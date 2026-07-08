Amorim si presenta, anti Allegri e promessa Milan: "Modric? Ci provo. Leao con la G maiuscola"

Il nuovo allenatore rossonero vuole che Luka Modric resti in rossonero e non lo nasconde. Amorim ha anche ammesso di aver parlato col croato per spingerlo a rimanere un'altra stagione. " Modric è un calciatore che vogliamo assolutamente tenere . Ci ho parlato due volte. Se serve, lo rifarò di nuovo. È un punto fondamentale . Magari non giocherà tutte le partite, ma su di lui contiamo. Anche il board ci ha parlato: spero di averlo, anche a breve…".

Oltre al croato, Amorim ha anche risposto a domande su due rossoneri in partenza, Christian Pulisic e Rafael Leao (che ha detto sì al Tottenham di Roberto De Zerbi): "Pulisic è un giocatore di grande grande talento. Si è fatto male al Mondiale e lo valuteremo. Per il calcio italiano è perfetto e può fare la differenza. Ho idee molto chiare su come voglio vederlo in campo. Piede destro sul lato sinistro è l'ideale, o anche dall'altra parte. Rafael Leao? È uno dei nostri giocatori con la G maiuscola. Ma sono felice di tutta la squadra. Lo dico in italiano: sono un allenatore felice".

Il nuovo allenatore rossonero ha fatto anche una panoramica degli altri calciatori in rosa: "Ci sono giocatori che rimarranno con noi, come Chukwueze. Ci servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno, come Saelemaekers. A sinistra potrebbe essere ancor più pericoloso. Abbiamo anche tanti giovani. Non idea di cosa accadrà, ma mi servono quei 5-6 giocatori che non erano in rosa e che troveremo in preseason. Poco importa da dove arrivano, prima di guardare fuori dal Milan, guardiamo a chi c'è già",