Pulisic si ferma, Milan in ansia: l'esito dell'infortunio e quanto starà fuori

Oltre il danno anche la beffa. Christian Pulisic ha dovuto fare i conti con una dolorosa eliminazione dai Mondiali agli ottavi di finale contro il Belgio di Rudi Garcia. Il match terminato 4-1 a favore dei Diavoli Rossi non è stata però l'unica brutta notizia che ha dovuto mandare giù l'esterno del Milan. Il numero 10 della nazionale statunitense è infatti stato costretto al cambio al 59' dell'ultima gara disputata ai Mondiali - lasciando il posto in campo a Berhalter - a causa di un brutto infortunio, in merito al quale si è espresso nei giorni scorsi così: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in un'unica azione. Pazienza, avrò tempo per riposare, ma mi dispiace aver chiuso così. Durante la preparazione pre-Mondiale mi sono sentito davvero bene, pensavo di essere al top della forma e invece sono deluso perché non sono riuscito ad aiutare la squadra a fare il salto di qualità che era necessario per battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone così come la squadra".