L'errore da non ripetere e Ibrahimovic a scuola da Cardinale: la situazione in casa Milan

MILANO - Nel corso dell’ultimo mese e mezzo, si sono sentite e lette diverse notizie in merito al rapporto che c’è tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic . Le correnti sono state molteplici, con varie voci che si sono susseguite anche in merito al rapporto di forza che c’è tra i due. Il quadro che si è potuto approfondire ieri rappresenta una realtà diverse. È vero che Zlatan Ibrahimovic ha investito in RedBird, ma allo stesso tempo è lo svedese che lavora con e per Gerry Cardinale, non viceversa. La gerarchia è chiara, netta e non ammette deviazioni di sorta. Nella visione e nella convizione di Cardinale, Ibrahimovic ha un valore molto alto.

Emblematica la visita comune alla Casa Bianca alla presenza di Trump

Non è un mistero, come avevamo raccontato proprio qui su Tuttosport tra fine maggio e i primi di giugno, che Gerry veda in Zlatan una persona alla quale provare a trasmettere la sua conoscenza e la sua esperienza imprenditoriale. Lo vede come un delfino da fare crescere dentro un ambito nel quale, da anni, Cardinale riesce a ottenere grandi risultati. Ibrahimovic è e continuerà ad essere un Operating Partner e continuerà a dare le sue consulenze sull’ambito calcio, e di conseguenza sul Milan, a Cardinale, il quale però ha davvero preso in mano le redini del discorso, per la prima volta dopo quattro anni in cui sarebbe stato limitato nell’operatività. Per Cardinale, Ibrahimovic è anche un ambasciatore a livello globale del Milan, e la loro recente presenza alla Casa Bianca in occasione dell’evento di arti marziali miste UFC 250 Freedom, che si è svolto proprio nei giardini della residenza presidenziale, oggi ad appannaggio di Donald Trump (grande amico e socio in affari di Cardinale stesso). Insomma, il binomio Cardinale-Ibrahimovic è ben lontano dal poter essere incrinato, ma se c’è una cosa sulla quale Gerry non transige è la seguente: tutti gli uomini dei quali si è circondato possono dargli dei consigli, ma la parola finale sarà sempre e solo la sua.

La lite con Allegri e il rimpianto Liberali

Tuttavia, va detto e raccontato anche il rovescio della medaglia. Zlatan Ibrahimovic è stata una presenza ingombrante da quando è entrato nella galassia rossonera con il ruolo di Operating Partner di RedBird. Le sue invasioni di campo del 2024 (dalla lite con l’ex amico Ignazio Abate all’allontanamento di Antonio D’Ottavio da Milan Futuro giusto per citarne alcune) fino a quanto successo nel corso dell’ultima stagione, con la lite con Allegri come culmine di una presenza che può essere contradditoria e divisiva, nelle vedute e nei gesti. Cardinale, oltre a farlo crescere dal punto di vista imprenditoriale, dovrà aiutare Ibra a evolversi anche nell’ambito sportivo, provando a metterlo su una strada più consona al ruolo che ricopre. Perché nella perdita di Mattia Liberali, c’è molto del pregresso con Ibrahimovic ha ha pesato sulla scelta del ragazzo. Ricordiamo cos’è successo: nell’estate del 2024, Paulo Fonseca indica in Liberali un talento degno della prima squadra e lo porta con sé. Ibrahimovic, invece, non credeva che il classe 2007 - per questioni fisiche e tecniche - potesse essere un giocatore da Serie A. Queste sue considerazioni pesarono tantissimo nelle trattative per il rinnovo e la centralità di Zlatan dentro la catena decisionale del Milan ha pesato, nuovamente, due settimane fa quando Liberali ha scelto di andare al Como, a fronte di un’offerta economica più alta da parte del Milan. Gerry, oltre a costruire una squadra a misura di Amorim, dovrà anche imporsi con Ibra, bastone e carota per poterlo difendere ancora.