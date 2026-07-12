Calciomercato Milan, quanti nomi in bilico: da Loftus-Cheek a Leao, il punto sulle cessioni 

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione , Ruben Amorim ha detto di essere contento della rosa che ha a disposizione, ma ha anche aggiunto che il club è vigile sul mercato. Da questo punto di vista gli obiettivi sono chiari: in primis manca un altro difensore centrale (Gonçalo Inacio il preferito), un giocatore da piazzare “sotto punta” (Karetsas o Alajbegovic, “sponsorizzato” da Ibra) e un laterale destro (Guéla Doué, su cui si potrebbe inserire prepotentemente l’Inter, o Belghali). Più articolato il discorso legato alla valutazione della rosa e, sull’argomento, quelle di Amorim sono state forzatamente parole di circostanza perché le oscillazioni delle valutazioni dei calciatori passano anche dalla considerazione pubblica del proprio allenatore. E a guardar bene nella rosa che domani svolgerà le visite mediche e che lunedì inizierà ad allenarsi, c’è un elenco corposo di calciatori che potrebbero dare il via alla loro stagione con i colori del Milan addosso, ma poi andare altrove. Nel reparto difensivo, dove i portieri sono saldi, ci sono almeno cinque elementi che hanno il trolley aperto: Filippo Terracciano, Fikayo Tomori, David Odogu e Pervis Estupinan sono tutto fuorché certi di poter rientrare a pieno titolo nei pensieri di Amorim.

Milan, la situazione a centrocampo

A centrocampo c’è il tema più corposo. Tra giocatori richiesti, sondati in prestito o a titolo definitivo ci sono cinque profili il cui futuro è tutto da scrivere. Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, ad esempio, sono elementi con i quali il Milan punta a fare cassa. Il francese piace in Turchia da tempo (si mormora del Besiktas) con una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni. Loftus-Cheek, che nei mesi passati era fiducioso (o più speranzoso) di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, probabilmente dovrà trovarsi una squadra. Discorsi fluidi e aperti per Ardon Jashari, Samuele Ricci e Christian Comotto. Lo svizzero piace all’Atalanta, ma Amorim vuole prima testarlo in allenamento per capire se possa fare o meno al caso suo. Discorso simile per Ricci, che ha bisogno di giocare per potersi rimettere in moto anche nel giro della nazionale (sondaggi dell’Atalanta con l’Atletico Madrid che se lo è visto proporre dagli agenti). Per Comotto, per il quale il Milan lavora al rinnovo di contratto fino al 2031 così come per Camarda, si valuterà insieme ad Amorim quello che sarà il percorso migliore.

Calciomercato Milan, capitolo attacco

Capitolo attacco: con Chukwueze tolto dal mercato dallo stesso Amorim, sono due i topic principali. Il primo è quello legato a Rafael Leao. Non ci sono mai stati contatti con il Tottenham, che valuta altri profili per il ruolo di ala sinistra. Il piano è quello di trovare la miglior soluzione possibile per il club (che non apre alle sirene arabe) e per il giocatore, con il Milan aperto anche a una cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ad oggi non sono pervenute proposte importanti, ma l’estate è lunga e servirà un lavoro importante e silenzioso. Per Santiago Gimenez, siamo al solito punto: l’attaccante messicano ha profondamente deluso al mondiale e si è rifatto male alla caviglia e rischia uno stop importante. Il rischio è quello di non trovare un acquirente con il giocatore in queste condizioni.