ruben Amorim alle ore 15. Intanto, i rossoneri hanno chiuso i primi colpi in entrata, con l'arrivo già ufficiale di Gonçalo Ramos in attacco e quello di Mario Gila. In uscita, invece, da monitorare la situazione legata a Rafael Leao: il portoghese ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Tottenham. Il Milan chiede 60-70 milioni per lasciarlo partire.