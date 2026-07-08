Milan, con Gila già superati i 100 milioni. E Modric ha scelto di rimanere

MILANO - Il Milan ha preso Mario Gila e sfonda la quota dei 100 milioni investiti, fino a qui, per l’acquisizione di calciatori sul mercato. Dopo i 75 di base fissa per Gonçalo Ramos , ecco che ieri è arrivato l’accordo con la Lazio per il difensore spagnolo, per un’operazione complessiva da 30 milioni . Dopo il primo rifiuto da parte di Claudio Lotito all’offerta di due giorni fa, che ammontava a 25 milioni più bonus, ecco che ieri si è trovata la quadra economica a 27.5 milioni. Viene indicata come slegata l’operazione che porterà Lorenzo Calvani , terzino classe 2008, dalla Lazio al Milan anche il fatto che il suo cartellino sia stato valutato 2.5 milioni rende l’idea di come i club abbiano fatto un ragionamento che comprende pure il cartellino di quest’ultimo. La Lazio, va sempre ricordato dovrà corrispondere il 50% della parte fissa al Real Madrid, che incasserà cosi tra i 13.5 e i 15 milioni in base a quella che sarà la reale definizione dell’accordo. Il Milan e Mario Gila avevano già trovato l’intesa nei giorni scorsi (5 anni a 5 milioni a stagione) e proprio ieri, per sbloccare la canonica rigidità di Lotito, è servita una telefonata tra il giocatore e il presidente della Lazio, dove Gila ha chiesto espressamente di essere ceduto al Milan. Lotito , a quel punto, ha accettato anche perché il rischio di perdere Gila a parametro zero tra un anno era reale. Il giocatore arriverà a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e aggregarsi subito al gruppo a disposizione di Ruben Amorim , che si vede così accontentato anche nella seconda richiesta fatta per la ristrutturazione del Milan.

Altri movimenti in difesa

Ma in difesa il traffico non è ancora finito. Perché se in entrata si valuta anche un nuovo contatto con lo Sporting Lisbona per Gonçalo Inacio, è in uscita che a breve il club dovrà operare. L’iniziato numero uno ad esser ceduto è Fikayo Tomori, il cui contratto sembrava in procinto di esser rinnovato all’alba della primavera, ma che adesso è stato messo totalmente in standby e si cercano acquirenti per l’inglese in modo tale da far cassa e avviare quel processo di autosostentamento economico che dall’era Elliott a oggi non è mai passato di moda. Per Gila si tratta del trasferimento più importante della carriera, che avviene a distanza di sei mesi rispetto a quanto aveva programmato Tare, visto che l’ex ds lo avrebbe voluto acquistare a gennaio su richiesta di Allegri. Ed è proprio al neo allenatore deI partenopei che il Milan ha soffiato Gila, visto che il Napoli – mentre il club rossonero si stava ristrutturando – si era mosso con Alejandro Camaño, che ieri ha vissuto le ore cruciali della chiusura della trattativa da Casa Milan (ha agito anche come intermediario per conto dei rossoneri).

Calciomercato Milan, Modric resta

Il secondo innesto è arrivato e - visto l’epilogo dell’ultima stagione - quasi come un nuovo acquisto può essere considerato Luka Modric: secondo indiscrezioni il croato avrebbe già scelto di rimanere al Milan per un’altra stagione. E chissà che oggi non venga direttamente comunicato da Cardinale e Amorim oggi, nella conferenza stampa di presentazione dell’allenatore. Bennacer, infine, dopo la risoluzione del contratto si accaserà all’Al Shamal in Qatar che ha messo sul piatto un biennale con opzione per un’ulteriore stagione.